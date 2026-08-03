В Башкирии расширили перечень мер поддержки семей погибших участников СВО

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о включении в региональный перечень новой меры поддержки семей участников СВО. Согласно документу, для них будут организованы бесплатные двухдневные экскурсионные туры по Башкирии.

Добавим, в Башкирии разработаны и действуют более 55 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. В их число входят вопросы образования и лечения, а также трудоустройства возвращающихся с фронта мужчин домой, их реабилитации и социализации.