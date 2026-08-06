Сангаджи Тарбаев оценил туристическую инфраструктуру Башкирии

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сегодня во время встречи Радия Хабирова с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма рассказал, что за последние полгода он в пятый раз приезжает в республику. Башкортостан стал для него особенным регионом с точки зрения инфраструктуры туризма.

«У нас калмыки говорят: „Лучше обмануть уши, чем глаза“. Сегодня мы вместе приехали с нашими красивыми девушками, которые имеют суммарное количество более 15 миллионов подписчиков. Девушки побывали только на Торатау, а сколько они всего ещё не видели! Но уже впечатление такое сложилось, по крайней мере из разговоров, что они, конечно, будут рассказывать о Башкортостане. Я всегда говорю: количество туристических поездок — это всего лишь один показатель. Второй показатель, который должны держать в голове министры и губернаторы, — это чек. Сколько туристы оставляют денег здесь? Можно привезти три, пять или десять миллионов туристов, но если у них низкий чек, то это будет просто износ инфраструктуры и перегрузка системы», — отметил парламентарий.

Сангаджи Тарбаев обозначил несколько ключевых задач, которые нужно решать, чтобы еще больше привлекать туристов в республику.

«Туроператоры должны выходить на федеральный уровень консолидированно и создавать туристический продукт федерального уровня. Событийный туризм, который проходит во всех муниципалитетах, — хорошая основа, чтобы создавать 3–4, а то и 5 крупных федеральных событийных мероприятий в год.

Работа в соцсетях. Очень важно, чтобы в интернете, цифровой среде было много качественного контента. Приглашение известных инфлюенсеров, лидеров общественного мнения — это очень важно. Нужны крупные инвестиционные форматы, чтобы делать прорывные шаги.

Может быть, имеет смысл на будущий год стратегию пересмотреть, переосмыслить эту инвестиционную программу с федеральными средствами, чтобы не тонким слоем размазать по всем туристическим проектам, а выделить два-три флагманских проекта, туда привлечь инвесторов, туда вложить основные ресурсы, чтобы это стало событием федерального уровня», — предложил глава думского комитета по туризму.

Ранее федеральные блогеры признались в любви Башкирии.