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23:55 (UTC+5), 15 Августа 2026

В Уфе Радий Хабиров открыл турнир по гребному слалому

С 15 по 18 августа Уфа принимает II Спартакиаду народов России.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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15 августа в столице Башкортостана начались соревнования по гребному слалому в рамках II Спартакиады народов России по летним видам спорта. Глава республики Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии открытия заездов, которые пройдут на новом комплексе гребного слалома.

За награды будут бороться более 100 атлетов, представляющих 18 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области.

Радий Хабиров поздравил участников с началом состязаний и вручил государственные награды тренерам. Он отметил, что для Башкортостана это большая честь, а для спортсменов — ответственность, так как этот турнир является прямым путем к будущим Олимпийским играм.

«В эти дни Башкортостан принимает крупнейшие российские соревнования. У нас проходят состязания по шести видам спорта, в том числе плаванию, триатлону, фехтованию. Хочу поблагодарить Министерство спорта России за возможность провести в нашей республике такое значимое событие. Для нас это большая честь, а для атлетов — огромная ответственность. Желаю спортсменам честной борьбы. И пусть победит сильнейший!», — отметил он.

Президент Федерации гребного слалома Сергей Папуш высоко оценил уфимский канал среднего уровня сложности, который подходит как новичкам, так и мастерам

Приветствие участникам направил министр иностранных дел Сергей Лавров, пожелав спортсменам ярких стартов и бескомпромиссной борьбы.

Борьба за медали в пяти категориях гребного слалома начнется уже 16 августа, а награждение победителей состоится 18 августа.

«Наша задача — сделать так, чтобы соревнования в Уфе прошли организованно, на высоком уровне. Чтобы у спортсменов были все возможности проявить свои лучшие качества. Вы видите, что российский спорт возвращается на международную арену, — подчеркнул Радий Хабиров. — В части инфраструктуры у нас в планах — построить центры настольного тенниса, бокса, а также легкоатлетический манеж. А на площадке комплекса гребного слалома — возвести административный корпус со спортзалом и тренерскими, чтобы полностью завершить проект», — сказал Радий Хабиров. 

Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Ранее «Башинформ» в своем материале проанализировал, как спортивные события такого масштаба популяризируют спорт и что помогает спортсменам республики достигать олимпийских высот.

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