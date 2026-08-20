В матлицее будут готовить элиту, его ввод станет событием – Радий Хабиров

Напомним, что возведение объекта площадью более 22 тысяч кв. метров стартовало в 2025 году. На строительство выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд – федеральные средства. Здание состоит из четырёх блоков. В корпусах А, Б и В рабочие проводят усиление несущих конструкций, обустраивают кровлю, монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы, а также выполняют внутреннюю отделку. В блоке Г приступили к возведению второго этажа. Дата завершения строительства – декабрь 2027 года.

Лицей-интернат, рассчитанный на 360 ученических и 250 спальных мест, примет одарённых детей с 6-го по 11-й классы со всей республики. Уроки и занятия, в том числе по индивидуальным программам, будут проводить педагоги-новаторы. В планах учреждения – сотрудничество с образовательным центром «Сириус», Центром развития талантов «Аврора», вузами республики, входящими в состав Евразийского НОЦ, научными организациями, ведущими предприятиями Башкортостана. Республиканский матлицей станет современным образовательным кампусом для подготовки будущих лидеров в области математики, информатики и программирования.

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства РБ Олег Байдин рассказал, что для будущих учеников лицея будут созданы комфортные условия для обучения и проживания. В интернате гостиничного типа школьники будут проживать в двух и трехместных номерах, где предусмотрены свой санузел и душевая. Также будут комнаты гостиничного типа для приглашённых преподавателей. В математическом лицее будут работать своя собственная столовая и кафе. Большое внимание уделено спортивному ядру. Он включает зал общей физической подготовки, и спортивный (игровой) зал, будут и уличные спортплощадки. Учебные корпуса будут состоять из отдельных блоков, таких как «Наука», «Социум», «Культура», мастерские, конференц-залы, амфитеатр, атриумное пространство и коворкинг-зоны.

Глава республики поручил организовать пешеходные зоны для прогулок и отдыха в прилегающем парке.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин отметил, что отбирать ребят в учреждение планируют по результатам специальной олимпиады «Путь в РМЛИ», запуск которой состоится в октябре 2026 года. Конкурсанты также должны представить портфолио личных достижений, рекомендации педагогов-наставников, пройти психологическое тестирование. Отбор будет состоять из трех этапов и проходить на специально созданной для этого платформе. Завершающий из них пройдет летом 2027 года в формате очного летнего лагеря. По его итогам будут отобраны лучшие из лучших. Республиканскому математическому лицею-интернату планируют присвоить имя Башира Рамеева, выдающегося советского ученого и изобретателя, одного из пионеров отечественной вычислительной техники.

«Это не очередная школа, это событие в жизни республики, событие в жизни школьного образования. Это то, к чему мы шли годами. Математический лицей-интернат будет носить имя Башира Рамеева, нашего земляка известного, создателя первой электронной вычислительной машины. Школа будет интернатного типа, здесь будет гостиница для очень комфортного проживания. Наша задача – собрать со всей территории республики самых одаренных детей, обучить их, поднять их уровень еще выше, ну и, соответственно, математическую элиту республики, страны создавать. Понятно, что по окончании лицея будут стобалльники, будут победители олимпиад, они будут поступать по всей стране в вузы и наши вузы. Мы большую математическую интеллектуальную элиту здесь сформируем. Школа – уникальная. Мы практически объездили все такого рода школы, их не так много по стране, взяли самые лучшие решения.

Второе – школа для гармоничного развития личности, школа будет со своим парком, спортивным блоком. Школьники будут пользоваться возможностями спортивного комплекса Ульфата Мустафина, который рядом располагается.

Третье – это особый статус школы, попечителем лицея является Глава республики, назначает директора Глава республики, коллектив мы будем собирать из самых уникальных учителей. У них – особый статус, существенно выше заработная плата. Работаем сейчас над формированием команды, мы будем приглашать наиболее опытных преподавателей, имеющих опыт олимпиадной подготовки, имеющих значительные результаты.

И четвёртое – самое главное. Обращаюсь к родителям, к школьникам. Мы осенью начинаем отбор детей-шестиклассников. Мы обеспечим полную объективность. Дети через жёсткое сито пройдут. Третий тур завершится лагерем, где мы посмотрим их навыки, как они смогут жить вместе. Это моя мечта такую школу построить, потому что огромное количество талантливых детей в республике, тут мы их соберем, тут особый мир будет. Поэтому это особое событие», – отметил Радий Хабиров во время общения со специальным корреспондентом ИА «Башинформ».

Глава республики отметил, что федеральное финансирование было выбивать непросто.

«Сложно было пробивать. Но нас, во-первых, Президент поддержал. И нашему министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову спасибо. Когда я пришёл, рассказал ему об особом статусе лицея, он нашёл деньги. Это достаточно дорогая школа, но ещё раз подчеркну: для талантливых, одарённых детей. У лицея-интерната будут свои партнёры: предприятия, наш Кампус, наш НОЦ, Сбер обязательно, ведущие вузы», – сказал Глава республики.