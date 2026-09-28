В Башкирии сменили премьера, назначили нового спикера, вручили литпремию

По словам Хабирова, о предполагаемых попытках вмешательства в его частную жизнь стало известно из показаний одного из фигурантов дела Марата Самойлова, адвоката Ратмира Мавлиева. В переписках адвоката содержатся сведения о возможном поручении собрать данные о встречах и передвижениях Главы Башкортостана. Радий Хабиров обсудил эту ситуацию с руководителем СКР по Башкортостану и обратился в ведомство с просьбой признать его потерпевшим по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Объясняя свою позицию, Хабиров сказал, что, будучи Главой республики, он спокойно относится к повышенному вниманию к себе. Но в этом случае речь идёт о возможном незаконном сборе сведений личного характера. Радий Хабиров отметил, что в условиях СВО «попытки собрать персональную информацию могут привести к очень тяжёлым последствиям, в том числе гибели людей».

«Как вы знаете, Служба безопасности Украины в отношении меня уже давно возбудила уголовное дело за материальное, финансовое обеспечение потребности российских войск», – заявил Глава Башкирии.

23 сентября стало известно, что Следком Башкирии возбудил уголовное дело по ситуации в Верховном суде РБ, в отношении конкретной группы лиц по статье 137, касающейся нарушений неприкосновенности частной жизни. Второе уголовное дело, в связи с незаконным использованием гаража мэрии Уфы, касается фактов развоза руководства ВС РБ на машинах администрации Уфы в соседний регион, сообщил Башинформ.

Про трагедию в Стерлитамаке

22 сентября в Стерлитамаке в торговом комплексе «Солнечный» произошел крупный пожар. В огне погибли четыре человека – три сестры и сотрудница местного завода. Десятки людей были спасены благодаря оперативным действиям экстренных служб и простых горожан. Четверых пострадавших отправили в горбольницу Стерлитамака, одну пациентку в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр Уфы.