Радий Хабиров продлил выплаты контрактникам из Башкирии до 30 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных региональных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Соответствующий указ, подписанный руководителем республики, продлевает меру поддержки по 30 сентября 2026 года включительно. Документ имеется в распоряжении информагентства «Башинформ».

Напомним, с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей.