От ФОКа к олимпийскому пьедесталу: как в Башкирии растят чемпионов

Эта уникальная спортивная арена всероссийского значения открылась всего два года назад как один из многих объектов, построенных в Башкирии для воспитания чемпионов мирового уровня.

«Башинформ» проанализировал, как спортивные события такого масштаба популяризируют спорт и что помогает спортсменам республики достигать олимпийских высот.

От Спартакиады — к олимпийскому старту

Победа на Спартакиаде народов России — это шанс попасть в сборную и представить страну на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Соревнования проходят в семи регионах, и Башкирия — одна из ключевых площадок. Здесь уже разыграны комплекты наград по велоспорту, триатлону и фехтованию. Впереди — плавание на открытой воде, гребной слалом и спортивная борьба.

Гости отмечают: условия для проведения Спартакиады организованы на высшем уровне.

«Башкортостан достойно принял старт. Организация, на мой взгляд, соответствует уровню международных соревнований. Хочу поблагодарить республиканские власти и министерство спорта за такую поддержку, проделана огромная работа», — поделился впечатлениями судья соревнований по триатлону Станислав Каплунский.

Особенно успешно выступили наши фехтовальщики. Сразу две команды из Башкирии поднялись на пьедестал.

Золото завоевала вторая сборная республики в составе Владислава Журавлёва, Амира Фахретдинова, Ростислава Хамдамова и Давлата Хайретдинова. Серебро — у первой команды: Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин.

В личном первенстве бронзу взяли Егор Баранников и Аделина Загидуллина. В копилке башкирских спортсменов — уже три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Рапиристов поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Все ребята — воспитанники уфимского Центра фехтования, их наставники — заслуженный тренер России Лира Грушина и Тимур Арсланов. Поздравляю спортсменов и тренеров с блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране. Гордимся!» — подчеркнул руководитель региона.

К слову, закрытие Спартакиады пройдёт 30 сентября в Уфе.