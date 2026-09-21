Радий Хабиров вручил ордена генерала Шаймуратова бойцам СВО из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым за самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, наградил двух бойцов из республики орденами генерала Шаймуратова. На оперативном совещании правительства в ЦУРе чествовали командира мотострелкового взвода одного из батальонов Рината Абубакирова и заместителя командира взвода стрелкового батальона Артура Низамова.

«Всем огромное спасибо! Очень приятно, что не забываете нас. Победа будет за нами», – отметил Ринат Абубакиров.

«Спасибо за награду, большая честь. Это не только моя награда, это награда моего подразделения, всех военнослужащих», – сказал Артур Низамов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии исполнил мечту сына погибшего на СВО бойца из села Кушнаренково.