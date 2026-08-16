Уфимка София Ильтерякова завоевала золото в командном многоборье

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на чемпионате мира-2026 во Франкфурте-на-Майне (Германия). В составе победной команды выступила и уфимская гимнастка София Ильтерякова.

Российская сборная набрала 278,300 балла. Серебряные медали достались представительницам Болгарии (276,050 балла), бронзовые — команде Китая (275,400 балла).

В состав золотой команды, кроме Софии Ильтеряковой, также вошли Мария Борисова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Вклад Софии в общую победу составил 111,850 балла. Уфимская гимнастка успешно вышла в финалы в трёх видах программы из четырёх.

Ильтерякова блистательно выступила и в финале упражнений с мячом и набрала 29,80 балла. Надо отметить, что для Софии победа стала важной вехой в спортивной карьере, поскольку юная уфимка впервые поднялась на пьедестал мирового первенства в индивидуальном многоборье.

Золото на турнире досталось представительнице Германии Дарье Варфоломеев, она получила 30,35 балла. Софии не хватило до чемпионского титула всего 0,55 балла.

Бронзовую награду также взяла российская спортсменка Мария Борисова, показавшая результат 29,15 балла.

Также сегодня стало известно о победе спортивной гимнастки Полины Дмитриевой из Стерлитамака. Она собрала коллекцию из пяти медалей на юниорском чемпионате Европы в Хорватии. Полину и её тренера поздравил Глава Башкирии Радий Хабиров.