В Башкирии в результате атак БПЛА два человека получили ранения 

Глава региона Радий Хабиров сообщил подробности утренней массированной атаки на республику. Всего был сбит 21 беспилотник.
В городе Салавате были сбиты 16. Как сообщалось ранее, обломки вызвали пожар в промышленной зоне, который экстренные службы уже локализуют.
Пять беспилотников пытались ударить по крупному логистическому центру Wildberries в Чишминском районе. Там также вспыхнул огонь. На месте работают наземные расчеты, к тушению привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.
«Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», — написал Радий Хабиров.
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