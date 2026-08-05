Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:07 (UTC+5), 05 Августа 2026

Радий Хабиров присудил премии лучшим учителям Башкирии

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

В Башкирии присудили премии лауреатам межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса профмастерства «Учитель года Башкортостана» и проводимого в его рамках конкурса «Учитель года родного языка и литературы». За высокое педагогическое мастерство премии Главы Республики Башкортостан получили 15 педагогов.

Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы — 2026» стала учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Хохлова Уфы Ляйсан Хасанова.

Второе место заняла Земфира Кинзябаева из школы имени Абсалямова села Юлдыбаево Зилаирского района.

Третье место у Альбины Мухаметшиной из гимназии имени Муксинова города Янаула.

Также лауреатами конкурса стали учителя башкирского языка и литературы Альфина Габидуллина из лицея № 42 имени Каримова и Фануза Киленбаева из школы № 127 Уфы.

В республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана — 2026» победила учитель русского языка и литературы уфимского физико-математического лицея № 93 Ангелина Степанова.

Второе место заняла учитель начальных классов школы № 6 имени Киняшова Благовещенска Любовь Луговая.

Учитель математики уфимского Центра образования № 29 Данила Бобров занял третье место.

Лауреатами конкурса стали учитель истории и обществознания уфимской гимназии № 39 Влада Десяткова и учитель начальных классов школы имени Ильина села Жуково Уфимского района Александра Макаренко.

Победителем конкурса «Учитель года родного языка и литературы — 2026» стала учитель марийского языка и литературы школы села Черлак Дюртюлинского района Татьяна Аптулаева.

Второе место заняла учитель башкирского языка и литературы уфимской школы № 24 Гульшат Валиуллина.

Третье место — учитель татарского языка и литературы школы села Миловка Уфимского района Дамир Давлетгареев.

Лауреатами конкурса также стали учитель чувашского языка и литературы школы села Суук-Чишма Кармаскалинского района Альбина Петрова и учитель татарского языка и литературы школы имени Баязита Бикбая села Новомурапталово Куюргазинского района Рамила Узбекова.

Напомним, в Башкирии продолжается выплата премии Главы республики за 100-балльные ЕГЭ.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru