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13:13 (UTC+5), 03 Августа 2026

Хабиров поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей

Глава региона на оперативном совещании правительства в ЦУРе жестко высказался о ситуации в мэрии столицы, которая раскрылась в прошлом месяце. Напомним, гараж администрации Уфы использовался для перевозки домой и обратно судей Верховного суда Башкортостана, назначенных из Татарстана.

Фото: правительство Башкирии | стоп-кадр видео
Иван Вавилов
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«По поводу этой истории, что гараж мэрии Уфы возил домой на выходные судей из Татарстана — совесть есть у вас, хоть немножко? Рустам Динисламович (Шарипов, и. о. мэра Уфы – прим. ред.), вы ответственный за эту историю. Вы что, охренели там все совсем, что ли? Мы еле-еле автобусами „Башавтотранса“ наших ребят с фронта вывозим, а вы тут, значит, на автомобилях судей катаете? С какой стати это делается? Кто давал такое право брать муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, и чтобы судей, назначенных в Верховный суд Башкирии, катали в Татарстан? Это что такое? Видимо, жиреть начала Уфа или что? Я в своем Послании говорил — ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ, и вы победу так видите? Чтобы судей катать домой и обратно?» — прокомментировал Хабиров.

Как сообщил руководитель региона, все замешанные в скандале автомобили власти планируют передать фонду «Защитники Отечества».

«Насколько я знаю, подано заявление о возбуждении уголовного дела, Следственный комитет, конечно, решит. А мы решим таким образом — когда Контрольно-счетная палата проверит, сколько машин использовалось, сколько водителей возили этих судей в Казань и обратно, мы эти автомобили заберем у них и передадим фонду „Защитники Отечества“. Это мое прямое поручение. Я не могу вмешиваться в муниципальную деятельность, но, думаю, город меня услышит и добровольно это сделает. По-хорошему не понимаете — значит, будет по-плохому», — подчеркнул Хабиров.

Ранее горсовет Уфы направил обращение в следственное управление Следственного комитета РФ по Башкирии с просьбой провести проверку фактов возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда РБ, установить конкретные обстоятельства и объем израсходованных бюджетных средств.

В нем указано, что по имеющимся в распоряжении Совета сведениям, фиксировались неоднократные случаи предоставления служебных машин (с водителями и оплатой бензина за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда РБ, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана.

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