От ФОКа к олимпийскому пьедесталу: как в Башкирии растят чемпионов

Эта уникальная спортивная арена всероссийского значения открылась всего два года назад как один из многих объектов, построенных в Башкирии для воспитания чемпионов мирового уровня.
«Башинформ» проанализировал, как спортивные события такого масштаба популяризируют спорт и что помогает спортсменам республики достигать олимпийских высот.
Победа на Спартакиаде народов России — это шанс попасть в сборную и представить страну на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Соревнования проходят в семи регионах, и Башкирия — одна из ключевых площадок. Здесь уже разыграны комплекты наград по велоспорту, триатлону и фехтованию. Впереди — плавание на открытой воде, гребной слалом и спортивная борьба.
Гости отмечают: условия для проведения Спартакиады организованы на высшем уровне.
«Башкортостан достойно принял старт. Организация, на мой взгляд, соответствует уровню международных соревнований. Хочу поблагодарить республиканские власти и министерство спорта за такую поддержку, проделана огромная работа», — поделился впечатлениями судья соревнований по триатлону Станислав Каплунский.
Особенно успешно выступили наши фехтовальщики. Сразу две команды из Башкирии поднялись на пьедестал.
Золото завоевала вторая сборная республики в составе Владислава Журавлёва, Амира Фахретдинова, Ростислава Хамдамова и Давлата Хайретдинова. Серебро — у первой команды: Егор Баранников, Искандер Булатов, Валерий Корнилов и Тимур Сафин.
В личном первенстве бронзу взяли Егор Баранников и Аделина Загидуллина. В копилке башкирских спортсменов — уже три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
Рапиристов поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Все ребята — воспитанники уфимского Центра фехтования, их наставники — заслуженный тренер России Лира Грушина и Тимур Арсланов. Поздравляю спортсменов и тренеров с блестящим успехом. Они в очередной раз доказали, что наша школа фехтования — одна из сильнейших в стране. Гордимся!» — подчеркнул руководитель региона.
К слову, закрытие Спартакиады пройдёт 30 сентября в Уфе.
Проведение событий такого масштаба и подготовка звёзд мирового спорта были бы невозможны без хорошей базы. За последние годы спортивная карта Башкирии изменилась до неузнаваемости. В Уфе построены Дворец борьбы, гребной канал и Центр фехтования — объекты мирового уровня.
Они служат не только площадками для всероссийских и международных турниров и «домом» для чемпионов. Их двери открыты даже для самых маленьких жителей столицы, которые только встают на большой спортивный путь.
Во Дворце борьбы работают секции по самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе, а также грэпплингу. В Центре фехтования занимаются дети с дошкольного возраста, работает тренажёрный зал для всех желающих.
«После открытия центра к нам пришли сотни детей, которые хотят заниматься фехтованием. И, что приятно, сплотились ветераны — по вечерам тренируются командами по 20–25 человек. Центр стал местом отдыха для всей семьи: пока дети на тренировке, родители могут позаниматься в тренажёрном зале. Есть и восстановительный блок с хамамом и сауной», — рассказывает старший тренер спортивной сборной Башкортостана, мастер спорта СССР по фехтованию, заслуженный тренер России Лира Грушина.
Гребной канал тоже открыл новые горизонты. Раньше спортсмены тренировались на сбросе воды с электростанции неподалёку, теперь в их распоряжении — современная профессиональная площадка.
Но что важнее для будущего спорта — новые объекты или хорошие тренеры?
«Что важнее в машине: двигатель или руль? Одно без другого не работает. Так и в спорте. Если нет классных тренеров, готовых отдавать душу и растить чемпионов, то это просто пустые стены. А если у титулованного наставника нет нормальных условий, тоже ничего не выйдет. Здорово, что в нашей республике сошлось всё: и современная база, и профессионалы, которые передают опыт», — считает мастер спорта международного класса по гребному слалому, участница Олимпиады в Токио, победительница Кубков мира, вице-чемпионка мира и многократная чемпионка России Алсу Миназова.
Спортивные объекты появляются не только в Уфе, но и в районах. В День физкультурника в селе Толбазы Аургазинского района открыли многофункциональный стадион «Аургазы‑Арена». На площади почти 2 гектара — полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и тренировочной зоной, беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки. Зимой здесь будет заливаться хоккейная коробка. Спорт становится доступнее каждому жителю Башкирии.
«В республике более 13 тысяч спортивных объектов. Важно, чтобы они были востребованы. Мы строим и создаём условия как для воспитанников школ олимпийского резерва, так и для всех жителей, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом систематически. Потому что только массовый спорт рождает чемпионов», — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства — министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.
Как сделать спорт нормой жизни для каждого жителя Башкирии — не ради медалей, а ради здоровья? Тренеры и спортсмены уверены: только развивая культуру физической активности. И начинается она с семьи.
«Родители должны быть примером для детей: вместе делать зарядку, ходить на площадки, в парки. Тогда занятия спортом станут не обязанностью, а привычкой, нормой жизни», — советует Лира Грушина.
Зрелищные турниры, такие, как Спартакиада народов России, тоже пропагандируют здоровый образ жизни. Зрители, пришедшие поболеть, часто загораются желанием попробовать себя в том или ином виде спорта и идут записываться в секции.
«Гребной слалом — молодой вид спорта в России, он только развивается. И я вижу, что интерес к нему растёт. Мы занимаемся популяризацией: рассказываем, показываем свои результаты, и тем самым зажигаем людей. Здорово, если кто-то после наших выступлений приходит в секцию», — делится Алсу Миназова.
Жители республики активно поддерживают профессиональные клубы: хоккейный, футбольный, волейбольный, баскетбольный и гандбольный. Скоро стартует новый хоккейный сезон, и «Уфа-Арена» вновь заполнится болельщиками. С каким настроением его ждут в «Салавате Юлаеве»?
«Цель всегда одна – выиграть Кубок Гагарина. В конце августа пройдёт совет директоров, запланирована встреча с Главой Башкортостана, где определят задачи на сезон. В последние годы были сложности с финансированием, но с помощью республики мы их решаем. Результаты уже есть. В этом году сформировался костяк, мы не стали набирать много новичков — ребята привыкли друг к другу и своим ролям. Молодёжь подросла, к предсезонной подготовке подключили около 20 человек из "Тороса" и "Толпара". Надеемся порадовать болельщиков», — рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.
Министр спорта республики подчёркивает: задача профессиональных клубов не только побеждать, но и популяризировать спорт.
«Это наш пример, ориентир для детей. И футбольный клуб "Уфа", и "Салават Юлаев", и волейбольное "Динамо — Урал", и возрождённое баскетбольное "Динамо", и гандбольная "Башкирия". На них равняются. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: на уровне республики все команды будут поддержаны, мы продолжим создавать условия для развития профессионального командного спорта, несмотря на определенные трудности», — заявил Руслан Хабибов.
Спорт начинается с малого: с первого шага в ФОКе и первой победы на районных соревнованиях. Но именно из таких «малых» дел вырастают большие победы. Сегодня в Башкирии есть всё для чемпионского пути: современные объекты, титулованные тренеры, системная поддержка властей и живые примеры для подражания. Новые стадионы, всероссийские старты и профессиональные клубы – это не просто отчёты. Это инвестиции в будущее. В будущее, где новые поколения спортсменов продолжат прославлять республику на мировых аренах.
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