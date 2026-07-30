Ветеран СВО из Башкирии организовал стройбизнес при поддержке государства

Организовать собственное производство стройматериалов Андрей Мальгинов из Кушнаренковского района хотел давно. Однако специальная военная операция изменила его жизненные планы — три года службы, ранение и последующее комиссование…
Вернувшись домой, бизнесмен решил не откладывать мечту в долгий ящик и открыл цех по производству полистиролбетонных блоков. Дело пошло в гору, и вскоре для оптимизации логистики понадобилось дополнительное оборудование — мобильный кран на базе автоприцепа для погрузочно-разгрузочных работ. С инициативой Мальгинов обратился в администрацию Кушнаренковского района. Свой проект он презентовал на муниципальном «Предпринимательском часе», где получил единогласное одобрение.
Результат не заставил себя ждать: предпринимателю оказали финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. Средства выделили в рамках программы адресной социальной помощи на основании социального контракта (АСПК).
Сегодня производство блоков активно развивается. Благодаря приобретенному крану значительно ускорились процессы погрузки и отгрузки готовой продукции. Заказы на стройблоки от местного производителя поступают далеко за пределы Кушнаренковского района, сообщается в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте».
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