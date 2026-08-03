В Башкирии в два раза выросло число мультибалльников

В 2026 году ЕГЭ сдавали 17 160 человек. Из них 11 учащихся по двум предметам набрали 100 баллов. Таким образом, количество мультибалльников, по сравнению с прошлым годом, выросло в два раза — в 2025 году их было пять. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

«Количество стобалльных результатов на ЕГЭ вновь в этом году увеличилось. 210 стобалльных результатов (в 2025 — 159). Большая часть стобалльных работ по предметам естественно-научного цикла. При этом существенно увеличилось количество стобалльников по физике — 69 (в 2025 — 36), по математике профильного уровня — 21 (в 2025 — 10), по биологии — 12 (2025 — 3), по литературе — 7 (в 2025 — 1), по обществознанию — 3 (2025 — 1), по английскому языку — 1 (2025 — 0). Порадовал факт увеличения количества стобалльных результатов по русскому языку — 24 (в 2025 — 13)», — отметил руководитель профильного ведомства.

Также одним из показателей качества образования является количество участников ЕГЭ, которые сдали экзамены на 81 и выше баллов. По сравнению с прошлым годом, в 2026 году увеличился процент высокобалльников по шести предметам: физике, математике профильного уровня, биологии, информатике, литературе, обществознанию. По восьми учебным предметам выросло количество участников, получивших результат выше 60 баллов, что позволит им продолжить обучение в вузах по востребованным в нашей стране специальностям.

Как отметил Ильдар Мавлетбердин, согласно данным Федерального центра тестирования, Башкирия — лидер по доле выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам (химия, физика, информатика и биология). 41,8% наших выпускников сдавали эти предметы (в 2025 году — 39,72%, второй результат по России).

Глава Башкирии Радий Хабиров порадовался за ребят и отметил, что учащиеся отвечают отличными результатами на вклад в развитие инфраструктуры образования.

Ранее «Башинформ» сообщал об опыте родителя в сдаче ЕГЭ.