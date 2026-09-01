1 сентября вступает в силу новый правовой статус учителя

Сегодня, 1 сентября, в России вступают в силу изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это важнейший документ для всего педагогического сообщества страны, поскольку в нем четко прописано одно из наиболее актуальных положений, а именно правовой статус педагогических работников, их права и свободы. Что под этим подразумевается и какие новшества подарит учителям новый учебный год?

В первую очередь, это право на уважение и защиту. Документ закрепляет права педагога на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, право на защиту профессиональной чести, на справедливое расследование нарушений норм профессиональной этики.

«Достаточно „полистать“ любой родительский чат, чтобы увидеть, как легко сегодня разговаривают об учителе. Не о конкретном человеке с именем и биографией, а о функции, которая обязана угождать, извиняться и не иметь собственного мнения. Цифры это подтверждают: по данным исследования травли в школах, 70% российских педагогов сталкивались с той или иной формой психологического давления со стороны учеников, 42% пережили кибербуллинг, а 5,7% получали прямые угрозы. За этими процентами стоит не набор отдельных конфликтов, а системный перекос: обязанностей у учителя с каждым годом прибавляется, а работающих инструментов защиты почти нет, и этим пользуются все активнее, потому что пожаловаться, снять конфликт на телефон и развернуть травлю в сети сегодня можно почти без последствий для того, кто это делает.

Формы этого бесправия разные, но природа у них одна. Дисциплинарную власть учителя в классе выхолащивают под лозунгом клиентоориентированности, любое замечание ученику рискует обернуться жалобой и разбирательством не по существу конфликта, а по факту того, что учитель вообще посмел его сделать. Публичное давление все чаще заменяет разговор напрямую: удобнее выложить обрывок урока в сеть или пожаловаться в чат, чем прийти и обсудить проблему с самим педагогом.

Личная жизнь вне школы тоже перестала быть личной: увлечения, внешность, круг общения педагога регулярно становятся поводом для коллективного возмущения, будто выбор профессии автоматически отменяет право на частную жизнь. Три разных сюжета, но во всех трех учитель остается стороной без права голоса, а решение почти всегда принимается против него еще до того, как он успевает объясниться.

Именно поэтому разговор о защите учителей нельзя сводить к вежливым призывам быть добрее друг к другу.

Норма о защите чести и достоинства педагога уже закреплена в законе об образовании с 2023 года, но без работающего механизма исполнения она остается декларацией, а не инструментом, к которому можно реально обратиться в конфликте. Пока за публичной травлей или необоснованным увольнением педагога не следует никаких последствий для тех, кто ее организует, профессия продолжит терять кадры не только из-за низких зарплат, но и из-за постоянного ощущения полной беззащитности, знакомого сегодня практически каждому учителю», — считает полномочный представитель Главы РБ в Госсобрании — Курултае Республики Башкортостан Константин Шагимуратов.

Другой важный момент касается основы профессии учителя, а именно «свободы преподавания», которая позволяет учителю быть творцом, а не просто транслятором знаний. Как следует из текста документа, педагог вправе самостоятельно выбирать формы и средства обучения, разрабатывать и применять авторские программы и методики. А также вести научную, исследовательскую и творческую деятельность, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, базами данных и материально-технической базой школы.

И самое главное — право на участие в управлении школой и обсуждение её деятельности. Это значит, что педагог теперь может напрямую обращаться в администрацию школы с требованием применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим его права. Это дополнительный инструмент защиты от неуважения и травли.

«Дополнительные гарантии безопасности и юридическая помощь — это именно те меры, о необходимости которых профессиональное сообщество говорит уже давно, — признается собеседница „Башинформа“, учитель русского языка уфимской школы № 93 Ангелина Степанова. — Конечно, пока остаются вопросы о том, как все эти механизмы будут работать на практике. Думаю, впереди нас ждет разработка необходимых нормативных документов, которые помогут сделать эти меры действительно доступными для каждого учителя. Но самое главное, на мой взгляд, в другом. Подобные решения показывают, что о профессии учителя говорят не только 5 октября. Что на государственном уровне понимают: образование невозможно без людей, которые каждый день приходят в класс, учат, воспитывают, поддерживают и вдохновляют. Очень хочется верить, что это станет еще одним шагом к тому, чтобы профессия учителя становилась все более привлекательной для молодых специалистов, а те, кто уже выбрал этот путь, чувствовали уважение, поддержку и уверенность в завтрашнем дне».

Педагог с 36-летним стажем Анна Жемчужникова поделилась своим опытом в этом вопросе.

«У меня было шесть выпусков, и у меня были золотые родители и золотые дети. Я этим безмерно горжусь. Молодым педагогам нужно быть строгими и добрыми. Учитель должен понимать и родителя, и ребенка. Как изначально поставит себя учитель, так его и будут уважать. Нужно наладить связь сразу же, если учитель выглядит хорошо, красиво, если он знает грань между работой и домом, его будут уважать и его будут ценить», — рассказала она.

Что касается повышения престижа профессии учителя, здесь, по ее мнению, нужен симбиоз. Это сочетание законодательных мер, в виде улучшения условий труда, повышения заработной платы, и общественного признания значимости профессии педагога, а также отсутствие административной нагрузки.

Также Анна Жемчужникова предложила создать в каждой школе уголки для учителя, где педагог мог бы спокойно попить чай, проверить тетради или просто отдохнуть 15 минут в тишине.

Еще одна очень важная для практической жизни учителя новелла предусматривает защиту педагога от перегрузок. В частности, в законе четко прописано, что существуют утвержденные на федеральном уровне перечни документов, которые обязан готовить педагог. Возложение на учителя работы или подготовки документов, не включенных в эти перечни, запрещено. Это прямой щит от бесконечных бюрократических требований «сверху».

«Престиж вырастет тогда, когда у педагога появится время на „творчество“. Учитель должен учить, а не „отчитываться о проведении всего на свете“», — выступает в защиту педагогов мама двух школьников Альфия Кашапова.

Справедливости ради стоит отметить, что в этом направлении уже предпринимаются конкретные шаги, в том числе и на региональном уровне. Так, на прошлогоднем республиканском форуме «Взлетай!» Глава Башкирии категорически запретил вовлекать учителей в поквартирные обходы учащихся.

Также буквально накануне Радий Хабиров выступил с заявлением о необходимости усилить защиту педагогов. Особое внимание Глава региона уделил проблеме травли в школах, заявив о необходимости оберегать педагогов от несправедливого отношения.

«Иногда и учителя нужно оберегать, не допускать буллинга в отношении учителей. И такое у нас бывает», — сказал Радий Хабиров.