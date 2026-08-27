Радию Хабирову и Валерию Фадееву представили лучшие практики НКО Башкирии

Сегодня перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.

Руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества, депутат Госсобрания республики Эльвира Мацкевич рассказала, что на ярмарке свои изделия представляют жены участников СВО, в том числе и погибших. Радий Хабиров и Валерий Фадеев также осмотрели экспозицию музея батальона имени Шаймуратова и военно-патриотического клуба «Беркут» из Сибая. Клуб был создан на средства Фонда президентских грантов в размере одного миллиона рублей.

«Мы свои занятия организуем в спортивном клубе „Чёрный дракон“, — рассказал руководитель проекта Батыр Яндавлетов. — Дети, подростки и молодёжь смогут заняться военно-прикладными видами спорта, рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки и страйкбольного оружия. Мы проводим встречи с ветеранами СВО, которые вносят свой большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Кстати воспитанница нашего клуба Зарина Исламова является чемпионкой мира по тайскому боксу (муай-тай). Она всегда выходит на ринг в элементах башкирского национального костюма — нагруднике от бабушки и меховой шапке и, как она говорит, черпает силу из своих корней».

На выставке представлен и инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди». Он реализуется в Башкортостане с 2024 года при поддержке фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ и проекта «Герои Башкортостана». Проект объединил более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов, около 40% из них — с ограниченными возможностями здоровья. На счету команды три официальных рекорда России.

«Когда ребята начали возвращаться, мы поняли, что им нужна помощь — персональные тренировки, тренерская поддержка. В нашем проекте они попадают к тренеру, который в соответствии с их физиологическими возможностями и потребностями готовит программу и занимается с ними. Если человек из отдалённого населённого пункта, то работаем в режиме ВКС. Уфимцы занимаются в спортивном клубе „Титан“. Ветераны СВО тренируются бесплатно каждый день», — рассказала руководитель проекта Алсу Утяганова.

Сейчас команда проекта создаёт первую в России электронную обучающую платформу для ветеранов.

«Ветеран СВО, даже находясь в госпитале, сможет зайти в мобильное приложение, и ему откроется модуль из ста и более видео по силовому тренингу. Человек изучает технику, возвращается домой и может заниматься на спортивной площадке во дворе, в фитнес-клубе или дома. На платформе будет индивидуальное спортивное сопровождение, калькулятор весов. Чтобы любой ветеран, вернувшийся с СВО, мог через спорт адаптироваться к жизни, социализироваться и стать полноценным членом общества», — сказала Алсу Утяганова.

Радий Хабиров отметил, что организаторы и тренеры проекта «Сильные люди» занимаются очень важным и нужным делом.