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20:40 (UTC+5), 27 Августа 2026

Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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27 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарной дискуссии VIII Гражданского форума республики. Её тема — «Трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции».

В своём выступлении руководитель региона отметил, что форум является главной площадкой, на которой принимают важные решения по развитию институтов гражданского общества. Так, по итогам предыдущих встреч в республике создали Совет по правам человека, Фонд грантов Главы Башкортостана, Ресурсный центр общественных проектов при Аппарате Общественной палаты.

— По сути, в ходе общения с вами мы сформировали инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций. В условиях современных вызовов это крайне необходимо, — сказал Радий Хабиров. — Сектор НКО, объединяющий самых активных жителей, становится важнейшим «нервом» общественной жизни. Мы всегда исходим из того, что там, где государство, может быть, не столь активно и поворотливо, как хотелось бы людям, эту сферу занимают НКО.

Глава Башкортостана отметил, что в республике действуют более 6 тысяч некоммерческих организаций, из них больше половины — социально ориентированные. Деятельность НКО охватывает практически все сферы жизни: поддержка специальной военной операции, помощь детям-инвалидам и сиротам, защита прав человека, работа в сфере ЖКХ, поддержание межнационального согласия и многое другое.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Башкортостан — в лидерах по привлечению средств Фонда президентских грантов. С 2014 года более 1150 проектов республики получили финансовую поддержку фонда на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Также ежегодно порядка 100 млн рублей НКО получают, участвуя в конкурсах Фонда грантов Главы республики.

— Мы в Башкортостане определили для себя главный принцип — ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Вокруг него мы выстраиваем деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей. В этом плане республика действительно очень консолидирована, — сказал Радий Хабиров. — Этот девиз опирается на те тектонические изменения, которые происходят в обществе. Я часто езжу по республике и вижу, что в каждом городе или небольшом населённом пункте появляются группы людей самых разных возрастов, цель которых — помочь бойцам на СВО. Чаще всего это волонтёры, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют одежду, заготавливают продукты, собирают и отправляют на фронт гуманитарные грузы. Волонтёрское движение объединяет самых разных людей. Это наше плечо и наша опора.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике институты гражданского общества и поддержки НКО получают хорошее развитие.

— У нас сильная Общественная палата. Она объединяет авторитетных людей, представляющих некий срез нашего общества. У нас сильное правозащитное движение во главе с руководителем Совета по правам человека. Всю работу в этой сфере мы выстроили на чёткой, системной основе, — сказал Радий Хабиров. — Хочу поблагодарить участников форума за ваши беспокойные сердца и бескорыстные души. Мы очень серьёзно к вам относимся и в каждом из вас видим мощную опору страны и республики.

Ранее, перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.

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