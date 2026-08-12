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14:42 (UTC+5), 12 Августа 2026

В Нацархив Башкирии передано более 4 тысяч документов об СВО

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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На сегодняшний день в Национальный архив республики переданы для обработки и описания более 4 тысяч документов. Также активно ведется работа по сбору архивных документов на муниципальном уровне. Общий объем собранных документов в муниципальных архивах уже превысил 1600 единиц хранения. И. о. начальника управления по делам архивов РБ Алексей Пешков на первом заседании комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции также рассказал, что в Национальный и муниципальные архивы республики передано 1755 материалов, опубликованных на сайтах СМИ, и 3622 видео- и аудиоматериалов.

«В соответствии с методическими рекомендациями, средства массовой информации передают документы на хранение до экспертизы ценности — это ускоряет поступление материалов, но вдвое увеличивает нагрузку на архивы, так как приходится сначала принимать и сохранять массив документов, а затем проводить экспертизу с составлением описей дел. Растущие объёмы электронных и аудиовизуальных документов требуют дополнительных ресурсов файлового сервера в республиканском центре обработки данных для их хранения и обработки», – отметил Алексей Пешков.
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