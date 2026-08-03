Хабиров поручил отдать для участников СВО авто мэрии Уфы, возившие судей

Ранее горсовет Уфы направил обращение в следственное управление Следственного комитета РФ по Башкирии с просьбой провести проверку фактов возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда РБ, установить конкретные обстоятельства и объем израсходованных бюджетных средств.

В нем указано, что по имеющимся в распоряжении Совета сведениям, фиксировались неоднократные случаи предоставления служебных машин (с водителями и оплатой бензина за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда РБ, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана.