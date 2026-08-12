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21:50 (UTC+5), 12 Августа 2026

Депутаты Башкирии направят запрос в ВККС из-за кризиса судебной власти

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня во время встречи в Доме республики с главными редакторами государственных и независимых СМИ региона рассказал журналистам, что к нему обратились депутаты Госсобрания.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Народные избранники хотят созвать внеочередное заседание и отправить запрос от парламента Башкортостана в высшую квалификационную коллегию судей России по ситуации, связанной с кризисом судебной власти в республике.

По словам руководителя республики, депутатов Госсобрания возмущают факты систематического использования бывшим мэром Уфы муниципального гаража администрации столицы для перевозки председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина и некоторых судей, другие нелицеприятные факты.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Я даже пока не могу прокомментировать, на каком основании Верховный суд восстановил в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Но эти конкретные люди полностью дискредитировали судебную систему в Башкортостане. Нас впереди ждет много, видимо, неприятных новостей, связанных с кризисом в судебной системе республики. Будем смотреть это кино еще какое-то время. К сожалению, жадность и агрессивная глупость приводят к таким вещам», — сказал Радий Хабиров.

Ранее Глава Башкирии рассказал о балансе экономики и СВО в регионе.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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