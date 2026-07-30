Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
12:09 (UTC+5), 30 Июля 2026

Ветеран СВО из Башкирии организовал стройбизнес при поддержке государства

Фото: предоставлено Андреем Мальгиновым | личный архив
Иван Вавилов
Прослушать статью:

Организовать собственное производство стройматериалов Андрей Мальгинов из Кушнаренковского района хотел давно. Однако специальная военная операция изменила его жизненные планы — три года службы, ранение и последующее комиссование…

Вернувшись домой, бизнесмен решил не откладывать мечту в долгий ящик и открыл цех по производству полистиролбетонных блоков. Дело пошло в гору, и вскоре для оптимизации логистики понадобилось дополнительное оборудование — мобильный кран на базе автоприцепа для погрузочно-разгрузочных работ. С инициативой Мальгинов обратился в администрацию Кушнаренковского района. Свой проект он презентовал на муниципальном «Предпринимательском часе», где получил единогласное одобрение.

Результат не заставил себя ждать: предпринимателю оказали финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. Средства выделили в рамках программы адресной социальной помощи на основании социального контракта (АСПК).

Сегодня производство блоков активно развивается. Благодаря приобретенному крану значительно ускорились процессы погрузки и отгрузки готовой продукции. Заказы на стройблоки от местного производителя поступают далеко за пределы Кушнаренковского района, сообщается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru