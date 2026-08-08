В Башкирии открыли стадион «Аургазы‑Арена»

Для маломобильных граждан предусмотрена безбарьерная среда. Также на территории комплекса оборудован сектор для легкоатлетических дисциплин, включая сектор для тройного прыжка с песчаным покрытием. Для любителей занятий физкультурой на свежем воздухе обустроена зона с уличными тренажёрами, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию. Стадион станет точкой притяжения для более чем 10 тысяч человек: жителей села Толбазы и ближайших населенных пунктов. Для автотранспорта посетителей обустроена стоянка на 100 машино-мест. Стоимость строительства составила 240 млн рублей.

Напомним, что дважды Башкортостан признавался лучшим спортивным регионом России по итогам Национальной спортивной премии. Всё больше жителей республики выбирают активный образ жизни. По итогам прошлого года в республике систематически занимаются физической культурой и спортом более 2,4 млн. человек (64% от всего населения РБ, по РФ — 62,6%).

Справка:

За последние 5 лет при поддержке «Башнефти» в Башкортостане реализован ряд крупных спортивных проектов. Среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс «Заряд» в Благовещенске (с 25‑метровым бассейном, универсальными спортивными залами и скалодромом), реконструированный стадион «Спартак» в Туймазах, ледовые дворцы в Октябрьском и Кумертау, современный скейт‑парк в Дюртюлях, а также ФОК «Жемчужина» в селе Булгаково.

Эти объекты существенно укрепили спортивную инфраструктуру республики и обеспечивают регулярные занятия спортом для десятков тысяч жителей региона. За счет средств «Башнефти» продолжается строительство ледового дворца в г. Дюртюли и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Серафимовский Туймазинского района. В Башкортостане функционируют 13 548 спортивных сооружений.

По количеству спортивных сооружений республика занимает 4 место. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 76,7% (по РФ — 64,4%). За последние 5 лет в республике н построены 5 крупных спортивных центров (Центр гимнастики, комплекс сооружений для гребного слалома, Центр спортивной подготовки им. Ульфата Мустафина, Центр фехтования Республики Башкортостан и Дворец борьбы), 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 крытых ледовых арен, 3 бассейна, проведена реконструкция 3 стадионов. Установлены 68 площадок ГТО, 5 многофункциональных спортивных площадок.