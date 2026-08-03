В Башкирии продолжается выплата премии Главы региона за 100-балльные ЕГЭ

О мерах материальной поддержки выпускникам, набравшим максимальное количество баллов на ЕГЭ, а также подготовившим их педагогическим работникам на оперативном совещании в ЦУРе рассказал министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин. По словам руководителя ведомства, в 2026 году будут продолжены выплаты премий учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, в размере 50 тысяч рублей, а также участникам экзаменов, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в вузы республики, в размере 150 тысяч рублей.
«В республике сложилась эффективная система подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, все муниципалитеты серьезно отнеслись к порученной работе по проведению ЕГЭ», — поделился Ильдар Мавлетбердин.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в регионе в два раза выросло количество мультибалльников.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.