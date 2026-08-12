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11:56 (UTC+5), 12 Августа 2026

Важно сохранить правду о сегодняшних днях, донести её до потомков – Хабиров

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Сегодня в Уфе проходит первое заседание комиссии при Главе  Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции.

«С первых дней СВО военнослужащие нашей республики достойно выполняют свой воинский долг. Это наши мобилизованные бойцы полка «Башкортостан», воины наших батальонов и батальонов войск национальной гвардии — мобилизованные, добровольцы, волонтёры, все вместе. И наши земляки — это вчерашние рабочие, учителя, водители, студенты. В самый трудный для страны час встали на защиту своей страны. Их мужество и стойкость заслуживают глубочайшего уважения и благодарности.
Этого же заслуживают те, кто ежедневно на своём рабочем месте самоотверженно трудится на своих предприятиях, стройках, фермах, обеспечивает экономическую и продовольственную безопасность, по сути, кует оборонный щит нашей страны», – отметил Глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что главной целью комиссии является увековечение памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в годы СВО, сохранение живых историй о наших воинах на фронте и тех, кто трудится в тылу, делая всё для победы.

«Сегодня, в эпоху цифровых технологий и информационной перенасыщенности, факты и события могут быстро потеряться и даже забыться. И наша задача — бережно, по крупицам собирать историю, которая вершится на наших глазах. Как наши отцы и деды-прадеды сохранили и передали потомкам правду о Великой Отечественной войне, так и мы должны передать своим детям и внукам память о героях сегодняшнего дня.
Мы действительно это делаем: мы присваиваем имена участников СВО школам, открываем в них мемориальные доски, парты героев; появляются муралы на фасадах зданий, проходят тематические выставки и, конечно, многое другое. На сегодняшний день собрано более трёх тысяч шестисот видео- и аудиоматериалов. Это репортажи, документальные фильмы, интервью с бойцами и командирами. Большая часть этого наследия — личные архивы наших ребят. Для родных они бесценны. И понимаю, что не все готовы расстаться с фотографиями, письмами, личными вещами, но это нужно для того, чтобы об их подвигах узнали жители нашей республики. Важно обязательно сохранить всю правду о сегодняшних днях и донести её до потомков», – подчеркнул Радий Хабиров.
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