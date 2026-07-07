Борец из Башкирии стал победителем Кубка мира по корэш

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва города Октябрьского Евгений Зиязов стал победителем Кубка мира по корэш. Об этом сообщил мэр города Алексей Пальчинский.

Кубок мира по корэш прошел со 2 по 4 июля в рамках Сабантуя в Москве. Состязания объединили более 150 спортсменов из 26 стран.

Евгений Зиязов — мастер спорта международного класса по борьбе на поясах. Ровно год назад на Кубке мира по корэш в Москве он стал обладателем бронзовой медали.