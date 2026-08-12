Депутаты Башкирии направят запрос в ВККС из-за кризиса судебной власти

Народные избранники хотят созвать внеочередное заседание и отправить запрос от парламента Башкортостана в высшую квалификационную коллегию судей России по ситуации, связанной с кризисом судебной власти в республике.

По словам руководителя республики, депутатов Госсобрания возмущают факты систематического использования бывшим мэром Уфы муниципального гаража администрации столицы для перевозки председателя Верховного суда РБ Раиля Шайдуллина и некоторых судей, другие нелицеприятные факты.