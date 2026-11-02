В Башкирии лучшее в стране школьное питание, произвели важные назначения

«Мы все знаем, что Беларусь первой приняла удар фашистской Германии. Огромное количество белорусов погибло в той страшной войне. Это история, которую необходимо помнить нам всем. В наше непростое время, когда фашизм и нацизм опять поднимают свою голову, мы видим, что жители Беларуси вновь вместе с нами», – сказал Глава на мероприятии. Он отметил, что более 700 тысяч наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись. Свыше 1 тысячи жителей нашей республики участвовали в партизанских отрядах в Белоруссии, поделился Глава новыми данными и поблагодарил за бережное сохранение всего, что связано с Великой Отечественной войной.

Говоря о развитии сотрудничества с Беларусью, Радий Хабиров сообщил, что договорились расширить совместное производство троллейбусов, есть проекты по автобусам, коммунальной технике, а также в сфере научного и гуманитарного сотрудничества.

Как создавался уникальный белорусский проект «Каждый третий» – читайте здесь.

Про назначение нового премьера

27 октября депутаты Госсобрания республики одобрили кандидатуру Александра Шельдяева на должность премьер-министра правительства Башкортостана. Представляя его кандидатуру парламентариям, Радий Хабиров отметил, что правительство – это главный мозговой и организационный центр реализации задач по дальнейшему развитию республики. И организовать его работу на достойном уровне должен человек, который уже встроен в эту систему, при этом имеет высочайший уровень ответственности. «Именно такими качествами, на мой взгляд, обладает Александр Николаевич Шельдяев», – сказал Глава Башкирии на заседании парламента.

Говоря о результатах его работы на посту руководителя минпрома, Хабиров подчеркнул, что «в условиях ограниченных ресурсов и высоких рисков наша промышленность не только удержала стабильные показатели, но и продолжает развиваться темпами, превышающими среднероссийские». Также важным показателем является эффективная работа по противодействию террористическим ударам по нашим предприятиям. Глава поблагодарил за это Шельдяева и ряд других руководителей ведомств.