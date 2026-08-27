Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии

27 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарной дискуссии VIII Гражданского форума республики. Её тема — «Трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции».
В своём выступлении руководитель региона отметил, что форум является главной площадкой, на которой принимают важные решения по развитию институтов гражданского общества. Так, по итогам предыдущих встреч в республике создали Совет по правам человека, Фонд грантов Главы Башкортостана, Ресурсный центр общественных проектов при Аппарате Общественной палаты.
— По сути, в ходе общения с вами мы сформировали инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций. В условиях современных вызовов это крайне необходимо, — сказал Радий Хабиров. — Сектор НКО, объединяющий самых активных жителей, становится важнейшим «нервом» общественной жизни. Мы всегда исходим из того, что там, где государство, может быть, не столь активно и поворотливо, как хотелось бы людям, эту сферу занимают НКО.
Глава Башкортостана отметил, что в республике действуют более 6 тысяч некоммерческих организаций, из них больше половины — социально ориентированные. Деятельность НКО охватывает практически все сферы жизни: поддержка специальной военной операции, помощь детям-инвалидам и сиротам, защита прав человека, работа в сфере ЖКХ, поддержание межнационального согласия и многое другое.
Башкортостан — в лидерах по привлечению средств Фонда президентских грантов. С 2014 года более 1150 проектов республики получили финансовую поддержку фонда на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Также ежегодно порядка 100 млн рублей НКО получают, участвуя в конкурсах Фонда грантов Главы республики.
— Мы в Башкортостане определили для себя главный принцип — ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Вокруг него мы выстраиваем деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей. В этом плане республика действительно очень консолидирована, — сказал Радий Хабиров. — Этот девиз опирается на те тектонические изменения, которые происходят в обществе. Я часто езжу по республике и вижу, что в каждом городе или небольшом населённом пункте появляются группы людей самых разных возрастов, цель которых — помочь бойцам на СВО. Чаще всего это волонтёры, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют одежду, заготавливают продукты, собирают и отправляют на фронт гуманитарные грузы. Волонтёрское движение объединяет самых разных людей. Это наше плечо и наша опора.
Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике институты гражданского общества и поддержки НКО получают хорошее развитие.
— У нас сильная Общественная палата. Она объединяет авторитетных людей, представляющих некий срез нашего общества. У нас сильное правозащитное движение во главе с руководителем Совета по правам человека. Всю работу в этой сфере мы выстроили на чёткой, системной основе, — сказал Радий Хабиров. — Хочу поблагодарить участников форума за ваши беспокойные сердца и бескорыстные души. Мы очень серьёзно к вам относимся и в каждом из вас видим мощную опору страны и республики.
Ранее, перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.
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