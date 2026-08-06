Радий Хабиров рассказал российским медикам о развитии медицины в Башкирии

Мероприятие проводится совместно с обособленным подразделением «Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«У нас очень большая, разнообразная страна, и уверен, что в каждом регионе есть какие-то свои особенности и какие-то интересные вещи. Если говорить о нашей республике — это действительно очень интересная республика: по национальному составу, по структуре, в целом по многим показателям. Поэтому я полагаю, что некоторые вещи вам будет полезно посмотреть.
У нас достаточно большое количество сельского населения — 1,5 миллиона. Соответственно, это большая разветвлённая сеть первичной медицины: это ФАПы, врачебные амбулатории. У нас более 2 тысяч ФАПов. Мы провели большую работу по их реновации: более 600 новых ФАПов построили. Мы практически закольцевали все ФАПы в единый цифровой контур. И очень серьёзно работаем над тем, чтобы работники ФАПов (фельдшера, медсёстры) были соответствующим образом компетентны. Это очень важное направление работы и очень непростое, поэтому я полагаю, что эта практика вам будет интересна.
Мы на самом деле очень признательны и нашему Президенту, и министерству здравоохранения за программу модернизации первичного звена. Благодаря этому нам удалось достаточно серьёзно обновить инфраструктуру первичного звена. В прошлом году мы шесть новых поликлиник построили. За счёт бюджета республики приняли программу модернизации первичного звена нашей столицы. И каждый год мы выделяем достаточно крупную сумму денег. Сейчас, понятно, всё не так просто, но тем не менее мы эти возможности находим. Очень интересная практика, опять же она вытекает из разветвлённой сельской инфраструктуры — это «Поезда здоровья». Ведущие врачи выезжают на месяц в районы и проезжают все малые сельские населённые пункты, где осуществляют первичный приём пациентов.
У вас будет возможность и посмотреть, и узнать, как работают крупные наши учреждения. Вы завтра посмотрите в Бирске один из наших ведущих медицинских колледжей, который и в рамках «Профессионалитета» большие деньги получил, и в рамках нашей поддержки. Мы за последние три-четыре года приём в медицинские колледжи увеличили практически в два раза.
Надеюсь, что ещё вы посмотрите и какие-то туристические наши места интересные. Мы в целом будем рады раскрыть вам Башкортостан во всей его красоте, ценности, многообразии. Пусть ваша учёба будет успешной», – отметил Радий Хабиров.
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