Глава Башкирии потребовал усилить работу психологического спецназа в школах

Радий Хабиров напомнил о совещании с директорами школ и заместителями по воспитательной работе, которое состоялось 25 августа. Глава Башкирии отметил, что такие заседания станут ежеквартальными, вопрос безопасности в образовательных учреждениях будет на постоянном контроле.
«Обязательно, чтобы были представители охранных организаций и психологические службы, то есть психологический спецназ. Установки мы уже передали, надо переходить на обсуждение. Это очень важно», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, ранее Радий Хабиров уделил особое внимание повышению безопасности в школах. Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идёт о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии, контроль за качеством жизни школьников. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».
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