В Башкирии четыре семьи наградят медалью «Родительская доблесть»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении медалями «Родительская доблесть». Документ имеется в распоряжении «Башинформа».

В документе говорится, что за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций отметят семьи Сергея и Александры Лабзиных из Ишимбайского района, Тимура и Нурии Шушуновых из Туймазинского района, Рамиля и Зилии Ибрагимовых из Уфы, а также Елену Рыбакову из Белорецкого района.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что супругов Мажитовых из Башкирии наградят медалью «Родительская доблесть»,