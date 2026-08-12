Директор ТРК «Башкортостан» рассказал о работе журналистов компании на СВО

Генеральный директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов в ходе первого заседания комиссии при Главе Башкортостана по вопросам увековечения памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период проведения специальной военной операции рассказал о работе тележурналистов на СВО.

– На протяжении всего периода специальной военной операции тема СВО для телерадиокомпании «Башкортостан» является ключевой. Значительные ресурсы и эфирное время наших телеканалов и радиостанций направлены на освещение этой темы. Фактически главным девизом редакционной политики стал ваш девиз, Радий Фаритович, – «Всё для Победы!». Будь то репортажи с передовой в выпусках новостей или специальные проекты, они все строятся в первую очередь на освещении военных подвигов наших бойцов и трудовых подвигов гражданских лиц, в тылу помогающих военнослужащим.

С 2022 года журналисты телерадиокомпании «Башкортостан» совершили в общей сложности 39 командировок в зону СВО. Всего телеканалом БСТ за это время создано около 1300 репортажей. В рамках поручения Главы региона телеканал уже передал в медийный архив более 1000 видеоматериалов – это 1000 видеосвидетельств о службе и подвигах наших бойцов. Большую работу по увековечению имен наших военнослужащих мы проводим совместно с ЦУР Башкортостана и при активном участии и содействии Алика Финзировича Камалетдинова – в ежедневном режиме по несколько раз в сутки в эфире канала БСТ транслируются ролики серии «Время героев». Это небольшие зарисовки о конкретных военнослужащих, отмеченных государственными наградами Российской Федерации и Республики Башкортостан, с описанием их подвигов. Всего в эфир вышло 222 выпуска этого проекта, работа над ним продолжается.

В эфирной сетке телеканала сегодня заметное место занимают два больших цикловых проекта – «СВОих не бросаем» и «Защитники Отечества. Всё для Победы». Первый из них – это программа непосредственно об участниках СВО. Они приходят к нам в эфир, рассказывают о своей службе, боевых буднях военнослужащих, о сослуживцах. С момента запуска проекта вышло уже более 120 выпусков. Программа «Защитники Отечества. Всё для Победы» тоже рассказывает об участниках СВО – тех, кто уже вернулся на гражданку – об их интеграции в мирную жизнь. На сегодняшний день произведено и выпущено в эфир 36 выпусков проекта.

С 2023 года в эфирной сетке БСТ появился ещё и специальный еженедельный проект «Новости СВО», в котором мы аккумулируем основные информационные поводы и репортажи об участниках СВО из Республики Башкортостан. На данный момент в эфир вышло более 270 выпусков программы. На постоянной основе транслируются специальные репортажи на тему СВО. Авторы Азат Садрыев, Айнур Кабиров, Елена Прочаковская, Ильдар Байбулатов, Гузель Хамитова в общей сложности подготовили около сотни таких репортажей о подвигах и буднях наших бойцов, – рассказал Рустам Зарафутдинов.

По его словам, особое внимание уделяется большим документальным проектам – это масштабные с журналистской точки зрения фильмы, которые уже вошли в «золотой фонд» башкирского телевидения. Создан цикл документальных фильмов «Герои» о Героях России – участниках СВО: «Позывной „Башкир“» об Алмазе Сафине, «Ключи от неба» о Тамерлане Ильгамове, «Ротный Насибуллин» об Игоре Насибулллине, «Душу свою за друзей своих» о Максиме Серафимове. Также журналистами БСТ созданы фильмы «Сапёр» о Дмитрии Иванове, «Святое братство» о Хамзе-хазрате и отце Викторе, «Кайтыр» о Павле Самойлине. Кроме того, сняты три части фильма «Свои», «Башкортостан. Хроники СВО», «Дневник волонтера: история одной поездки на Донбасс», «Вернуться из боя» и другие. Выпущено 36 короткометражных фильмов «Письма солдатам» с участием известных личностей, волонтёров, представителей разных народов Башкортостана и непосредственно самих участников СВО.

«Мы посчитали, что особого внимания в наше время заслуживают не только сами бойцы, но и их матери – женщины, которые воспитали настоящих героев. В эфир нашего канала вышел цикл программ «Мама» - «Әсәй» о матерях воинов СВО. Подготовлено более 90 выпусков. Кроме того, в рамках этого проекта мы организовали два крупных концерта в Уфе с участием матерей бойцов из разных районов и городов республики.

Я уже отметил, что основной девиз нашей редакционной политики сегодня – «Всё для Победы!». И, следуя ему, тему увековечения имён участников СВО поддержали даже проекты, которые изначально имели совершенно другой замысел и направленность. Например, программа журналистских расследований «Дознание» с Ильдаром Исангуловым теперь выходит со специальной рубрикой «Герои в лицах», в которой на данный момент вышло интервью с 24 воинами СВО.

Говоря именно об увековечении имён и памяти об участниках СВО, следует отметить, что все указанные выше проекты не просто транслируются нами в традиционном эфире – сегодня мы ведём масштабную работу по передаче большого массива материалов в Национальный архив Республики Башкортостан, а также размещаем проекты в интернете на сайтах и в социальных сетях», – отметил Рустам Зарафутдинов.

Эту работу ведут и радиостанции. На протяжении последних лет освещение темы СВО стало приоритетным направлением как в эфире, так и на цифровых площадках радиоканалов. Радиостанции «Юлдаш» и «Спутник ФМ» в своих новостных блоках выпустили свыше 500 тематических сюжетов каждая. На радио «Юлдаш» вышло 50 репортажей с мест событий, 38 программ «Подробности» на «Спутник ФМ». Было подготовлено 25 зарисовок и очерков, 24 аналитических передачи.

Работа по сохранению памяти о павших героях ведется и в социальных сетях: соответствующие материалы размещаются практически ежедневно. Память о защитниках Отечества стала неотъемлемой частью и масштабных внеэфирных мероприятий, таких как ежегодные фестивали «Юлдаш Хит», «Уфимская волна» и другие, куда неизменно приглашаются родственники и близкие участников СВО, в программу включаются тематические выступления.

«Наши сотрудники принимают активное участие в волонтерских инициативах, направленных в том числе и на сохранение памяти об участниках СВО. И у нас даже есть семейный тандем, который ведёт работу в этом направлении. Так, главный редактор новостей радиостанции "Юлдаш" Зухра Арсаева – волонтёр, журналист, которая в ежедневном режиме освещает тему СВО. А её супруг – журналист БСТ Рафик Ахметшин проходит службу добровольцем в мотострелковом полку "Башкортостан" и непосредственно на месте ведёт активную информационную работу, создаёт в том числе подкасты про сослуживцев, готовит материалы для телевидения и радио.

Ещё один наш коллега – журналист радио "Юлдаш", военнослужащий Байтулла Фаткуллин, к сожалению, получил серьёзное ранение. Сейчас он находится на лечении в госпитале, после чего вернётся на гражданку. Мы его ждём в коллективе – уверены, что он продолжит служить уже на привычном для нас информационном фронте и внесёт свой важный вклад в увековечение памяти об участниках СВО из Башкортостана», – подытожил генеральный директор ТРК «Башкортостан».