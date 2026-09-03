Глава Башкирии подписал ряд важных указов: подробности

Продление выплат и новые меры поддержки

27 августа Глава Башкирии продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне спецоперации. С начала года размер региональной выплаты для военнослужащих-контрактников составляет 1 миллион рублей. По указу Радия Хабирова мера поддержки продлена по 30 сентября 2026 года.

Также по распоряжению Главы в республике расширен перечень мер поддержки членов семей погибших участников СВО. Согласно документу, для них организуют бесплатные двухдневные экскурсионные туры по республике. Всего в Башкирии действуют более 55 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Ранее в Башкирии ввели льготы для бойцов отряда «БАРС», защищающих инфраструктуру республики от атак БПЛА. По указу Главы, детей бойцов с 1,5 лет принимают в детсады без очереди, освобождают от родительской платы за присмотр и предоставляют бесплатные места в продленках и кружках. В случае гибели бойца его семья получит единовременную выплату.

«Мы в Башкортостане определили для себя главный принцип — все для победы! Вокруг него мы выстраиваем деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей», — сказал Радий Хабиров 27 августа на 8-м Гражданском форуме в Уфе.

Также в августе в Башкирии объявили набор в новый именной батальон беспилотных систем. «Среди наших ребят много желающих служить в войсках беспилотных систем — это элита Вооруженных Сил, за которой будущее нашей армии», — прокомментировал инициативу Глава. На новое подразделение распространят все льготы для служащих по контракту.

Учителям – почёт и уважение

В Башкирии будут повышать престиж профессии учителя. Указ об этом 21 августа подписал Радий Хабиров. В документе, подготовленном в развитие июльского указа Президента России об особом статусе учителя, прописаны новые меры поддержки педагогов в республике. Так, для работников сферы образования учреждается новая государственная награда – медаль «За педагогическую деятельность». Для этого внесут изменения в закон республики о госнаградах.

Минпросвещения республики поручено создавать условия для профессионального развития учителей и обеспечить им доступ к бесплатным электронным образовательным ресурсам, чтобы педагоги постоянно повышали квалификацию; лучшие проекты и практики учителей освещать в СМИ и поощрять отличившихся специалистов; за каждым молодым педагогом закрепить опытного наставника.

Также учителя смогут бесплатно посещать музеи, без очереди отправлять своих детей в садики, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации РБ. Правительству региона указом Главы поручено в течение полугода утвердить «дорожную карту» по поддержке педагогов до 2030 года.

«У учителя – священная миссия, и мы должны вернуть почет этой профессии, вернуть учителю высокий статус», – подчеркнул Радий Хабиров на августовском совещании по образованию. Он отметил, что новая медаль станет одной из форм признания людей, которые годами воспитывают детей, готовят победителей олимпиад и передают опыт молодым коллегам.

Премии лучшим

4 августа лучшим учителям республики присудили премии. По распоряжению Радия Хабирова, по итогам республиканского конкурса профессионального мастерства, «Учителем года Башкортостана — 2026» признана учитель русского языка и литературы уфимского физматлицея № 93 Ангелина Степанова. Она представит республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России».

Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2026» стала учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 Уфы Ляйсан Хасанова. В конкурсе «Учитель года родного языка и литературы — 2026» победила учитель марийского языка и литературы школы села Черлак Дюртюлинского района Татьяна Аптулаева. Всего за высокое педагогическое мастерство премии Главы РБ получили 15 педагогов республики, следует из документа.

Ученым – по миллиону

В Башкирии изменился порядок присуждения государственных премий в сфере науки и техники. Согласно указу Главы республики от 28 августа, установлены три государственные премии Башкортостана в области науки и техники в размере одного миллиона рублей каждая. Премии даются за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие науки и техники, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

В новой редакции документа говорится, что теперь заявки на премию принимает и рассматривает госкомитет республики по науке и высшему образованию. Ранее представления на соискание премии и материалы к ним направлялись в администрацию Главы РБ. Обновлен и состав комиссии по госпремиям при Главе РБ. Председателем назначен исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев, его заместителем стала председатель госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Награда за родительскую доблесть

В Башкирии еще четыре семьи удостоены высокой награды за заслуги в воспитании детей и большой вклад в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. По указу Главы республики, опубликованному 5 августа, медалями «Родительская доблесть» отмечены семьи Сергея и Александры Лабзиных из Ишимбайского района, Тимура и Нурии Шушуновых из Туймазинского района, Рамиля и Зилии Ибрагимовых из Уфы, а также Елена Рыбакова из Белорецкого района.

Перевод земельного участка

18 августа в Башкирии опубликован и вступил в силу новый закон, касающийся перевода земельного участка из одной категории в другую. Ранее его приняли депутаты республиканского парламента. Согласно закону, подписанному Главой Башкирии, земельный участок площадью 3875 кв. метров в Старотукмаклинском сельсовете Кушнаренковского района переводится из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения. Перевод участка в другую категорию произведен в целях добычи полезных ископаемых, сообщается в документе.

Ранее Башинформ информировал, что с этого года процедура изменения категории использования сельхозземель существенно обновится. Для принятия такого решения потребуется отдельный региональный закон. При этом особо ценные сельхозугодия переводить в другую категорию нельзя.

Новые лимиты

1 августа в Башкирии вступило в силу распоряжение руководителя региона, которым утверждены лимиты на добычу охотничьих ресурсов в республике на сезон 2026-2027 годов. Согласно документу, до 1 августа 2027 года в республике можно отстрелить 3391 особь лося, 3529 сибирских косуль, 631 медведя. Лимиты на этих животных возросли. В то же время добычу рыси в республике ограничили 77 особями. Лимиты на пятнистого оленя уменьшили до 11, а на барсука — до 843, следует из распоряжения, опубликованного 5 августа на портале правовой информации республики.