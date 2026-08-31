Глава Башкирии заявил о необходимости усилить защиту педагогов

В понедельник, 31 августа, на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о необходимости усилить защиту педагогов и поднятии статуса учительской профессии. Поводом послужил подписанный указ Главы республики, а также поручение Президента России.
«Я подписал свой указ, указ Главы республики. И нам сейчас вместе надо работать над тем, чтобы звание учителя — священное звание — поднимать. Там есть конкретные меры: статус, авторитет учителя поднимать!» — подчеркнул Радий Хабиров.
Особое внимание глава региона уделил проблеме травли в школах, заявив о необходимости оберегать педагогов от несправедливого отношения.
«Иногда и учителя нужно оберегать, не допускать буллинга в отношении учителей. И такое у нас бывает. До чего дожили. Мы с них много требуем. Учителя тоже от несправедливых вещей нужно защищать. Это чисто ваша работа», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к присутствующим на совещании министру просвещения РБ Ильдару Мавлетбердину и председателю профсоюза работников образования Башкирии Елене Хаффазовой.
Напомним, ранее Радий Хабиров подписал указ, которым вводятся системные меры поддержки педагогов: наставничество «учитель — учителю», бесплатный доступ к цифровым ресурсам, а также учреждена новая государственная награда — медаль «За педагогическую деятельность».
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