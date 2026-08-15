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08:45 (UTC+5), 15 Августа 2026

От ФОКа к олимпийскому пьедесталу: как в Башкирии растят чемпионов

В Уфе стартовал очередной этап Спартакиады народов России. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ принимают участие 108 спортсменов из 18 регионов страны. Площадкой стал гребной канал в Инорсе.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Эта уникальная спортивная арена всероссийского значения открылась всего два года назад как один из многих объектов, построенных в Башкирии для воспитания чемпионов мирового уровня.

«Башинформ» проанализировал, как спортивные события такого масштаба популяризируют спорт и что помогает спортсменам республики достигать олимпийских высот.

От Спартакиады — к олимпийскому старту

Победа на Спартакиаде народов России — это шанс попасть в сборную и представить страну на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Соревнования проходят в семи регионах, и Башкирия — одна из ключевых площадок. Здесь уже разыграны комплекты наград по велоспорту, триатлону и фехтованию. Впереди — плавание на открытой воде, гребной слалом и спортивная борьба.

Гости отмечают: условия для проведения Спартакиады организованы на высшем уровне.

«Башкортостан достойно принял старт. Организация, на мой взгляд, соответствует уровню международных соревнований. Хочу поблагодарить республиканские власти и министерство спорта за такую поддержку, проделана огромная работа», — поделился впечатлениями судья соревнований по триатлону Станислав Каплунский.

Особенно успешно выступили наши фехтовальщики. Сразу две команды из Башкирии поднялись на пьедестал.

Золото завоевала вторая сборная республики в составе Владислава Журавлёва, Амира Фахретдинова, Ростислава Хамдамова и Давлата Хайретдинова. Серебро — у первой команды: Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин.

В личном первенстве бронзу взяли Егор Баранников и Аделина Загидуллина. В копилке башкирских спортсменов — уже три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Рапиристов поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Все ребята — воспитанники уфимского Центра фехтования, их наставники — заслуженный тренер России Лира Грушина и Тимур Арсланов. Поздравляю спортсменов и тренеров с блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране. Гордимся!» — подчеркнул руководитель региона.

К слову, закрытие Спартакиады пройдёт 30 сентября в Уфе.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
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Базовый максимум

Проведение событий такого масштаба и подготовка звёзд мирового спорта были бы невозможны без хорошей базы. За последние годы спортивная карта Башкирии изменилась до неузнаваемости. В Уфе построены Дворец борьбы, гребной канал и Центр фехтования — объекты мирового уровня.

Они служат не только площадками для всероссийских и международных турниров и «домом» для чемпионов. Их двери открыты даже для самых маленьких жителей столицы, которые только встают на большой спортивный путь.

Во Дворце борьбы работают секции по самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе, а также грэпплингу. В Центре фехтования занимаются дети с дошкольного возраста, работает тренажёрный зал для всех желающих.

«После открытия центра к нам пришли сотни детей, которые хотят заниматься фехтованием. И, что приятно, сплотились ветераны — по вечерам тренируются командами по 20–25 человек. Центр стал местом отдыха для всей семьи: пока дети на тренировке, родители могут позаниматься в тренажёрном зале. Есть и восстановительный блок с хамамом и сауной», — рассказывает старший тренер спортивной сборной Башкортостана, мастер спорта СССР по фехтованию, заслуженный тренер России Лира Грушина.

Арсен Муртазин ИА «Башинформ»
Фото: Арсен Муртазин | ИА «Башинформ»

Гребной канал тоже открыл новые горизонты. Раньше спортсмены тренировались на сбросе воды с электростанции неподалёку, теперь в их распоряжении — современная профессиональная площадка.

Но что важнее для будущего спорта — новые объекты или хорошие тренеры?

«Что важнее в машине: двигатель или руль? Одно без другого не работает. Так и в спорте. Если нет классных тренеров, готовых отдавать душу и растить чемпионов, то это просто пустые стены. А если у титулованного наставника нет нормальных условий, тоже ничего не выйдет. Здорово, что в нашей республике сошлось всё: и современная база, и профессионалы, которые передают опыт», — считает мастер спорта международного класса по гребному слалому, участница Олимпиады в Токио, победительница Кубков мира, вице-чемпионка мира и многократная чемпионка России Алсу Миназова.

Арсен Муртазин ИА «Башинформ»
Фото: Арсен Муртазин | ИА «Башинформ»

Спортивные объекты появляются не только в Уфе, но и в районах. В День физкультурника в селе Толбазы Аургазинского района открыли многофункциональный стадион «Аургазы‑Арена». На площади почти 2 гектара — полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочной зоной, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки. Зимой здесь будет заливаться хоккейная коробка. Спорт становится доступнее каждому жителю Башкирии.

«В республике более 13 тысяч спортивных объектов. Важно, чтобы они были востребованы. Мы строим и создаём условия как для воспитанников школ олимпийского резерва, так и для всех жителей, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом систематически. Потому что только массовый спорт рождает чемпионов», — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства — министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Арсен Муртазин ИА «Башинформ»
Фото: Арсен Муртазин | ИА «Башинформ»

Спортивный интерес

Как сделать спорт нормой жизни для каждого жителя Башкирии — не ради медалей, а ради здоровья? Тренеры и спортсмены уверены: только развивая культуру физической активности. И начинается она с семьи.

«Родители должны быть примером для детей: вместе делать зарядку, ходить на площадки, в парки. Тогда занятия спортом станут не обязанностью, а привычкой, нормой жизни», — советует Лира Грушина.

Зрелищные турниры, такие, как Спартакиада народов России, тоже пропагандируют здоровый образ жизни. Зрители, пришедшие поболеть, часто загораются желанием попробовать себя в том или ином виде спорта и идут записываться в секции.

«Гребной слалом — молодой вид спорта в России, он только развивается. И я вижу, что интерес к нему растёт. Мы занимаемся популяризацией: рассказываем, показываем свои результаты, и тем самым зажигаем людей. Здорово, если кто-то после наших выступлений приходит в секцию», — делится Алсу Миназова.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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Большие игры

Жители республики активно поддерживают профессиональные клубы: хоккейный, футбольный, волейбольный, баскетбольный и гандбольный. Скоро стартует новый хоккейный сезон, и «Уфа-Арена» вновь заполнится болельщиками. С каким настроением его ждут в «Салавате Юлаеве»?

«Цель всегда одна – выиграть Кубок Гагарина. В конце августа пройдёт совет директоров, запланирована встреча с Главой Башкортостана, где определят задачи на сезон. В последние годы были сложности с финансированием, но с помощью республики мы их решаем. Результаты уже есть. В этом году сформировался костяк, мы не стали набирать много новичков — ребята привыкли друг к другу и своим ролям. Молодёжь подросла, к предсезонной подготовке подключили около 20 человек из "Тороса" и "Толпара". Надеемся порадовать болельщиков», — рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Министр спорта республики подчёркивает: задача профессиональных клубов не только побеждать, но и популяризировать спорт.

«Это наш пример, ориентир для детей. И футбольный клуб "Уфа", и "Салават Юлаев", и волейбольное "Динамо — Урал", и возрождённое баскетбольное "Динамо", и гандбольная "Башкирия". На них равняются. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: на уровне республики все команды будут поддержаны, мы продолжим создавать условия для развития профессионального командного спорта, несмотря на определенные трудности», — заявил Руслан Хабибов.

Спорт начинается с малого: с первого шага в ФОКе и первой победы на районных соревнованиях. Но именно из таких «малых» дел вырастают большие победы. Сегодня в Башкирии есть всё для чемпионского пути: современные объекты, титулованные тренеры, системная поддержка властей и живые примеры для подражания. Новые стадионы, всероссийские старты и профессиональные клубы – это не просто отчёты. Это инвестиции в будущее. В будущее, где новые поколения спортсменов продолжат прославлять республику на мировых аренах.

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
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