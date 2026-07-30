Боец из Башкирии удостоен медали Суворова

Военнослужащий из Караидельского района республики с позывным «Пирань» отличился в боях на Купянском направлении в прошлом году, за что был удостоен медали Суворова. Об этом рассказали в ЦУР Башкортостана со ссылкой на главу муниципалитета Айдара Шайдуллина.

Известно, что после возвращения на Родину «Пирань» принял участие в торжественном Параде Победы 9 мая в столице России. Сейчас он трудится в строительной отрасли в Уфе. Также боец помогает своим маме и бабушке, которые живут в деревне Иткули.

Ранее ветеран СВО из Башкирии организовал стройбизнес при поддержке государства.