В Башкирии лучшие медицинские практики – представитель Минздрава РФ

Директор центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова назвала Башкортостан одним из лучших регионов с точки зрения регионального здравоохранения, где действительно есть что посмотреть и чему поучиться. Об этом она сказала на открытии третьего модуля программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения».

«Вы увидите прекрасное состояние инфраструктуры: это здания, сооружения, ремонты, оборудование. Это архиважно, поскольку от внешнего вида наших учреждений здравоохранения во многом зависит впечатление наших людей, удовлетворённость их от оказания медицинской помощи. Но, как говорит наш министр Михаил Альбертович Мурашко: "Стены и оборудование — это важно, но далеко не всё". Более того, точно совершенно, с нас спросит правительство, с нас спросит президент, с нас спросят люди: хорошо, государство вложило огромные деньги в этот проект — скажите, пожалуйста, а что изменилось? А измениться, уважаемые коллеги, должны процессы. И Башкортостан отличается именно этим: вниманием к деталям, вниманием к процессам, вниманием к бесшовному пути пациента и собственно тому, как люди получают медицинскую помощь в наших учреждениях», – отметила Ольга Кобякова.

Она напомнила о проекте «Полезный Оргздрав», который собирает лучшие практики организации здравоохранения. Их на сегодняшний день более 130, они все доступны для регионов.

«Почему это важно? Велосипед изобретать не нужно — они уже все изобретены. Нужно брать опыт других регионов и внедрять их у себя, адаптируя. Башкортостан — рекордсмен по лучшим практикам: 24 лучших практики республики уже представлены на этой платформе. Помимо первичного звена здравоохранения, мы увидим примеры организации медицинской помощи специализированной. Мы находимся в прекрасном новом здании Кардиоцентра, куда вложены огромные усилия. И я ещё раз хочу поблагодарить Радия Фаритовича: республика участвует, Глава региона крайне вовлечён в здравоохранение и помогает, в том числе административно и материально. Я понимаю, что для большинства регионов это предмет зависти, но как есть, и нам есть к чему стремиться», – подчеркнула директор центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Ольга Кобякова рассказала, что в Уфе собрались будущие региональные министры здравоохранения со всех уголков нашей страны, которые прошли очень серьёзный отбор, чтобы пройти на эту программу.

«Мы проведём с вами три дня в республике. Я призываю вас максимально выжать всё лучшее, все знания, которые вы можете здесь получить, обменяться опытом и понять, что вы можете забрать себе. Когда людей спрашивают о том, что влияет на качество жизни региона, человека, что влияет на выбор региона для жизни, всегда оказывается, что здравоохранение находится на одном из первых мест наряду с образованием детей. Поэтому это очень важный момент, и мы с вами должны соответствовать», – отметила представитель Минздрава РФ.