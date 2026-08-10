В Башкирии открыли новый стадион, внедрили лучшие медицинские практики

Про успехи в ЕГЭ
В Башкирии стало больше выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальные 100 баллов, и в два раза выросло количество мультибалльников. Об этом стало известно 3 августа на совещании у Главы республики. Как доложил Радию Хабирову министр просвещения, в 2026 году сто баллов на ЕГЭ получили 210 наших школьников. В 2025-м таких было 159. Также в этом году 11 человек стали стобалльниками по двум предметам, «против» пяти мультибалльников в прошлом году. По словам министра, в республике увеличилось количество 100-балльников по физике, профильной математике, биологии, литературе, обществознанию, русскому языку и английскому.
В целом у нас стало больше высокобалльников, сдавших ЕГЭ на 80 и выше баллов. Это является одним из показателей качества образования. Всего в 2026-м в республике ЕГЭ сдавали более 17 тысяч человек. Чаще всего они выбирали профильную математику, обществознание, физику, биологию, химию, информатику и ИКТ. По доле выпускников, сдающих ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам – 41,8% – Башкирия на втором месте в стране.
«На наш вклад в развитие инфраструктуры образования дети отвечают высокими знаниями. Мы видим рост показателей, это хороший результат», – прокомментировал Радий Хабиров итоги ЕГЭ-2026.
В этом году в Башкирии по «путинской» программе капитально обновляют 54 объекта – 42 школы, 6 детсадов и 6 колледжей. Их планируют сдать до 1 сентября.
Про сотрудничество с Узбекистаном
На минувшей неделе в Уфе прошел бизнес-форум по развитию сотрудничества Башкортостана и Узбекистана. К нам приехали представители более 100 узбекских предприятий лёгкой, пищевой, химической, мебельной промышленности, строительной отрасли, АПК.
Накануне форума ход реализации совместных проектов Глава Башкортостана обсудил по видеосвязи с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зойиром Мирзаевым. В числе приоритетных инициатив – создание башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» в Ташкентской области.
С 2024 года действует дорожная карта между Башкортостаном и Узбекистаном по развитию двустороннего сотрудничества. Уже заключено пять соглашений с областями Узбекистана, все направления реализуются, сообщил на форуме вице-премьер правительства Башкирии Александр Шельдяев. Действуют прямые соглашения с Ташкентской, Бухарской, Наманганской, Ферганской областями и Каракалпакстаном. Растёт взаимная торговля. У нас пользуются спросом узбекский текстиль, плодоовощная, машиностроительная продукция. В Узбекистан поставляют башкирское химическое сырье, пиломатериалы, удобрения и многое другое. В этом году только на Иннопроме в Ташкенте наши предприятиям заключили внешнеторговые контракты на сумму 2,8 млрд рублей. С деловыми партнёрами Узбекистана под личным контролем Радия Хабирова реализуются более 10 крупных инвестпроектов.
На форуме в Уфе зампредседателя ТПП Узбекистана Одилхон Рустамов рассказал, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот России и Узбекистана приблизился к 13 млрд долларов. Он отметил, что Башкортостан — один из ключевых нефтеперерабатывающих и нефтехимических центров России, прочны позиции республики и в машиностроении. По его словам, именно эти компетенции нужны Узбекистану. 1 июля этого года президент Узбекистана принял постановление о развитии торгово-экономических отношений между Ташкентской областью и Республикой Башкортостан. Документ предусматривает инвестпроекты на сумму 235 млн долларов; создание в Бекабадском районе специальной промзоны «Технопарк Бекабад». Для реализации этих проектов создана управляющая компания.
На бизнес-форуме договорились об открытии в Уфе торгового дома Узбекистана. Для башкирских компаний откроются площадки на пограничной территории Узбекистана, где создан торгово-логистический центр «Фри Зона Афганистан», через который можно выйти на рынки стран Южной Азии.
На прошедшей неделе стали известны имена лучших учителей республики, которые удостоены премии Главы Башкирии. Так, по итогам республиканского конкурса профмастерства, «Учителем года Башкортостана — 2026» признана учитель русского языка и литературы уфимского физико-математического лицея № 93 Ангелина Степанова. Этой осенью она представит республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России».
Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2026» стала учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Хохлова Уфы Ляйсан Хасанова. В конкурсе «Учитель года родного языка и литературы — 2026» победила учитель марийского языка и литературы школы села Черлак Дюртюлинского района Татьяна Аптулаева. Всего по распоряжению Радия Хабирова за высокое педагогическое мастерство премию Главы РБ получили 15 педагогов республики.
С 6 по 8 августа в Башкирии прошел образовательный модуль программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения». К нам со всей страны приехали 90 медиков – руководители медцентров, главврачи больниц, чтобы узнать, как в нашей республике организовано оказание медпомощи жителям, и перенять наши лучшие практики и управленческие решения.
В республиканском кардиоцентре с участниками модуля встретился Радий Хабиров. Глава региона рассказал российским медикам – «будущим министрам здравоохранения» о развитии медицины в Башкирии. По его словам, у нас много практик, которые позволяют сделать качественную медицинскую помощь доступной людям. Это строительство крупных объектов, модернизация первичного звена, внедрение в систему здравоохранения ИИ, обновление участковых больниц и ФАПов и многое другое.
«У нас 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, из них более 600 – вновь построенные. Закольцевали их в единый цифровой контур, применяем искусственный интеллект, который позволяет медработникам оперативно считывать данные КТ, рентгена», – рассказал Глава. Он также отметил, что приблизить современную медицину к сельским жителям помогает еще одна наша интересная практика – «Поезда здоровья», когда передвижные медкомплексы вместе с ведущими специалистами выезжают в отдалённые районы для осмотра жителей.
Директор НИИ минздрава России Ольга Кобякова отметила, что Башкортостан — рекордсмен по лучшим практикам: 24 лучших практики республики уже представлены на федеральной онлайн-платформе «Полезный Оргздрав», который собирает успешные решения организации здравоохранения. По ее мнению, республику отличает внимание к деталям, к бесшовному пути пациента и тому, как люди получают медпомощь. «Глава региона крайне вовлечён в здравоохранение и помогает, в том числе административно и материально. Я понимаю, что для большинства регионов это предмет зависти, но как есть, и нам есть к чему стремиться», – подчеркнула федеральный эксперт.
Участники образовательного модуля побывали в наших ведущих медцентрах и сельских ФАПах, чтобы изучить организацию первичной медпомощи на селе и маршрутизацию пациентов в республиканские учреждения. Также они ознакомились с работой республиканской станции переливания крови и системой подготовки специалистов в Бирском медколледже.
В Башкирии объявили набор в новый именной батальон беспилотных систем. Он будет носить имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Ранее с таким предложением к Главе республики обратились военнослужащие и Радий Хабиров их поддержал.
«Среди наших ребят много желающих служить в войсках беспилотных систем — это элита Вооруженных Сил, за которой будущее нашей армии. А практика формирования башкирских батальонов показывает, что так наша поддержка становится более эффективной», — прокомментировал инициативу Хабиров. На новое подразделение распространят все выплаты и льготы для служащих по контракту. Кто в него может попасть – читайте здесь.
Курировать вопрос создания башкирского добровольческого батальона БПЛА будет Герой России Тельман Уралбаев, который временно исполняет обязанности начальника службы беспилотной системы.
3 августа Глава Башкирии наградил его медалью генерала Шаймуратова за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. На СВО капитан Тельман Уралбаев командует батальоном, в котором более 70 процентов военнослужащих – жители Башкортостана.
Единовременные выплаты жителям, подписавшим контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО, Глава Башкирии продлил по 31 августа этого года. Также по его распоряжению в Башкирии расширили перечень мер поддержки семей погибших участников СВО. Для них организуют бесплатные двухдневные экскурсионные туры по республике.
Для помощи ветеранам СВО и их семьям в Башкирии запустили мобильное приложение «Ветеран 02». Это единое окно взаимодействия между ветеранами, органами власти, муниципалитетами, госфондом «Защитники Отечества» и работодателями. В приложении можно отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, знакомиться с вакансиями, анонсами мероприятий. Башкортостан стал первым регионом в стране, внедрившим такую платформу. На минувшей неделе три ветерана СВО из Башкирии – Лилия Галиева, Александр Лесовой и Салават Хайритдинов окончили обучение в МГИМО по программе управления территориями и получили дипломы. Они освоили семь модулей — от госуправления до цифровизации и проектной деятельности и теперь применят полученные знания в республике.
Также на минувшей неделе Глава Башкирии поручил передать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей. Ранее стало известно, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей Верховного суда Башкортостана, назначенных из Татарстана. Как сообщил руководитель региона, все замешанные в скандале машины власти планируют передать фонду «Защитники Отечества». «Это мое прямое поручение», — подчеркнул Радий Хабиров.
Башкортостан — это территория, которая самой историей и природой создана для того, чтобы быть интересной для людей. Возможности природы, этнографии делают наш регион действительно уникальным. Это создает прочную основу для экономического успеха нашей туротрасли. Об этом 6 августа заявил Радий Хабиров на встрече с федеральными блогерами, которые приехали к нам, чтобы познакомиться с туристическими достопримечательностями нашей республики. Общее число их подписчиков превышает 15 млн человек. «Нам важно, чтобы вы показали республику такой, какая она есть, – щедрой, красивой, гостеприимной», – обратился Глава к блогерам. В обсуждении продвижения региона как привлекательного туристического направления, которое прошло в Геномном центре межвузовского кампуса Уфы, приняли участие глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представители туриндустрии республики.
Радий Хабиров рассказал гостям об уникальных достопримечательностях республики и крупных турмаршрутах, модернизации туристской инфраструктуры, развитии санаторно-курортной отрасли, открытии геопарков «Янган-Тау» и «Торатау», нашем национальном напитке кумыс, также поделился планами по созданию новых туробъектов. Он подчеркнул, что турпоток в Башкортостане превышает 2,5 млн поездок в год, это третье место в ПФО.
«У нас есть горы, степи, озёра – и всё это привлекает туристов. Особенно пользуются популярностью среди жителей России сплавы по нашим рекам», – подчеркнул Хабиров. Глава отметил, что у нас в каждом муниципалитете проходит свой уникальный фестиваль, который является его брендом. При этом, по его мнению, сегодня мало создать интересные туробъекты и маршруты – важно грамотно рассказать о них. «Покажите нашу республику жителям страны такой же интересной, какой увидели её вы», – призвал Хабиров блогеров.
«В Башкортостан невозможно не влюбиться. У вас замечательный край с очень гостеприимными людьми. Мы обязательно расскажем нашим подписчикам, что нужно приезжать в Башкирию и увидеть республику своими глазами», — отметили тревел-блогеры, побывав с утра на Торатау и насладившись красотами башкирской природы.
По словам главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева, «событийный туризм, который проходит во всех муниципалитетах, — хорошая основа, чтобы создавать 3–4, а то и 5 крупных федеральных событийных мероприятий в год». Он предложил переосмыслить инвестпрограмму с федеральными средствами, чтобы выделить два-три флагманских проекта, привлечь инвесторов, вложить основные ресурсы, чтобы это стало событием федерального уровня.
На панельной сессии обсудили проекты по продвижению турмаршрутов республики, программу по восстановлению популяции зубров, развитию санаторно-курортного направления. Радий Хабиров поддержал идею по проведению у нас конференции по оздоровительному туризму и поручил проработать вопрос её реализации. Он отметил, что Башкортостан остаётся одним из лидеров этой сферы. Все наши госсанатории работают с прибылью, многие принимают отдыхающих круглый год.
В завершение Глава заверил, что республика продолжит проводить фестивали «Айда играть», «Китап-байрам» и другие масштабные форумы. «Всё это создаёт дополнительные возможности для туристического бизнеса. Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до 3 млн человек в год», – подчеркнул Радий Хабиров.
8 августа, в День физкультурника, в Башкирии открыли новый спортивный объект – стадион «Аургазы-арена» в селе Толбазы. Его построили при поддержке компании «Башнефть». Спорткомплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятий баскетболом, волейболом, легкой атлетикой. Зимой одна из площадок будет функционировать как хоккейная коробка. Комфорт зрителей обеспечивает крытая трибуна на 500 человек. В здании есть раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медпункт, комментаторская, а также пункт проката инвентаря. Для посетителей комплекса обустроена стоянка на 100 машино-мест.
«Развитию спортивной инфраструктуры в Башкортостане мы уделяем очень большое внимание. И важно, что наши партнеры — крупные предприятия тоже участвуют в этой работе. „Роснефти“ хочу сказать отдельное спасибо — благодаря компании за последние годы у нас появились 4 новых объекта в разных районах республики, в стадии строительства — еще два», – прокомментировал событие Глава Башкирии. Радий Хабиров высказал уверенность, что новый стадион станет центром спортивной жизни района, здесь будут тренироваться местные команды, проходить соревнования и семейные праздники.
«Но главное, здесь будут заниматься дети — будущее нашей республики», – отметил Глава Башкирии.
На прошедшей неделе предприятия Уфы вновь подверглись атаке вражеских БПЛА.
«Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне», – сообщил Радий Хабиров 5 августа. Возникший при этом пожар сразу потушили. Никто не погиб и не пострадал. Глава также отреагировал на информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. «Поводов для волнения нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку», — заверил Глава республики.
Также в Уфе отразили атаку БПЛА 9 августа. При этом один БПЛА попал в строящийся дом в Дёмском районе — задел башенный кран и упал на кровлю. «Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет», — сообщили спасатели.
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