Боец из Башкирии удостоен медали Суворова

Военнослужащий из Караидельского района республики с позывным «Пирань» отличился в боях на Купянском направлении в прошлом году, за что был удостоен медали Суворова. Об этом рассказали в ЦУР Башкортостана со ссылкой на главу муниципалитета Айдара Шайдуллина.
Известно, что после возвращения на Родину «Пирань» принял участие в торжественном Параде Победы 9 мая в столице России. Сейчас он трудится в строительной отрасли в Уфе. Также боец помогает своим маме и бабушке, которые живут в деревне Иткули.
Ранее ветеран СВО из Башкирии организовал стройбизнес при поддержке государства.
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