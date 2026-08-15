В Уфе Радий Хабиров открыл турнир по гребному слалому

15 августа в столице Башкортостана начались соревнования по гребному слалому в рамках II Спартакиады народов России по летним видам спорта. Глава республики Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии открытия заездов, которые пройдут на новом комплексе гребного слалома.
За награды будут бороться более 100 атлетов, представляющих 18 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области.
Радий Хабиров поздравил участников с началом состязаний и вручил государственные награды тренерам. Он отметил, что для Башкортостана это большая честь, а для спортсменов — ответственность, так как этот турнир является прямым путем к будущим Олимпийским играм.
«В эти дни Башкортостан принимает крупнейшие российские соревнования. У нас проходят состязания по шести видам спорта, в том числе плаванию, триатлону, фехтованию. Хочу поблагодарить Министерство спорта России за возможность провести в нашей республике такое значимое событие. Для нас это большая честь, а для атлетов — огромная ответственность. Желаю спортсменам честной борьбы. И пусть победит сильнейший!», — отметил он.
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Приветствие участникам направил министр иностранных дел Сергей Лавров, пожелав спортсменам ярких стартов и бескомпромиссной борьбы.
Борьба за медали в пяти категориях гребного слалома начнется уже 16 августа, а награждение победителей состоится 18 августа.
«Наша задача — сделать так, чтобы соревнования в Уфе прошли организованно, на высоком уровне. Чтобы у спортсменов были все возможности проявить свои лучшие качества. Вы видите, что российский спорт возвращается на международную арену, — подчеркнул Радий Хабиров. — В части инфраструктуры у нас в планах — построить центры настольного тенниса, бокса, а также легкоатлетический манеж. А на площадке комплекса гребного слалома — возвести административный корпус со спортзалом и тренерскими, чтобы полностью завершить проект», — сказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» в своем материале проанализировал, как спортивные события такого масштаба популяризируют спорт и что помогает спортсменам республики достигать олимпийских высот.
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