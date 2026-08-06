Радий Хабиров: туризм должен стать драйвером экономики Башкирии

Сегодня, 6 августа, в Уфе на площадке Геномного центра межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ проходит мероприятие «Туристический образ Республики Башкортостан в России». В обсуждении стратегии продвижения региона как привлекательного туристического направления принял участие Глава республики Радий Хабиров.
«Башкортостан — это территория, которая самой историей и природой создана для того, чтобы быть интересной для людей. Возможности природы, этнографии делают наш регион действительно уникальным, — отметил Радий Хабиров. — Мы ясно понимаем, что туризм — это важная часть экономики, которая содержит огромный потенциал для роста внутреннего регионального продукта и повышения благосостояния людей».
Глава региона подчеркнул, что природа щедро наделила республику разнообразными ландшафтами: здесь есть горы, степи, озера и реки — все, что привлекает туристов. По его словам, развитие туристической инфраструктуры начиналось с простых, но важных вещей: строительства дорог, придорожного сервиса, наведения чистоты в городах и населенных пунктах. Позже появились туристическая навигация и новые маршруты.
Радий Хабиров отметил, что локомотивом развития выступило государство, которое вложило значительные бюджетные средства в историко-культурные объекты. При этом он подчеркнул, что бизнес также начал активно инвестировать в туризм, благодаря чему появились новые продукты и маршруты, которые ежегодно обновляются.
Особое внимание руководитель региона уделил событийной повестке. Он отметил, что в республике сформирована насыщенная и разнообразная программа событий. Было принято решение, что каждый муниципалитет должен разработать собственное брендовое мероприятие — якорный форум или фестиваль, который станет визитной карточкой района.
«Некоторые наши муниципалитеты пошли дальше. Например, в Куюргазинском районе в каждом из 18 сельских поселений есть свое брендовое мероприятие», — подчеркнул Радий Хабиров.
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