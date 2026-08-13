В Башкирии в результате атак БПЛА два человека получили ранения 

Глава региона Радий Хабиров сообщил подробности утренней массированной атаки на республику. Всего был сбит 21 беспилотник.

В городе Салавате были сбиты 16. Как сообщалось ранее, обломки вызвали пожар в промышленной зоне, который экстренные службы уже локализуют.

Пять беспилотников пытались ударить по крупному логистическому центру Wildberries в Чишминском районе. Там также вспыхнул огонь. На месте работают наземные расчеты, к тушению привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

«Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», — написал Радий Хабиров.