Индекс промпроизводства в Башкирии с начала года вырос на 8 процентов

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на пленарном заседании VIII Гражданского форума республики сказал, что буквально сегодня он получил новые данные от органов статистики по промышленному производству.

«Индекс промышленного производства в республике за семь месяцев текущего года вырос на восемь процентов. Цифра говорит сама за себя», — отметил руководитель республики.