В Башкирии открыли стадион «Аургазы‑Арена»

Торжественное открытие спортивного объекта прошло 8 августа в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и спортивного фестиваля „Сила. Единство. Семья“.
Новый стадион станет важной частью социальной инфраструктуры района и предоставит широкие возможности для занятий физической культурой и спортом жителям всех возрастов. В составе открытого комплекса площадью почти 2 га — полноразмерное футбольное поле с современным искусственным покрытием и тренировочной зоной, беговые дорожки со специальным травмобезопасным покрытием, площадки для баскетбола и пляжного волейбола.
В зимний период одна из площадок будет функционировать как хоккейная коробка. Комфорт зрителей обеспечивает крытая трибуна на 500 человек — она позволит проводить на стадионе районные спортивные турниры и массовые праздники. Внутри здания расположены командные раздевалки с душевыми, судейские и тренерские комнаты, медицинский пункт, комментаторская, холл для болельщиков, а также пункт проката инвентаря с услугами заточки коньков и проката велосипедов.
«Развитию спортивной инфраструктуры в Башкортостане мы уделяем очень большое внимание. И важно, что наши партнеры — крупные предприятия тоже участвуют в этой работе. „Роснефти“ хочу сказать отдельное спасибо — благодаря компании за последние годы у нас появились 4 новых объекта в разных районах республики, в стадии строительства — еще два. Уверен, что новый стадион станет центром спортивной жизни района. Здесь будут проходить тренировки местных команд, всевозможные соревнования и семейные праздники. Но главное, здесь будут заниматься дети — будущее нашей республики», — прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда. Также на территории комплекса оборудован сектор для легкоатлетических дисциплин, включая сектор для тройного прыжка с песчаным покрытием. Для любителей занятий физкультурой на свежем воздухе обустроена зона с уличными тренажёрами, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию. Стадион станет точкой притяжения для более чем 10 тысяч человек: жителей села Толбазы и ближайших населенных пунктов. Для автотранспорта посетителей обустроена стоянка на 100 машино-мест. Стоимость строительства составила 240 млн рублей.
Напомним, что дважды Башкортостан признавался лучшим спортивным регионом России по итогам Национальной спортивной премии. Всё больше жителей республики выбирают активный образ жизни. По итогам прошлого года в республике систематически занимаются физической культурой и спортом более 2,4 млн. человек (64% от всего населения РБ, по РФ — 62,6%).
Справка:
За последние 5 лет при поддержке «Башнефти» в Башкортостане реализован ряд крупных спортивных проектов. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс «Заряд» в Благовещенске (с 25‑метровым бассейном, универсальными спортивными залами и скалодромом), реконструированный стадион «Спартак» в Туймазах, ледовые дворцы в Октябрьском и Кумертау, современный скейт‑парк в Дюртюлях, а также ФОК «Жемчужина» в селе Булгаково.
Эти объекты существенно укрепили спортивную инфраструктуру республики и обеспечивают регулярные занятия спортом для десятков тысяч жителей региона. За счет средств «Башнефти» продолжается строительство ледового дворца в г. Дюртюли и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Серафимовский Туймазинского района. В Башкортостане функционируют 13 548 спортивных сооружений.
По количеству спортивных сооружений республика занимает 4 место. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 76,7% (по РФ — 64,4%). За последние 5 лет в республике н построены 5 крупных спортивных центров (Центр гимнастики, комплекс сооружений для гребного слалома, Центр спортивной подготовки им. Ульфата Мустафина, Центр фехтования Республики Башкортостан и Дворец борьбы), 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 крытых ледовых арен, 3 бассейна, проведена реконструкция 3 стадионов. Установлены 68 площадок ГТО, 5 многофункциональных спортивных площадок.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.