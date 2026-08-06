Глава Башкирии поставил задачу увеличить турпоток до 3 млн человек в год

Сегодня во время встречи Главы Башкирии с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма поднимался вопрос о развитии доступной туристической среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров сообщил, что при строительстве и реконструкции объектов республика обязательно учитывает требования безбарьерной среды.

— Когда мы создаём социальные, культурные и иные учреждения, то обязательно формируем доступную среду. Другое дело — природные территории, на которых и здоровому человеку пешком пройти непросто. Но там, где это возможно, мы предусматриваем условия и для людей с ОВЗ. Например, они могут посетить уникальный природный объект — Аскинскую ледяную пещеру. И эту тему продолжим развивать, — подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение панельной сессии Глава Башкирии заверил, что республика и дальше будет открывать для путешественников новые точки притяжения.

— Всё начинается с базовых вещей — дорог, инженерной инфраструктуры, условий для инвесторов. Несколько лет назад к пещере Шульган-Таш не было нормальной дороги, а сегодня мы обеспечили локацию необходимыми инженерными сетями. Рассчитываем, что это позволит реализовать новые проекты, в том числе по строительству гостиницы, — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что развитию отрасли способствует и программа «Башкирское долголетие». Благодаря ей жители старшего поколения посещают туристические объекты республики, а местный бизнес получает дополнительный приток гостей.

— Мы организуем для участников программы бесплатный проезд, экскурсионное сопровождение и знакомство с достопримечательностями. В этом году, как и прежде, в ней примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, мы развиваем туры для жителей серебряного возраста в Абхазию, Узбекистан и Беларусь, — отметил руководитель республики.

Радий Хабиров также сообщил, что Башкортостан сохранит насыщенную событийную повестку: фестивали «Айда играть», «Китап-байрам», мероприятия, посвящённые горнозаводской цивилизации, и другие масштабные форумы.

— Наша задача — увеличить туристический поток как минимум до 3 млн человек в год, — подчеркнул он.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» руководитель республики указал на важную роль современных медиа в продвижении туристического потенциала региона.

— Сегодня мало создать интересные туристические объекты и маршруты — важно ещё и грамотно рассказать о них. Сейчас люди получают информацию прежде всего через социальные сети, поэтому мы уделяем этому особое внимание, — отметил Радий Хабиров. — Мы пригласили в Башкортостан председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева и большую группу федеральных блогеров. Это тоже часть нашей работы по продвижению республики. Кроме того, мы создаём новые точки притяжения, необходимо показывать их людям. Современные цифровые площадки позволяют сделать это максимально эффективно.

Ранее федеральные блогеры признались в любви Башкирии.