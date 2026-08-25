Учитель – это звучит гордо: итоги августовского педсовета в Башкирии

Перед началом работы в фойе ГДК руководитель региона осмотрел отраслевую выставку, где презентовали карту учителя, которую разработали на базе экосистемы карты жителя Башкортостана «Алга». С её помощью педагоги смогут оплачивать питание в школах, посещать музеи, заведения культуры и спорта, получать скидки на товары и услуги от партнёров, принимать участие в профессиональных семинарах и курсах. Кроме того, карта будет служить цифровым пропуском в школы. Глава республики одобрил идею, отметив, что ранее внедрённая в Башкортостане карта школьника стала удобным инструментом. Она позволяет родителям отслеживать время прихода и ухода ребёнка из школы, а также оплачивать питание и проезд самим школьникам.

Глава региона ознакомился с цифровыми технологиями, которые применяют в образовательных учреждениях республики. В их числе — интеллектуальная система охраны школ «АРТА», созданная на базе ИИ. Она может выявлять потенциально опасные события. Операторы в центре мониторинга будут проверять эти сигналы и оперативно принимать решения о вызове экстренных служб. Разработчики программы отметили, что систему уже протестировали в образовательных учреждениях города Салавата. Радий Хабиров подчеркнул, что в начале 2026 года принято решение по усилению безопасности и профилактической работы в школах.

Радий Хабиров также пообщался с сотрудниками антикризисного подразделения для поддержки школьных психологов при Республиканском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Напомним, что его создали в марте 2026 года в соответствии с указом Главы региона. Задачи специалистов — оказывать экстренную и кризисную помощь с выездом в школы, анализировать психологическую атмосферу в учебных заведениях, сопровождать школьных психологов, формировать типовые профилактические решения.

«Вы выполняете очень важную работу. Нельзя скрывать ситуации, которые могут привести к тяжёлым последствиям», — отметил Радий Хабиров.

В своём выступлении на пленарном заседании руководитель региона поблагодарил педагогов республики за ответственный труд и большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание детей и молодёжи.

«В Башкортостане — одна из крупнейших в стране систем образования. Мы очень признательны Президенту России, министерству просвещения страны за поддержку отраслевых инициатив региона, — сказал Радий Хабиров. — Благодаря этому наша республика лидирует в стране по количеству кластеров, созданных в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. Мы также занимаем первое место в ПФО и третье в России по числу оснащённых школ, вошли в первую пятёрку по количеству участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».

Высокие результаты показали в этом году выпускники из Башкортостана по итогам ЕГЭ. Число стобалльных работ выросло на треть — со 159 в прошлом году до 210 в этом. Есть успехи на международном уровне — серебряным медалистом IX Международной экономической олимпиады в Китае стал ученик Башкирского лицея-интерната № 3 из Стерлитамака Руслан Аминов.

«В республике огромное количество талантов. Наша задача — выявлять их и вместе двигаться вперёд, — подчеркнул Радий Хабиров. — В целом такие результаты говорят о том, что наша работа по укреплению системы образования действительно эффективна».

Глава Башкортостана уделил особое внимание возведению новых учебных заведений. В числе наиболее масштабных проектов — строительство в Уфе Республиканского математического лицея-интерната. Напомним, недавно руководитель региона посетил стройплощадку будущего образовательного учреждения.

«Я обратился к Президенту нашей страны. Владимир Владимирович поддержал нашу инициативу. Мы планируем создать самую элитную школу для одарённых детей с особым статусом. Попечительский совет возглавляю лично как Глава региона, — сказал Радий Хабиров. — Мы уже формируем мощную команду педагогов. И в октябре начнём объективный отбор учащихся. Лицей откроет свои двери 1 сентября 2027 года и станет кузницей кадров математической элиты страны».

В следующем году в Уфе начнёт работу и главный корпус Межвузовского студенческого кампуса, рассчитанный на проживание для более чем 4 тысяч человек. На его базе создадут современные учебные, общественные и творческие пространства.

«У нас будет лучший кампус в стране, — отметил Радий Хабиров. — Это сильный аргумент в пользу того, чтобы выпускники школ шли учиться в вузы республики. У нас сильные университеты, и кампус, безусловно, укрепит систему высшего образования Башкортостана».

Руководитель региона также сообщил, что в этом году достроили четыре новые школы, в том числе самую большую в ПФО на 2200 мест — в уфимском микрорайоне «Кузнецовский затон». До конца года начнут работать ещё четыре учебных заведения, в каждом из которых будут учиться по 1225 человек. Три школы откроют свои двери в Уфе и одна — в Нефтекамске.

Наряду с возведением новых образовательных учреждений регион активно участвует в федеральной программе ремонта школ. В прошлом году по ней модернизировали 35 зданий. А в этом году работы ведут на 42 объектах.

— Это уникальный шанс привести наши школы в порядок. Муниципалитеты республики должны активно участвовать в заявочной кампании президентской программы, — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил адресные меры поддержки педагогических работников. Речь идёт о программе «Земский учитель», грантах для воспитателей детских садов и молодых директоров школ. Кроме того, с прошлого года при содействии республики педагоги школ получают санаторно-курортное лечение. Этой мерой поддержки уже воспользовались более 1 тысячи учителей.

«В июле указом Президента учителя в нашей стране получили особый статус, — подчеркнул Радий Хабиров. — В ближайшее время я подпишу указ, в который вошли региональные меры по повышению престижа педагогической профессии, в том числе учреждение для педагогов новой государственной награды — медали "За педагогическую деятельность". Наша задача — вернуть учителю высокий статус».

Особое внимание руководитель региона уделил повышению безопасности в школах. Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идёт о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии, контроль за качеством жизни школьников.

«Обеспечение безопасности — важнейшая задача. В начале этого года мы приняли решение о дополнительных мерах в этой части. Перевели 159 школ на двухрежимную охрану. Из числа заместителей директоров назначили ответственных за организацию воспитательной и профилактической работы. Освободили их от избыточной учебной нагрузки и ввели ежемесячную региональную доплату, — сказал Радий Хабиров. — До начала нового учебного года проведём встречу с заместителями директоров, чтобы обсудить актуальные вопросы совершенствования этой работы».

Руководитель региона также отметил необходимость дальнейшего развития кабинетов школьной стоматологии с возможностью оказания медпомощи педагогам и создания в учебных заведениях возможностей для полноценного питания учителей.

В завершение выступления Глава Башкортостана напомнил участникам совещания об общей задаче — поддержке специальной военной операции.

«Республика делает ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Этот лозунг отметил и Президент России Владимир Владимирович Путин. И каждый на своём месте должен выполнять свою работу для достижения этой цели, — отметил Радий Хабиров. — Для вас, уважаемые педагоги, она включает заботу о детях наших воинов. И особое внимание при этом важно уделять детям погибших бойцов. Это очень ответственная миссия».

Руководитель региона ещё раз поблагодарил учителей за самоотверженный труд и пожелал коллективам учебных заведений успехов в новом учебном году.

«Мы входим в него с крепкой системой образования, большими надеждами и уверенным подходом к работе. Важно, что она даёт свои результаты, поэтому вместе продолжаем двигаться вперёд», — резюмировал Радий Хабиров.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала о важнейших законодательных инициативах по развитию образовательной сферы. Сенатор уделила особое внимание реализации федерального проекта «Профессионалитет» и подчеркнула, что Башкортостан занимает второе место по количеству созданных в республике кластеров.

«Это стратегический проект, который доказал свою эффективность. И Башкортостан — один из передовых регионов по участию в нём. В этом огромная заслуга команды под руководством Радия Фаритовича Хабирова, руководителей колледжей, которые достойно участвуют в таких важнейших федеральных инициативах», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Участников пленарного заседания поприветствовал статс-секретарь — заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев. Он подробно остановился на особенностях отраслевых проектов и программ, которые реализуют при поддержке министерства. Важными пунктами выступления стали меры по повышению престижа педагогических профессий, совершенствованию образовательных программ, укреплению материальной базы учебных заведений.

«Мы отмечаем, что педагогические специальности всё более востребованы при поступлении в профильные вузы. В этом году абитуриенты страны подали 714 тысяч таких заявлений. Уверен, что эта тенденция будет сохраняться. Мощнейшей кузницей кадров в этом направлении является Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, — добавил Андрей Корнеев. — Отрадно, что в республике вводят новые инструменты и механизмы поддержки педагогов. Большое спасибо за эти решения и значимый вклад в развитие отечественной системы образования».

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин в своём докладе подвёл основные итоги развития отрасли.

«Мы сохранили динамику по ключевым показателям. Наши выпускники вновь показали уверенные результаты на ЕГЭ, а средний балл вырос по семи учебным предметам, причем по девяти — стал выше среднероссийских показателей», — сказал Ильдар Мавлетбердин.

Отметим, в школах республики обеспечили реализацию стандартов предпрофессиональных классов. Для этого разработали модельные стандарты по направлениям: инженерия, железнодорожное дело, машиностроение и авиастроение, энергетическая, химическая и нефтегазовая промышленность, медиа- и креативные технологии, индустрия гостеприимства и другие. Всего в регионе функционируют 1462 предпрофессиональных класса — это на 710 больше, чем год назад. Они открыты в 769 школах. Охват школьников — почти 26 тысяч.

Среди новшеств в системе образования — введение оценки поведения для учеников 2–8 классов.

«Эта работа стартует с 1 сентября 2026 года по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина во всех регионах. Определена трёхуровневая оценка поведения — „образцовое“, „допустимое“ и „недопустимое“», — сообщил министр.

Ильдар Мавлетбердин также рассказал об обеспечении безопасности школьников, организации групп продлённого дня, грантовой поддержке учителей и престижа профессии педагога, обновлении инфраструктуры. В частности, в 2026 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» современным оборудованием для преподавания ИЗО, музыки и физики оснастили 879 школ.

Заместитель министра МВД по Башкортостану Артур Сайфуллин обратил внимание педагогического сообщества республики на необходимость проведения профилактической работы с детьми и их родителями по обеспечению цифровой безопасности. Докладчик отметил, что уровень преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, по-прежнему остаётся высоким. Только в 2026 году жители республики потеряли 1,75 млрд рублей.

«Мы постоянно принимаем участие в школьных собраниях, проводим беседы в педагогических коллективах, — отметил Артур Сайфуллин. — С каждым разом мошенники применяют новые способы и предлоги, поэтому необходимо и дальше продолжать наше сотрудничество, особенно в работе с несовершеннолетними, которым зачастую обманом предлагают заработать лёгкие деньги. А наказание за это — достаточно серьёзное. Об этом важно говорить».

Директор департамента по работе с образовательными организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова рассказала о просветительских проектах для обучения и воспитания детей и молодёжи, работе с родителями.

«Мы готовы в каждой школе дважды в год предоставить лектора на родительские собрания. Просим руководителей, советников по воспитанию, заместителей директоров по воспитательной работе и, безусловно, классных руководителей пользоваться нашими методичками и видеоматериалами», — отметила Альбина Бикбулатова.

Участник СВО, учитель основ безопасности и защиты Родины Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 3 Сибая Эдуард Бикташев подчеркнул важность военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, начиная со школьной семьи. Педагог поблагодарил руководство республики за организацию сборов для старшеклассников на базе парка «Патриот».

«В эпоху беспилотных летательных аппаратов, цифровых технологий и современных конфликтов меняется представление о том, какими навыками должен обладать человек, способный обеспечить безопасность страны. Мы должны растить не только физически смелых и сильных ребят, но и интеллектуалов. Специалист с инженерным мышлением может быть очень полезным для нашей страны. Именно хорошо знающие математику и физику и есть в будущем наш щит, — сказал Эдуард Бикташев. — Парк „Патриот“ — хорошее место, где созданы условия для полного погружения ребят в соответствующие предметы, где помогают формировать практические умения и личностные качества».

В завершение руководитель региона поблагодарил почётных гостей за участие в совещании и вручил государственные награды Башкортостана лучшим педагогам республики.

«Мы сегодня обменялись важной информацией и расставили акценты. Развитие системы образования для нас является национальной идеей, — сказал Радий Хабиров. — В этом конкурентном мире, где живут наши дети, если мы не будем уделять этой теме должного внимания, то проиграем вдолгую. Мы должны отдавать подрастающему поколению и душу, и знания, и сердце. Они — наше будущие, им предстоит обеспечивать дальнейшее развитие Башкортостана. Спасибо педагогам за труд! Желаю успехов в новом учебном году».

В республике стало доброй традицией перед началом учебного года передавать в школы новые автобусы. Не отошли от неё и на этот раз. Обновление автопарка продолжается на постоянной основе. Директора школ получили ключи из рук Главы региона.

В очередную партию вошли 10 современных автобусов «Вектор NEXT», которые приобрели за счёт республиканского бюджета. Их получили восемь школ из Уфы, Абзелиловского, Зианчуринского, Ишимбайского, Илишевского, Стерлибашевского, Уфимского и Фёдоровского районов.

Автобусы, рассчитанные на 25 посадочных мест, соответствуют всем требованиям безопасности при перевозке детей, оснащены ремнями безопасности, тахографами, спутниковой навигацией.

«У нас в республике стало доброй традицией перед началом учебного года передавать в школы новые автобусы. В этом году мы ожидаем ещё 59 автобусов, приобретённых за счёт федеральных средств. И мы признательны Министерству просвещения России и лично министру Сергею Сергеевичу Кравцову за то, что обновление школьного автопарка идёт постоянно. Потому что дети должны ездить в хороших, комфортных, современных условиях, — сказал Радий Хабиров. — Большое спасибо водителям. Вы делаете огромный, ответственный труд, и мы его очень ценим. Пусть дорога до школы будет хорошей и безопасной!»

Всего в Башкортостане подвозом до места учёбы и обратно пользуются 56 532 учащихся 876 школ, расположенных в 2805 населённых пунктах. Перевозку обеспечивают 1567 школьных автобусов. Только за прошлый год муниципалитеты республики получили 207 новых автобусов, приобретённых за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

После летних каникул не все ученики Ишимбая, как и многих городов и районов узнают свои школы. В рамках госпрограммы из 22 объектов образования города 11 получили новую жизнь. До начала августовского педсовета Радий Хабиров вместе с гостями посетил один из них.

На капитальный ремонт и модернизацию материально-технической базы школы № 19 было выделено свыше 115 миллионов рублей

Директор учреждения Ришат Мухамадеев сообщил, что в учебном заведении, построенном в 1993 году, занимаются 860 детей. В 8-9 классах организовали предпрофессиональное обучение по медицинскому, педагогическому и инженерному направлениям, для старшеклассников — технологический класс. В числе учеников — 21 победитель и призёр муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Благодаря гранту за победу в конкурсе «Башкирской содовой компании» закупили новое оборудование для кабинета химии и привели в порядок центр молодёжных инициатив.

Радий Хабиров осмотрел учительскую, актовый зал, обновлённые учебные кабинеты. В двух из них — старшеклассники проходили интенсив и готовились к олимпиадам по физике и химии, которые стартуют уже в сентябре. Руководитель региона пожелал им успехов, а также рассказал о возможностях Межвузовского студенческого кампуса в Уфе. Дети отметили, что школа после ремонта стала современной и с нетерпением ждут начала учебного года.

«Школа заиграла новыми красками. Даже не верится, что я тут учился. Как будто новая школа», — рассказал Вадим Чигвинцев, ученик 11 класса школы № 19.

Во время общения с учениками Радий Хабиров поинтересовался, куда они планируют поступать после получения аттестата. Большинство выбрали УУНиТ и другие ведущие башкирские вузы.

Получить среднее профессиональное образование с перспективой трудоустройства на предприятиях топливно-энергетического комплекса можно и в родном городе. В новом учебном году почти 2 тысячи студентов Ишимбайского нефтяного колледжа будут осваивать востребованные специальности по очной и заочной формам. Полученные теоретические знания они смогут закрепить на практике на полигоне добычи нефти и газа.

Радий Хабиров обсудил с руководством учреждения планы по его дальнейшему развитию.

И. о. директора колледжа Мират Янбеков рассказал, что в новом учебном году востребованные специальности по очной и заочной формам будут получать более 1,8 тысячи человек. Для проживания иногородних студентов у учебного заведения есть общежитие на 300 мест.

Отметим, что колледж заключил соглашения с крупными нефтегазовыми компаниями страны. Благодаря этому у выпускников есть возможность устроиться по специальности на ведущие предприятия ТЭК. Так, в этом году 95 человек начали трудиться на предприятиях «Башнефти».

В следующем году колледж планирует подать заявку на участие в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», чтобы при поддержке республики и индустриальных партнёров сформировать современный образовательный кластер.

«Учебное заведение востребовано у молодёжи, здесь высокий конкурс на бюджетные места. Поэтому важно увеличивать приём студентов, повышать качество их подготовки, — отметил Радий Хабиров в беседе с корреспондентом „Башинформа“. — Мы приняли решение о модернизации учреждения в большой, мощный колледж, планируем войти в программу „Профессионалитет“. Кроме того, будем привлекать федеральные средства и для обновления общежития, чтобы наш подход был комплексным».

Радий Хабиров в интервью корреспонденту «Башинформа» рассказал, что система образования республики к новому учебному году подготовилась неплохо.

«Мы, на мой взгляд, всё необходимое сделали, много внимания сейчас уделяем обеспечению безопасности, конечно. Я думаю, достаточно неплохо мы подготовились.

У учителя священная миссия и мы должны вернуть почет этой профессии. У меня и отец, и мама были учителями. Я считаю, любой нормальный человек должен своего учителя любить и уважать. Мне повезло, я вот сейчас вручал государственные награды двум своим учителям – физкультуры и физики, завучу своей школы. Представляете? Вот сколько мне, они ещё живы, слава богу, здоровы, и они ещё достаточно активную миссию свою продолжают», – сказал Радий Хабиров.