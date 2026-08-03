В Башкирии продолжается выплата премии Главы региона за 100-балльные ЕГЭ

О мерах материальной поддержки выпускникам, набравшим максимальное количество баллов на ЕГЭ, а также подготовившим их педагогическим работникам на оперативном совещании в ЦУРе рассказал министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин. По словам руководителя ведомства, в 2026 году будут продолжены выплаты премий учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, в размере 50 тысяч рублей, а также участникам экзаменов, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в вузы республики, в размере 150 тысяч рублей.

«В республике сложилась эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, все муниципалитеты серьезно отнеслись к порученной работе по проведению ЕГЭ», — поделился Ильдар Мавлетбердин.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в регионе в два раза выросло количество мультибалльников.