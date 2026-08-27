Радию Хабирову и Валерию Фадееву представили лучшие практики НКО Башкирии

Сегодня перед началом пленарного заседания VIII Гражданского форума республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.
Руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества, депутат Госсобрания республики Эльвира Мацкевич рассказала, что на ярмарке свои изделия представляют жены участников СВО, в том числе и погибших. Радий Хабиров и Валерий Фадеев также осмотрели экспозицию музея батальона имени Шаймуратова и военно-патриотического клуба «Беркут» из Сибая. Клуб был создан на средства Фонда президентских грантов в размере одного миллиона рублей.
«Мы свои занятия организуем в спортивном клубе „Чёрный дракон“, — рассказал руководитель проекта Батыр Яндавлетов. — Дети, подростки и молодёжь смогут заняться военно-прикладными видами спорта, рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки и страйкбольного оружия. Мы проводим встречи с ветеранами СВО, которые вносят свой большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Кстати воспитанница нашего клуба Зарина Исламова является чемпионкой мира по тайскому боксу (муай-тай). Она всегда выходит на ринг в элементах башкирского национального костюма — нагруднике от бабушки и меховой шапке и, как она говорит, черпает силу из своих корней».
На выставке представлен и инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди». Он реализуется в Башкортостане с 2024 года при поддержке фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ и проекта «Герои Башкортостана». Проект объединил более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов, около 40% из них — с ограниченными возможностями здоровья. На счету команды три официальных рекорда России.
«Когда ребята начали возвращаться, мы поняли, что им нужна помощь — персональные тренировки, тренерская поддержка. В нашем проекте они попадают к тренеру, который в соответствии с их физиологическими возможностями и потребностями готовит программу и занимается с ними. Если человек из отдалённого населённого пункта, то работаем в режиме ВКС. Уфимцы занимаются в спортивном клубе „Титан“. Ветераны СВО тренируются бесплатно каждый день», — рассказала руководитель проекта Алсу Утяганова.
Сейчас команда проекта создаёт первую в России электронную обучающую платформу для ветеранов.
«Ветеран СВО, даже находясь в госпитале, сможет зайти в мобильное приложение, и ему откроется модуль из ста и более видео по силовому тренингу. Человек изучает технику, возвращается домой и может заниматься на спортивной площадке во дворе, в фитнес-клубе или дома. На платформе будет индивидуальное спортивное сопровождение, калькулятор весов. Чтобы любой ветеран, вернувшийся с СВО, мог через спорт адаптироваться к жизни, социализироваться и стать полноценным членом общества», — сказала Алсу Утяганова.
Радий Хабиров отметил, что организаторы и тренеры проекта «Сильные люди» занимаются очень важным и нужным делом.
Глава республики также принял участие в небольшом поединке по армрестлингу с одним из тренеров клуба «Титан». В поединке свою помощь Радию Хабирову даже предложил советник Президента России, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Но Глава региона, сказал, что сам попытается одержать победу, что он и сделал.
«Постараюсь к вам заехать и посмотреть, как вы проводите тренировки, в каких условиях занимаются ветераны СВО, спасибо вам за вашу работу», — сказал Глава региона.
Представители фонда поддержки и развития дошкольного образования «Город Детства» из Гафурийского района рассказали Радию Хабирову что они получили поддержку фонда грантов Главы Башкортостана для реализации проекта «Аманат — Детям». На выделенные средства (более 1,6 млн рублей) была создана башкирская группа в детском саду «Тополёк». Для неё купили современную мебель, интерактивное оборудование, экран с проектором, 20 комплектов национальных костюмов и другое оснащение.
В 2022 году проект «РИТМ: Развитие Интеграционных Трудовых Мастерских» был создан региональной общественной организацией «СоДействие» и стал победителем конкурса грантов Главы Башкортостана. Представители центра рассказали Радию Хабирову, что главная задача — не просто занять людей с инвалидностью творчеством, а привить им полезные навыки. В мастерских «РИТМа» молодые люди с ментальными особенностями осваивают гончарное и швейное дело, кулинарию, выращивают овощи и микрозелень, обучаются компьютерной грамотности и клинингу. В 2023 году центр выиграл еще два гранта Главы Башкортостна: на проект сопровождаемого проживания «Качество жизни» и на музыкальную сказку «Семь чудес Курая».
Генеральный директор Фонда грантов Главы Башкортостана Люция Сайфуллина отметила, что фонд не просто финансируют добрые дела, а создает условия для формирования сообщества активных, ответственных жителей республики, которые вносят вклад в его процветание.
Ранее Радий Хабиров на пленарном заседании VIII Гражданского форума озвучил данные от органов статистики по промышленному производству. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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