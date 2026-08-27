Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии

Башкортостан — в лидерах по привлечению средств Фонда президентских грантов. С 2014 года более 1150 проектов республики получили финансовую поддержку фонда на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Также ежегодно порядка 100 млн рублей НКО получают, участвуя в конкурсах Фонда грантов Главы республики.

— Мы в Башкортостане определили для себя главный принцип — ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Вокруг него мы выстраиваем деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей. В этом плане республика действительно очень консолидирована, — сказал Радий Хабиров. — Этот девиз опирается на те тектонические изменения, которые происходят в обществе. Я часто езжу по республике и вижу, что в каждом городе или небольшом населённом пункте появляются группы людей самых разных возрастов, цель которых — помочь бойцам на СВО. Чаще всего это волонтёры, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют одежду, заготавливают продукты, собирают и отправляют на фронт гуманитарные грузы. Волонтёрское движение объединяет самых разных людей. Это наше плечо и наша опора.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике институты гражданского общества и поддержки НКО получают хорошее развитие.

— У нас сильная Общественная палата. Она объединяет авторитетных людей, представляющих некий срез нашего общества. У нас сильное правозащитное движение во главе с руководителем Совета по правам человека. Всю работу в этой сфере мы выстроили на чёткой, системной основе, — сказал Радий Хабиров. — Хочу поблагодарить участников форума за ваши беспокойные сердца и бескорыстные души. Мы очень серьёзно к вам относимся и в каждом из вас видим мощную опору страны и республики.

Ранее, перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.