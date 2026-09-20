Глава Башкирии исполнил мечту сына погибшего на СВО бойца

19 сентября в селе Кушнаренково Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил семью погибшего в ходе специальной военной операции старшего радиотелефониста-гранатометчика отделения связи взвода связи танкового батальона Вячеслава Казанцева.

Руководитель региона выразил искренние соболезнования супруге военнослужащего Гульфине Радиковне, детям Лейсан, Лиане и Дмитрию, а также передал им орден генерала Шаймуратова, которого боец удостоен посмертно за проявленные при выполнении боевых задач мужество и героизм.

«Ваш муж и отец геройски погиб, выполняя свой воинский долг во время специальной военной операции. Наша задача — помнить о нем, увековечить память, детей мы воспитаем всей республикой», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО, а в районной администрации всегда готовы оказать необходимую помощь.

Гульфина Радиковна рассказала, что временно не работает и ухаживает за сыном. Старшая дочь Лейсан в этом году поступила в Уфимский топливно-энергетический колледж на специальность «Нефтепереработка», средняя дочь Лиана учится в 9 классе. Дмитрий, несмотря на ограничения по здоровью, с этого года пошел в школу, учится в пятом классе. Недавно он вместе с тремя ребятами из Кушнаренковского района принял участие в патриотическом слёте «Территория героев», где состоялась встреча с руководителем региона. Тогда мальчик рассказал Радию Хабирову, что мечтает о собаке, так как его погибший отец работал кинологом.

Глава республики привез в подарок щенка немецкой овчарки.

«Теперь, Дима, ты за него несешь ответственность, ухаживай за ним, он будет твоим верным другом до конца своей жизни», – сказал Радий Хабиров.

Мальчик рассказал, что назовет щенка Графом, так как его папа всем своим собакам давал именно такое имя.

«Я три года мечтал о собаке. Спасибо вам, Радий Фаритович, за такой подарок. Для меня это большая радость. Граф станет моим настоящим другом, и я буду проводить с ним время каждый день, буду играть с ним. В школе я больше всего люблю математику, раньше очень любил играть в волейбол и футбол, к сожалению, пока врачи не разрешают играть в такие подвижные игры из-за проблем со здоровьем. Хочу с этого года в школе начать заниматься шахматами», – рассказал Дима.

Глава республики поблагодарил мальчика за активную жизненную позицию, пожелал успехов в учёбе, а также отметил, что поддержка семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья – одна из приоритетных государственных задач.

«Я всегда говорю, эти дети — наши дети. Пустяк, что я привёз собаку, подарил ребенку, он о ней мечтал, и запомнит это на всю жизнь. Не так много уж в масштабе республики таких детей, семей. Надо взять опеку над каждым. Я команде своей говорю: внимание уделите немного таким детям. Может, подарить им что-то надо, решить какие-то проблемы. И всех вырастим хорошими людьми», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».