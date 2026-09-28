В Башкирии сменили премьера, назначили нового спикера, вручили литпремию

В Башкирии Следком возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни после обращения руководителя республики. Причиной стали сведения о возможном сборе информации о частной жизни Главы Башкирии. Как рассказал Радий Хабиров 21 сентября на совещании, он направил в СКР заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, после того как ознакомился с материалами проверки по уголовному делу экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
По словам Хабирова, о предполагаемых попытках вмешательства в его частную жизнь стало известно из показаний одного из фигурантов дела Марата Самойлова, адвоката Ратмира Мавлиева. В переписках адвоката содержатся сведения о возможном поручении собрать данные о встречах и передвижениях Главы Башкортостана. Радий Хабиров обсудил эту ситуацию с руководителем СКР по Башкортостану и обратился в ведомство с просьбой признать его потерпевшим по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Объясняя свою позицию, Хабиров сказал, что, будучи Главой республики, он спокойно относится к повышенному вниманию к себе. Но в этом случае речь идёт о возможном незаконном сборе сведений личного характера. Радий Хабиров отметил, что в условиях СВО «попытки собрать персональную информацию могут привести к очень тяжёлым последствиям, в том числе гибели людей».
«Как вы знаете, Служба безопасности Украины в отношении меня уже давно возбудила уголовное дело за материальное, финансовое обеспечение потребности российских войск», – заявил Глава Башкирии.
23 сентября стало известно, что Следком Башкирии возбудил уголовное дело по ситуации в Верховном суде РБ, в отношении конкретной группы лиц по статье 137, касающейся нарушений неприкосновенности частной жизни. Второе уголовное дело, в связи с незаконным использованием гаража мэрии Уфы, касается фактов развоза руководства ВС РБ на машинах администрации Уфы в соседний регион, сообщил Башинформ.
22 сентября в Стерлитамаке в торговом комплексе «Солнечный» произошел крупный пожар. В огне погибли четыре человека – три сестры и сотрудница местного завода. Десятки людей были спасены благодаря оперативным действиям экстренных служб и простых горожан. Четверых пострадавших отправили в горбольницу Стерлитамака, одну пациентку в тяжёлом состоянии доставили в ожоговый центр Уфы.
Сразу после трагедии Радий Хабиров выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в пожаре. Для того чтобы не допустить повторения трагедии, Глава поручил ответственным лицам проверить все подобные центры в республике на пожарную безопасность.
Предварительно, причиной пожара в «Солнечном» стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело. Владельца ТСК, предпринимателя Сергея Родионова заключили под стражу. Как узнал Башинформ, здание ТСК «Солнечный» похоже на переделанный под торговые помещения жилой дом, его уже 5 лет не проверяли на пожарную безопасность. Сильное задымление в одном из бутиков превратило здание в ловушку, из-за этого сотрудникам и посетителям пришлось эвакуироваться через окна и прыгать на растянутые очевидцами покрывала. Хроника страшной трагедии – здесь.
22 сентября в Москве Глава Башкирии встретился с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Они обсудили развитие культурной инфраструктуры республики, ключевой темой стало проведение ремонта здания Дома актёра в Уфе.
На встрече Радий Хабиров отметил особую роль театрального искусства в культурной жизни республики.
«У нас есть уникальные национальные театры, труппы, которые ставят спектакли на разных языках нашей дружной республики – это большое богатство, которое мы обязаны сберечь», – сказал он. Республиканский Союз театральных деятелей один из самых многочисленных в стране – в нем состоят более 570 человек.
Владимир Машков поблагодарил руководство республики за поддержку театральных коллективов. «Они у вас замечательные: у каждой труппы — своя индивидуальность, свой творческий почерк и вдохновляющая энергия», — отметил он.
В ходе встречи Хабиров сообщил, что в республике планируют начать реконструкцию Дома актёра в Уфе и уже определили источники финансирования работ. «Дом актёра должен стать современным пространством со всеми возможностями для постановок, отдыха, встреч, проведения творческих вечеров», – сказал руководитель республики.
Стороны рассмотрели основные этапы предстоящей модернизации и форматы участия СТД страны и руководства региона в реализации проекта. В итоге они договорились о разработке дорожной карты реконструкции уфимского Дома актёра. Также Радий Хабиров пригласил Владимира Машкова на открытие обновлённого объекта.
23 сентября в Башкирии подвели предварительные итоги прошедших в стране выборов. В республике выборы в Госдуму прошли на очень высоком уровне, заявил на совещании Радий Хабиров и поблагодарил всех причастных за большую организационную работу.
«Представьте: 78,84 процента наших избирателей пришли голосовать. Это более 2,3 млн человек», – сказал он. В целом по стране явка составила 59,8%. В выборах участвовали рекордные 67,4 миллиона россиян. «Очевидно, что высокие цифры явки – ответ нашего общества на то, что происходит на внешнем треке», – подчеркнул Глава Башкирии и поблагодарил избирателей за активность и доверие.
По данным ЦИК РБ, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 60,72%, КПРФ – 10,93%, ЛДПР – 8,42%, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по 8,11%. В одномандатных округах уверенную победу также одержали кандидаты от партии власти, набрав от 53,94% до 70,12% голосов.
Всего в Госдуме Башкирию представят 13 депутатов. От «Единой России» в команду Башкирии вошли Глава республики Радий Хабиров, депутаты Рима Баталова, Ирина Панькина, Наталья Орлова, Ризван Курбанов, Эльвира Аиткулова, Гульнур Кульсарина, Юлай Кидрасов, Зариф Байгускаров, Денис Чернавин. Республику также будут представлять Константин Шагимуратов («Справедливая Россия»), Сангаджи Тарбаев («Новые люди») и Алексей Журавлев («Родина»). Ранее Хабиров заявил, что откажется от мандата депутата, его передадут следующему в списке кандидатов. Новым депутатам Глава рекомендовал обойтись без безудержных фантазий, «держать политический каркас страны».
На допвыборах в Курултай республики с 81,87% голосов победил Андрей Назаров.
В горсовет Уфы избрали 36 депутатов. Здесь «Единая Россия» получила 64,64% голосов. «ЕР» получила 13 мандатов, ЛДПР – три мандата, КПРФ – два мандата. По одномандатным округам избраны 15 депутатов от «ЕР» и по одному от партий «Новые люди», «СР» и «Партия пенсионеров». Интересы жителей в новом горсовете Уфы будет представлять Герой России Василь Ямалетдинов.
На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления замещено 82 мандата. Глава Башкирии пожелал успехов всем избранным депутатам и вручил госнаграды депутатам Госдумы 8-го созыва Римме Утяшевой и Ивану Сухареву. Первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет уже 30 сентября.
На минувшей неделе Уфимский федеральный исследовательский центр РАН отметил свое 75-летие. В честь этого события 23 сентября в конгресс-холле прошло торжественное мероприятие. Глава Башкирии поздравил учёных с праздником и вручил им госнаграды.
Поздравляя учёных, Радий Хабиров отметил, что благодаря высокому научному потенциалу наша республика входит в число ведущих экономически развитых регионов. В рейтинге научно-технологического развития мы в десятке лучших в стране. У нас работает более 4,5 тысячи исследователей, и каждый пятый из них – молодой учёный до 29 лет. Республика усиливает поддержку науки. Так, в Уфе завершается строительство межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.
«В рамках НОЦ решением общих задач объединены университеты, прикладная наука и инновационный бизнес», – подчеркнул Глава республики, поблагодарив всех за поддержку этого проекта. Уже действуют Геномный центр, более 20 научных лабораторий, передовая инженерная школа «Моторы будущего», Мастерская киберфизических инноваций «Берлога». По мнению руководителя региона, одной из сильнейших компетенций башкирской науки является химия и нефтехимия. Учеными УФИЦ РАН внедрены технологии производства композиционных полимерных материалов. Созданы препараты и материалы для медицины и сельского хозяйства. Широко известны разработки башкирских селекционеров.
По словам вице-президента РАН Сергея Алдошина, сила УФИЦ РАН всегда заключалась в его мультидисциплинарности. Здесь создали научные школы в области физики, химии, нефтехимии, биологии, генетики, математики, механики, а также гуманитарных наук. Сегодня центр объединяет 15 научных организаций, где работают более 1400 сотрудников. Об основных направлениях деятельности рассказал руководитель центра Василий Мартыненко.
«Сегодня перед академической наукой стоят серьёзные задачи. Потенциал учёных УФИЦ РАН позволяет им участвовать в прорывных проектах, вести активную научную, образовательную, экспертную и просветительскую деятельность, иными словами, делать всё для победы», – заключил Радий Хабиров.
24 сентября состоялось 36-е заседание Госсобрания республики. В его работе принял участие Глава Башкортостана. На заседании Радий Хабиров предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Андрея Назарова на пост председателя парламента региона. Глава отметил, что все хорошо знают его вклад в развитие республики.
«Он трудился на разных ответственных участках и должностях: 7 лет он был премьер-министром правительства Республики Башкортостан. Эти годы стали важным этапом в развитии республики. Вместе мы реализовали крупнейшие инфраструктурные и социальные проекты, преодолели последствия сложных кризисных явлений, приняли ответственные управленческие решения и достигли высоких позиций во многих федеральных рейтингах оценки эффективности регионов», – сказал Хабиров. Совместную работу с Андреем Назаровым Глава назвал целой эпохой, «когда год работы шел за два».
По итогам голосования депутаты единогласно избрали Андрея Назарова председателем Госсобрания республики. Ранее Радий Хабиров освободил его от должности премьер-министра в связи с избранием депутатом Госсобрания и наградил орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Исполнение обязанностей премьер-министра правительства возложено на вице-премьера – министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева. По словам Хабирова, проблем в выборе нового преемника на должность премьер-министра не было.
На минувшей неделе исполнилось 4 года волонтерским штабам Башкирии имени Минигали Шаймуратова. Их открыли, чтобы поддержать бойцов СВО и их семьи, а также для помощи жителям приграничных регионов. В республике действует 71 штаб, объединяющий 23 тысячи активных, бескорыстных людей — это школьники, студенты, пенсионеры, труженики, которые в свободное время помогают другим. Благодаря им в 2025–2026 годах 7986 семей участников СВО получили помощь, 186 республиканских гумконвоев направили в зону СВО и приграничье.
«Специальная военная операция сплотила наше общество, объединила вокруг общей цели — мы делаем всё для победы», — подчеркнул Глава республики и поблагодарил всех, кто её приближает.
Ранее, 21 сентября, на совещании правительства Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова участникам СВО из республики, которые приехали домой в отпуск. За самоотверженность и мужество при исполнении воинского долга высокой награды удостоены командир мотострелкового взвода Ринат Абубакиров и замкомандира взвода – командир стрелкового отделения Артур Низамов.
Туризм не баловство, это серьёзная часть экономики. Об этом заявил Радий Хабиров 25 сентября после рабочего совещания «Час туризма». На заседании руководителю республики рассказали о новых направлениях и туристических предложениях, также представили проекты благоустройства сел Воскресенское Мелеузовского района и Верхотор Ишимбайского района.
Как рассказала глава минтуризма Светлана Верещагина, среди новых направлений — турпродукт «Медовый месяц в Башкирии», ориентированный на молодожёнов и пары, желающие провести романтическое путешествие по республике. В маршрут хотят включить прогулки на лошадях, встречу рассвета на шихане Торатау. Следующее направление — этнокультурный туризм, его особенностью может стать проект «Многонациональный Башкортостан», когда гости из регионов могут познакомиться с культурами разных народов республики. В планах также развитие конного туризма и инклюзивного туризма для людей с ОВЗ «Доступный Башкортостан». «Мы здесь можем быть первыми», – отметила министр.
Также в селе Воскресенском на площадке старинного медеплавильного завода появится гастрономический двор, сад заводских растений, ремесленный двор и зона «Заводская слобода». Одним из главных здесь станет фестивальное направление. В старинном доме в селе Верхотор планируют создать художественную галерею. Для гостей в Воскресенском и Верхоторе уже работают визит-центры, а также кафе-трапезная и кафе «Медь», проводят экскурсии.
По итогам прошлого года турпоток в Башкирию превысил 2,4 млн человек – рост на 8,2% по сравнению с 2024-м. По этому показателю республика на третьем месте в ПФО. С 2023 года на развитие инфраструктуры привлекли 1,7 млрд рублей федеральных средств.
Глава Башкирии отметил, что сама природа республики и ее история создали хороший потенциал для туризма. «Мы видим рост и турпотока, и количества денег, которое оставляют туристы. Как всегда в любом деле, есть куда стремиться. Это же и продвижение Башкортостана. Территория должна зарабатывать! Когда турист приезжает, он всегда деньги оставляет», – отметил Радий Хабиров.
25 сентября в Уфе Глава Башкирии поздравил мировых судей, сотрудников аппаратов судебных участков, ветеранов судебной системы с 25-летием мировой юстиции в республике. Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане мировая юстиция подтверждает свою высокую востребованность. Компетенции мировых судей охватывают широкий круг дел, напрямую затрагивающих жизненно важные интересы людей. Только за последние пять лет мировыми судьями рассмотрено почти 5 млн дел. Это 82% от общего числа дел, рассмотренных судами общей юрисдикции республики, сказал Глава.
«Очень большая на вас нагрузка. Так сложилась система полномочий, что самый первый, к кому приходит человек для разрешения каких-то возникающих проблем, споров — это именно мировой судья», – отметил Хабиров и поблагодарил за качественное, компетентное выполнение священной миссии судьи.
Глава региона подчеркнул, что республика выделяет средства на улучшение условий работы мировых судей. Так, за последние пять лет на оснащение и ремонт судебных участков направлено свыше 140 млн рублей. Отремонтированы помещения 42 участков в 18 районах республики.
Радий Хабиров пожелал судьям всегда руководствоваться высшими нравственными принципами и законом и вручил госнаграды ветеранам судебной системы и лучшим мировым судьям республики.
На прошедшей неделе в республике уже в 36-й раз прошли праздничные мероприятия в честь выдающегося русского писателя Сергея Аксакова, который родился в Уфе. В этом году Международный Аксаковский праздник приурочили к 235-летию со дня рождения писателя.
«Выдающийся русский писатель появился на свет в Уфе, именно здесь прошли его первые годы. Башкирская земля стала для него колыбелью, источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили глубокий след в творчестве Сергея Тимофеевича. Связь с родным краем он пронёс через всю жизнь, храня его в сердце как неиссякаемый источник духовной силы», – сказал Глава Башкирии на торжественном мероприятии в Башкирском театре оперы и балета – бывшем Аксаковском народном доме. Он отметил, что имя Сергея Аксакова продолжает объединять людей. Его писательское слово одинаково понятно всем народам, которые хотят жить в мире и согласии.
Радий Хабиров подчеркнул, что в нашей республике бережно хранят литературное и духовное наследие семьи Аксаковых. В доме-музее писателя можно ознакомиться со страницами его жизни и творчества. В уникальном Аксаковском историко-культурном центре в селе Надеждино Белебеевского района восстановили уклад жизни семьи Аксаковых. В основе коллекции – личные вещи семьи писателя. В Уфе действует Аксаковская гимназия. Для поддержки талантливых литераторов учреждена литературная премия имени Аксакова.
Премию Глава Башкирии вручил народному артисту России, писателю и поэту Николаю Бурляеву. Отметим, что с этого года литпремию имени Сергея Аксакова увеличили до 500 тысяч рублей.
«Я очень рад получить эту награду, потому что литературный конкурс на соискание премии имени Аксакова – один из самых престижных в России», – сказал Николай Бурляев после вручения.
На празднике Глава Башкирии благодарил активистов и бессменного руководителя Аксаковского фонда Михаила Чванова за благородный труд.
«Через свои книги Сергей Тимофеевич учил нас ценить то, что нам по-настоящему дорого — нашу Родину, родной язык, культуру и историю Отечества, многовековые традиции и семейные ценности. Всё то, что и сегодня придаёт нам сил, вдохновляет на ратные подвиги и трудовые свершения, объединяет нас в главном стремлении — сделать всё для победы», — подчеркнул Радий Хабиров.
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