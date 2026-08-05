Радий Хабиров присудил премии лучшим учителям Башкирии

В Башкирии присудили премии лауреатам межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса профмастерства «Учитель года Башкортостана» и проводимого в его рамках конкурса «Учитель года родного языка и литературы». За высокое педагогическое мастерство премии Главы Республики Башкортостан получили 15 педагогов.

Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2026» стала учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Хохлова Уфы Ляйсан Хасанова.

Второе место заняла Земфира Кинзябаева из школы имени Абсалямова села Юлдыбаево Зилаирского района.

Третье место у Альбины Мухаметшиной из гимназии имени Муксинова города Янаула.

Также лауреатами конкурса стали учителя башкирского языка и литературы Альфина Габидуллина из лицея № 42 имени Каримова и Фануза Киленбаева из школы № 127 Уфы.

В республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана — 2026» победила учитель русского языка и литературы уфимского физико-математического лицея № 93 Ангелина Степанова.

Второе место заняла учитель начальных классов школы № 6 имени Киняшова Благовещенска Любовь Луговая.

Учитель математики уфимского Центра образования № 29 Данила Бобров занял третье место.

Лауреатами конкурса стали учитель истории и обществознания уфимской гимназии № 39 Влада Десяткова и учитель начальных классов школы имени Ильина села Жуково Уфимского района Александра Макаренко.

Победителем конкурса «Учитель года родного языка и литературы — 2026» стала учитель марийского языка и литературы школы села Черлак Дюртюлинского района Татьяна Аптулаева.

Второе место заняла учитель башкирского языка и литературы уфимской школы № 24 Гульшат Валиуллина.

Третье место — учитель татарского языка и литературы школы села Миловка Уфимского района Дамир Давлетгареев.

Лауреатами конкурса также стали учитель чувашского языка и литературы школы села Суук-Чишма Кармаскалинского района Альбина Петрова и учитель татарского языка и литературы школы имени Баязита Бикбая села Новомурапталово Куюргазинского района Рамила Узбекова.

Напомним, в Башкирии продолжается выплата премии Главы республики за 100-балльные ЕГЭ.