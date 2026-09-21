Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова бойцам СВО из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым за самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, наградил двух бойцов из республики орденами генерала Шаймуратова. На оперативном совещании правительства в ЦУРе чествовали командира мотострелкового взвода одного из батальонов Рината Абубакирова и заместителя командира взвода стрелкового батальона Артура Низамова.
«Всем огромное спасибо! Очень приятно, что не забываете нас. Победа будет за нами», – отметил Ринат Абубакиров.
«Спасибо за награду, большая честь. Это не только моя награда, это награда моего подразделения, всех военнослужащих», – сказал Артур Низамов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии исполнил мечту сына погибшего на СВО бойца из села Кушнаренково.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.