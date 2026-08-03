Радий Хабиров вручил медаль Шаймуратова Герою России

На оперативном совещании правительства в ЦУРе чествовали героя СВО. За самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, медаль генерала Шаймуратова Глава Башкирии Радий Хабиров вручил командиру батальона войсковой части 01005 Минобороны РФ, Герою России Тельману Уралбаеву.
«Я командир мотострелкового батальона 506-го полка 27-й мотострелковой дивизии. Мой батальон на 70% состоит из военнослужащих из Башкортостана. Мы участвовали в освобождении Красноармейска. Вместе мы выполнили эту задачу. Хочу отметить ребят из вашей республики – они герои, храбрые, воспитанные и решительные. Уважаемый Радий Фаритович! От командования и от себя лично хочу выразить слова благодарности за воспитание таких военнослужащих, преданных своей стране и народу. Также хочу поблагодарить вас за регулярную помощь бойцам специальной военной операции», – отметил Тельман Уралбаев.
«Спасибо большое вам, мы с огромным уважением относимся за ваше служение. Всем нашим парням передавайте привет», – сказал в ответ Радий Хабиров.
Ранее военнослужащий из Караидельского района республики с позывным «Пирань» был удостоен медали Суворова за то, что отличился в боях на Купянском направлении.
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