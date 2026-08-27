Пятница, 28 Августа 2026
Уфа
+7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
18:44 (UTC+5), 27 Августа 2026

Радию Хабирову и Валерию Фадееву представили лучшие практики НКО Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Сегодня перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.

Руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества, депутат Госсобрания республики Эльвира Мацкевич рассказала, что на ярмарке свои изделия представляют жены участников СВО, в том числе и погибших. Радий Хабиров и Валерий Фадеев также осмотрели экспозицию музея батальона имени Шаймуратова и военно-патриотического клуба «Беркут» из Сибая. Клуб был создан на средства Фонда президентских грантов в размере одного миллиона рублей.

«Мы свои занятия организуем в спортивном клубе „Чёрный дракон“, — рассказал руководитель проекта Батыр Яндавлетов. — Дети, подростки и молодёжь смогут заняться военно-прикладными видами спорта, рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки и страйкбольного оружия. Мы проводим встречи с ветеранами СВО, которые вносят свой большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Кстати воспитанница нашего клуба Зарина Исламова является чемпионкой мира по тайскому боксу (муай-тай). Она всегда выходит на ринг в элементах башкирского национального костюма — нагруднике от бабушки и меховой шапке и, как она говорит, черпает силу из своих корней».

На выставке представлен и инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди». Он реализуется в Башкортостане с 2024 года при поддержке фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ и проекта «Герои Башкортостана». Проект объединил более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов, около 40% из них — с ограниченными возможностями здоровья. На счету команды три официальных рекорда России.

«Когда ребята начали возвращаться, мы поняли, что им нужна помощь — персональные тренировки, тренерская поддержка. В нашем проекте они попадают к тренеру, который в соответствии с их физиологическими возможностями и потребностями готовит программу и занимается с ними. Если человек из отдалённого населённого пункта, то работаем в режиме ВКС. Уфимцы занимаются в спортивном клубе „Титан“. Ветераны СВО тренируются бесплатно каждый день», — рассказала руководитель проекта Алсу Утяганова.

Сейчас команда проекта создаёт первую в России электронную обучающую платформу для ветеранов.

«Ветеран СВО, даже находясь в госпитале, сможет зайти в мобильное приложение, и ему откроется модуль из ста и более видео по силовому тренингу. Человек изучает технику, возвращается домой и может заниматься на спортивной площадке во дворе, в фитнес-клубе или дома. На платформе будет индивидуальное спортивное сопровождение, калькулятор весов. Чтобы любой ветеран, вернувшийся с СВО, мог через спорт адаптироваться к жизни, социализироваться и стать полноценным членом общества», — сказала Алсу Утяганова.

Радий Хабиров отметил, что организаторы и тренеры проекта «Сильные люди» занимаются очень важным и нужным делом.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава республики также принял участие в небольшом поединке по армрестлингу с одним из тренеров клуба «Титан». В поединке свою помощь Радию Хабирову даже предложил советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Но Глава региона, сказал, что сам попытается одержать победу, что он и сделал.

Видео: «Башкортостан сегодня» | МАКС
Другие видео

«Постараюсь к вам заехать и посмотреть, как вы проводите тренировки, в каких условиях занимаются ветераны СВО, спасибо вам за вашу работу», — сказал Глава региона.

Представители фонда поддержки и развития дошкольного образования «Город Детства» из Гафурийского района рассказали Радию Хабирову что они получили поддержку фонда грантов Главы Башкортостана для реализации проекта «Аманат — Детям». На выделенные средства (более 1,6 млн рублей) была создана башкирская группа в детском саду «Тополёк». Для неё купили современную мебель, интерактивное оборудование, экран с проектором, 20 комплектов национальных костюмов и другое оснащение.

В 2022 году проект «РИТМ: Развитие Интеграционных Трудовых Мастерских» был создан региональной общественной организацией «СоДействие» и стал победителем конкурса грантов Главы Башкортостана. Представители центра рассказали Радию Хабирову, что главная задача  — не просто занять людей с инвалидностью творчеством, а привить им полезные навыки. В мастерских «РИТМа» молодые люди с ментальными особенностями осваивают гончарное и швейное дело, кулинарию, выращивают овощи и микрозелень, обучаются компьютерной грамотности и клинингу. В 2023 году центр выиграл еще два гранта Главы Башкортостна: на проект сопровождаемого проживания «Качество жизни» и на музыкальную сказку «Семь чудес Курая».

Генеральный директор Фонда грантов Главы Башкортостана Люция Сайфуллина отметила, что фонд не просто финансируют добрые дела, а создает условия для формирования сообщества активных, ответственных жителей республики, которые вносят вклад в его процветание.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 13

Ранее Радий Хабиров на пленарном заседании VIII Гражданского форума озвучил данные от органов статистики по промышленному производству. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru