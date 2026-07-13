Гимнастка из Башкирии Полина Дмитриева победила на первенстве России

14-летняя гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева победила на первенстве России по спортивной гимнастике. Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, Полина вне конкурса выступала в финале многоборья и набрала 54,999 баллов. Этот результат позволил ей обойти абсолютную чемпионку России Анну Калмыкову.

«Такого результата у нас еще не было. Будем надеяться, что совсем скоро у нас появится и первая олимпийская медаль в этом виде спорта», — сказал министр спорта.

По словам Руслана Хабибова, в эти дни в Уфе проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике. Турнир в третий раз проводится в Центре гимнастики РБ. В соревнованиях принимают участие 134 сильнейших юных спортсмена из 32 регионов России. Поддержать юных спортсменов приехала известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио — 2020 Лилия Ахаимова.

Ранее сообщалось, что борец из Башкирии стал победителем Кубка мира по корэш.