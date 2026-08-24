Глава Башкирии подписал указ о повышении престижа профессии учителя

Ранее «Башинформ» сообщал, что в документе прописан целый ряд мер по повышению престижа профессии учителя, по поддержке педагогов в республике. В том числе учреждается новая госнаграда – медаль «За педагогическую деятельность».
Согласно поручению руководителя региона, министерству просвещения республики поставлены следующие задачи:
Отдельный блок поручений касается социокультурной сферы. Министерству культуры поручено обеспечить учителям право на бесплатное посещение музеев не реже одного раза в месяц. В средствах массовой информации необходимо организовать освещение реализации проектов в педагогической деятельности, демонстрировать лучшие учебные практики республиканских педагогов.
Муниципалитеты должны обеспечить детям педагогов и воспитателей места в детских садах без очереди, а самим учителям дать право бесплатно ходить в муниципальные музеи раз в месяц. За каждым молодым специалистом закрепят опытного наставника минимум на год, будут создаваться условия для профразвития учителей.
Кроме того, правительство региона за полгода должно утвердить «дорожную карту» по поддержке педагогов до 2030 года.
«Я подписал этот указ, прошу его развивать дальше. Мы договорились с министерством, что работа будет продолжена», — подчеркнул Радий Хабиров.
Глава региона также отметил значительные успехи республики в сфере школьного образования. По итогам совместной работы со статс-секретарем – заместителем министра просвещения РФ Андреем Корнеевым республика получила высокую оценку текущего состояния отрасли. Результаты этой работы напрямую отражаются на достижениях школьников: Башкирия вошла в пятерку лучших регионов России по олимпиадной деятельности.
«Дети нам за это отвечают сразу большими успехами. Мы вошли в пятёрку лучших регионов по олимпиадной деятельности. Это достижение, это успех, молодцы», — резюмировал Радий Хабиров.
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