Про успехи в ЕГЭ

В Башкирии стало больше выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов, и в два раза выросло количество мультибалльников. Об этом стало известно 3 августа на совещании у Главы республики. Как доложил Радию Хабирову министр просвещения, в 2026 году сто баллов на ЕГЭ получили 210 наших школьников. В 2025-м таких было 159. Также в этом году 11 человек стали стобалльниками по двум предметам, «против» пяти мультибалльников в прошлом году. По словам министра, в республике увеличилось количество 100-балльников по физике, профильной математике, биологии, литературе, обществознанию, русскому языку и английскому.

В целом у нас стало больше высокобалльников, сдавших ЕГЭ на 80 и выше баллов. Это является одним из показателей качества образования. Всего в 2026-м в республике ЕГЭ сдавали более 17 тысяч человек. Чаще всего они выбирали профильную математику, обществознание, физику, биологию, химию, информатику и ИКТ. По доле выпускников, сдающих ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам – 41,8% – Башкирия на втором месте в стране.

«На наш вклад в развитие инфраструктуры образования дети отвечают высокими знаниями. Мы видим рост показателей, это хороший результат», – прокомментировал Радий Хабиров итоги ЕГЭ-2026.

В этом году в Башкирии по «путинской» программе капитально обновляют 54 объекта – 42 школы, 6 детсадов и 6 колледжей. Их планируют сдать до 1 сентября.

Про сотрудничество с Узбекистаном