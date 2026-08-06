Радий Хабиров: туризм должен стать драйвером экономики Башкирии

Глава региона подчеркнул, что природа щедро наделила республику разнообразными ландшафтами: здесь есть горы, степи, озера и реки — все, что привлекает туристов. По его словам, развитие туристической инфраструктуры начиналось с простых, но важных вещей: строительства дорог, придорожного сервиса, наведения чистоты в городах и населенных пунктах. Позже появились туристическая навигация и новые маршруты.

Радий Хабиров отметил, что локомотивом развития выступило государство, которое вложило значительные бюджетные средства в историко-культурные объекты. При этом он подчеркнул, что бизнес также начал активно инвестировать в туризм, благодаря чему появились новые продукты и маршруты, которые ежегодно обновляются.

Особое внимание руководитель региона уделил событийной повестке. Он отметил, что в республике сформирована насыщенная и разнообразная программа событий. Было принято решение, что каждый муниципалитет должен разработать собственное брендовое мероприятие — якорный форум или фестиваль, который станет визитной карточкой района.

«Некоторые наши муниципалитеты пошли дальше. Например, в Куюргазинском районе в каждом из 18 сельских поселений есть свое брендовое мероприятие», — подчеркнул Радий Хабиров.