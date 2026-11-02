В Башкирии лучшее в стране школьное питание, произвели важные назначения

В понедельник, 26 октября, Радий Хабиров своим указом назначил Искандера Ахметвалеева руководителем администрации Главы Башкортостана. До этого, с августа 2025 года он занимал эту должность в статусе и. о.
«На вас взаимодействие всех ветвей власти, обеспечение эффективной работы всей администрации Главы, координация многих политических процессов, поэтому очень ответственно», – заявил Глава Башкирии на совещании правительства и поздравил Ахметвалеева с назначением.
Объясняя свое кадровое решение, Радий Хабиров признался, что перед этим «много думал, потому что там должен работать человек разумный, рассудительный, с жизненным опытом, профессиональным опытом. Там не надо махать шашкой, там нужно всё 300 раз взвешивать. Поэтому Искандер Рауфович, на мой взгляд, соответствует этому требованию», подчеркнул руководитель республики.
Искандер Ахметвалеев с 2019 года занимал должность замруководителя администрации Главы РБ, поэтому «хорошо знает её устройство и уже давно погружён в решение текущих задач», сказал, комментируя это назначение, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его словам, такая преемственность особенно важна «в условиях, когда регион реализует масштабные экономические и социальные проекты». С 2011 года, находясь на госслужбе, Ахметвалеев руководил подразделениями по работе с обращениями граждан и знает повседневные проблемы жителей и то, как они воспринимают решения власти, отмечает политолог. Также, по мнению эксперта, не менее важен опыт работы Ахметвалеева в сфере культуры и общественных коммуникаций.
На совещании Радий Хабиров также представил нового председателя Федерации профсоюзов Башкирии. Им стал бывший замминистра семьи и труда Юрий Мельников. На эту должность его избрали 21 октября на внеочередной конференции Федерации профсоюзов РБ. «Выражаем надежду, что вы дадите нашим профсоюзам новую энергию», – сказал Глава республики и рекомендовал правительству во всем поддерживать нового профсоюзного лидера.
На прошедшей неделе в республике побывала большая делегация из Беларуси во главе с руководителем Нацбанка страны Романом Головченко. 26 октября Глава Башкирии Радий Хабиров и Роман Головченко провели заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между нашими республиками. Они обсудили, как реализуются совместные проекты в различных сферах и новые направления взаимодействия.
Перед началом заседания, на площадке перед Домом республики Радию Хабирову показали белорусский туристический автобус «МАЗ» и троллейбус «МАЗ-УТТЗ», который выпускают в Уфе, а также новую командно-штабную машину «Магеллан». Глава сам протестировал, насколько комфортно в туристическом автобусе, а также его технологичность. Он отметил, что с учётом предстоящего в Уфе саммита ШОС республика рассматривает разные варианты такой техники.
На заседании рабочей группы Хабиров отметил, что Беларусь – надёжный партнер Башкортостана, и «одним из главных результатов совместной работы можно назвать устойчивый рост промышленной кооперации». Так, набирает обороты проект по производству троллейбусов МАЗ-УТТЗ. В прошлом году их выпустили 19, а в этом – уже 65. Холдинг «ЭРСО» поставит в Беларусь 9 трансформаторов на 800 млн рублей. Также в Беларуси работают Уральский пружинный завод, Белебеевский завод «Автонормаль», «Искож» и другие башкирские предприятия. Глава Башкирии отметил рекордный рост экспорта сельхозпродукции – более чем в 4 раза до 9 тыс. тонн. Также, по его словам, у нас востребована белорусская коммунальная и сельхозтехника. Сейчас требуется 151 единица техники на 1,7 млрд, сказал Глава.
Роман Головченко поблагодарил руководство Башкирии за поддержку инициатив, направленных на укрепление наших взаимоотношений. Подробнее о результатах сотрудничества рассказал первый вице-премьер – глава минэкономразвития Рустам Муратов. На заседании также подписали соглашения о сотрудничестве между компаниями.
На следующий день, 27 октября, в рамках культурного сотрудничества между нашими республиками в ГКЗ «Башкортостан» прошла премьера уникального белорусского проекта – концерта-реквиема «Каждый третий». Он посвящён памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. В основе проекта поэма «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Но новые расследования подтвердили, что во время войны погиб каждый третий житель Белоруссии. Постановка объединила театральное действие, документальное повествование и музыку. На экранах показывали фотографии и документы, порой очень шокирующие, о зверствах фашистов.
Перед началом концерта Радий Хабиров и Роман Головченко осмотрели выставки и тематические локации. Посол Беларуси в России Юрий Селивёрстов передал Главе книги белорусских изданий, посвященные Великой Отечественной войне, геноциду народа, подвигу партизан. Они пополнят фонды нашей Нацбиблиотеки.
«Мы все знаем, что Беларусь первой приняла удар фашистской Германии. Огромное количество белорусов погибло в той страшной войне. Это история, которую необходимо помнить нам всем. В наше непростое время, когда фашизм и нацизм опять поднимают свою голову, мы видим, что жители Беларуси вновь вместе с нами», – сказал Глава на мероприятии. Он отметил, что более 700 тысяч наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись. Свыше 1 тысячи жителей нашей республики участвовали в партизанских отрядах в Белоруссии, поделился Глава новыми данными и поблагодарил за бережное сохранение всего, что связано с Великой Отечественной войной.
Говоря о развитии сотрудничества с Беларусью, Радий Хабиров сообщил, что договорились расширить совместное производство троллейбусов, есть проекты по автобусам, коммунальной технике, а также в сфере научного и гуманитарного сотрудничества.
Как создавался уникальный белорусский проект «Каждый третий» – читайте здесь.
27 октября депутаты Госсобрания республики одобрили кандидатуру Александра Шельдяева на должность премьер-министра правительства Башкортостана. Представляя его кандидатуру парламентариям, Радий Хабиров отметил, что правительство – это главный мозговой и организационный центр реализации задач по дальнейшему развитию республики. И организовать его работу на достойном уровне должен человек, который уже встроен в эту систему, при этом имеет высочайший уровень ответственности. «Именно такими качествами, на мой взгляд, обладает Александр Николаевич Шельдяев», – сказал Глава Башкирии на заседании парламента.
Говоря о результатах его работы на посту руководителя минпрома, Хабиров подчеркнул, что «в условиях ограниченных ресурсов и высоких рисков наша промышленность не только удержала стабильные показатели, но и продолжает развиваться темпами, превышающими среднероссийские». Также важным показателем является эффективная работа по противодействию террористическим ударам по нашим предприятиям. Глава поблагодарил за это Шельдяева и ряд других руководителей ведомств.
По итогам обсуждения парламент республики единогласно поддержал кандидатуру Александра Шельдяева на должность премьер-министра РБ. По словам Радия Хабирова, при выдвижении кандидатуры Шельдяева на этот пост он руководствовался тем, что «премьер-министр должен быть человек разумный, компетентный и человек рассудительный. И человек с опытом... Александр Николаевич прошёл все этапы, сформировался как крупный руководитель республиканского уровня».
На заседании Радий Хабиров обозначил ключевые задачи, которые стоят перед правительством и республикой в целом. В первую очередь это решение задач спецоперации, поддержка участников СВО и их семей. Обеспечить наших воинов всем необходимым на фронте, возвращающимся домой – помочь с адаптацией к мирной жизни. При этом в этих непростых условиях выполнять все взятые на себя социальные обязательства, а для этого укреплять экономику. «К 2030 году мы должны выйти на новую планку валового регионального продукта в 4 трлн рублей», – поставил задачу Хабиров. При этом «нужен прорыв по всем направлениям». Также он призвал подготовиться на достойном уровне к проведению в Уфе в 2028 году саммита ШОС.
На заседании Александр Шельдяев представил подробную программу планируемой деятельности правительства и ответил на вопросы депутатов.
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, «назначение Шельдяева премьером Башкирии усилит реальный сектор». Политолог напомнил, что согласно целевой задаче, обозначенной Главой РБ, «к 2030 году Башкирия должна выйти на объём валового регионального продукта в четыре триллиона рублей. За этой цифрой стоит задача укрепить промышленную базу республики. Назначение премьера с опытом в реальном секторе вполне соответствует такому плану».
Также в этот день депутаты назначили нового уполномоченного по правам человека в Башкирии – им стал Руслан Зайнуллин. Уполномоченной по правам ребёнка в РБ назначена Ирина Сухарева. Их кандидатуры внёс на рассмотрение Глава республики. Ранее занимавшим эти должности Михаилу Закомалдину и Ольге Панчихиной Радий Хабиров вручил ордена Григория Аксакова.
С 28 по 30 октября в Уфе прошли Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала». В этом году в экспозиции приняли участие 205 компаний из 22 регионов России, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Алжира, Ирана и Таджикистана. На форуме обсуждали вопросы надёжной работы энергетической системы и разработки новых решений, подготовку кадров для предприятий. Открывая форум, Глава Башкортостана отметил, что «энергетика является главным звеном хорошо работающей экономики и комфортной жизни людей. Поэтому для нашей республики это мероприятие имеет огромное значение».
Башкортостан обладает мощной промышленной базой и развитой энергосистемой. На начало года суммарная мощность электростанций республики превысила 5,5 тыс. мегаватт. По словам Главы региона — это прочная основа для роста предприятий, строительства жилья, развития городов и сёл. За последние пять лет в электросетевой комплекс республики направили почти 40 млрд рублей. Это открывают новые возможности для развития экономики.
По традиции на форуме дали старт новому проекту. В режиме телемоста Глава запустил цифровую образовательную платформу в уфимском центре профподготовки «Энергетик». Здесь современные технологии помогут опытным сотрудникам совершенствовать мастерство, а учащимся – ближе познакомиться с работой энергетиков. На виртуальной платформе с помощью 3D-тренажёров можно, не выходя из класса, изучать работу электростанций, моделировать неисправности и оттачивать навыки их устранения.
Глава Башкортостана поблагодарил коллективы предприятий и вручил лучшим представителям отрасли госнаграды.
Также Радий Хабиров вместе с принимавшим участие в форуме гендиректором «Интер РАО» Сергеем Дрегвалем осмотрели экспозиции выставки «Энергетика Урала», ознакомились с отраслевыми научными достижениями и корпоративными проектами в сфере ТЭК, посетили галерею индустриальных пейзажей «Природа энергии», приуроченную к 20‑летию БГК.
«Система энергоснабжения – это прежде всего генерация. Мы обеспечиваем потребности экономики благодаря в том числе эффективной работе «Интер РАО». Это техническое обслуживание, модернизация мощностей в рамках программы КОММод. И, конечно, важно надёжное обеспечение энергией в повседневной жизни людей. С руководством «Интер РАО» мы обсудили эти вопросы», – поделился Глава Башкирии.
28 октября Радий Хабиров побывал на стройплощадке Республиканского математического лицея-интерната. Его начали возводить в прошлом году на улице Менделеева в Уфе. В лицее будут учиться 360 одаренных детей со всей республики и других регионов, будущие лидеры в области математики и информатики. Учреждение должны открыть к сентябрю 2027 года. Сейчас готовность объекта составляет более 35%. Здание состоит из четырёх блоков. Ознакомившись с ходом строительных работ, Глава отметил, что «когда видишь ход работ, сам сил набираешься».
«Благодаря нашим постоянным встречам на площадке мы внесли ряд существенных изменений», – поделился он.
Радий Хабиров побывал в одной из комнат в жилом блоке В. Здесь будут номера для проживания приглашённых преподавателей, а также 115 помещений с санузлом и душевой для учеников с размещением по два-три человека. Строители уже выполняют внутренние работы, скоро планируют подключить отопление. В других блоках завершены монолитные и кладочные работы, проводят остекление, монтаж электроснабжения, отопления и вентиляции. Блок Б готов на 90%.
«Темпы хорошие, уже видна архитектура объекта. Мы хотели, чтобы это было достаточно современным – и само здание, и внутреннее убранство, и благоустройство. Ведь здесь будет расти математическая элита республики», – отметил Радий Хабиров после осмотра.
В лицей ребят отберут по результатам олимпиады «Путь в РМЛИ», она стартовала на платформе «Сириус» в начале октября. В первом этапе приняли участие 1229 детей, в том числе из 11 регионов страны. По просьбе родителей с 10 по 13 ноября пройдет дополнительный этап отбора. А в марте следующего года прошедшие отбор будут решать задачи в межвузовском кампусе. Затем их пригласят на летнюю смену «Путь в матлицей». Также начали подбирать в лицей педагогов.
На прошедшей неделе свой профессиональный праздник отметили работники агропрома. В честь этого события 10 лучшим механизаторам Глава Башкортостана вручил ключи от автомобилей «Лада Нива» за достижение наивысших результатов в уборке урожая 2026 года.
«В этом году, несмотря на все сложности, в республике собрали 3,4 млн тонн зерна, достойный урожай сахарной свеклы, масличных культур», – сказал Радий Хабиров на церемонии. Так, вырастили рекордный урожай подсолнечника. «Используя новейшие достижения науки, удобрения, хорошую современную технику, мы можем достичь большего и будем это делать», – отметил Глава.
Вручая героям жатвы ключи от автомобилей, Хабиров подчеркнул, что «приятно видеть среди победителей не только опытных комбайнеров, но и молодых ребят». С каждым годом число конкурсантов растёт – если в 2024-м в состязании участвовали 138 человек, то в 2026-м уже 160 механизаторов. Глава пообщался с механизаторами, обсудил с ними состояние дорог в их районах.
«Руки им жмёшь, у них такие крепкие руки, мозолистые. Труд тяжёлый очень, тяжелая, непростая работа. Новая техника приходит, они работают на тракторах, которые 80 млн рублей стоят. Конечно, каждого хочется обнять», – поделился после Глава. Он заверил, что республика продолжит поддерживать агропром. «Всех, кто имеет отношение к этой важнейшей отрасли, от души поздравляю!» – сказал Радий Хабиров.
В честь Дня работника сельского хозяйства в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание и праздничный концерт. На мероприятие приехали представители отрасли со всех районов республики. Награждая передовиков агропрома, премьер-министр Александр Шельдяев отметил, что республика полностью покрывает свои потребности по растительному маслу, сахару, мясу, картофелю, молоку. С начала года у нас произведено более 1 млн тонн молока и 270 тысяч тонн мяса. Производство молока выросло почти на 6%, яиц – в 1,3 раза. Продукцию башкирского АПК экспортируют в 29 стран. Драйвером отрасли являются крупные инвестпроекты. Сейчас у нас реализуют 61 инвестпроект почти на 100 млрд рублей.
По мнению главы минсельхоза Ильшата Фазрахманова, сегодня уровень сельского хозяйства в Башкортостане «лучше, чем европейские, американские экономики. Так, например, зерновые культуры собирают сегодня с полей по 50-70 центнеров с гектара, сахарная свекла — в среднем по 400 центнеров». Также в этом году на социальное развитие села направили более 1,6 млрд руб. Семьи получают субсидии на жилье, в 16 районах реализуются проекты по благоустройству.
Делясь воспоминаниями о своём деревенском детстве, Радий Хабиров отметил, что по сравнению с городской жизнью «село всегда сложнее». При этом, по его словам, сейчас у сельчан требования сильно повысились. «Элементарно сейчас на селе доярку трудно найти, потому что это тяжёлый физический труд. Поэтому сейчас мы идём по пути индустриальных молочнотоварных ферм, где 5 тысяч коров – там всё механизировано», – сказал Глава. По его мнению, жители села все меньше содержат скот, хотя это свое масло, молоко, но это непросто и все это будет сходить на нет.
«В государственной резиденции, где я живу, мальчишки мои попросили, мы там куриц купили. Для них целое удовольствие – у меня сын сам ходит и яйца собирает. Плюс и детей привлекаем к труду», – рассказал Радий Хабиров.
На минувшей неделе в Санкт-Петербурге состоялся международный форум «Дни креативной экономики». Он направлен на поддержку творческого сектора и обмен передовым опытом. Форум собрал более 2 тысяч представителей органов власти, бизнеса, экспертов из России и зарубежных стран. 30 октября в деловой программе форума, организованного АСИ, принял участие Глава Башкортостана.
По словам директора АСИ Светланы Чупшевой, сегодня в стране креативная экономика даёт 4,2% ВВП – это больше 8 трлн рублей. За пять лет выручка творческих индустрий выросла в 2,5 раза, а объём инвестиций в эту сферу – в 4,3 раза. К 2030 году доля креативного сектора должна достичь 6% ВВП. Участники сессии обсудили вопросы поддержки и развития креативных индустрий в субъектах страны.
Выступая на форуме, Радий Хабиров отметил, что «креативные индустрии очень сильно развиваются благодаря тому, что мы начали, что называется, копать вглубь, изучать историческое творчество предков, которые созидали тысячелетиями». Здесь точками роста стали объявленные в Башкортостане дни национального костюма и национального танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр». Всего в креативной сфере республики трудятся более 10 тысяч предпринимателей, и их число только растет, благодаря мерам поддержки, которые у нас приняты, отметил Хабиров. Это и созданная законодательная база, инфраструктура поддержки креативных индустрий. Участникам сессии он представил книгу Айгуль Камалиевой «О чем звенят подвески. Декор башкирского костюма» и назвал ее креативным продуктом, «который надо продвигать и коммерциализировать».
Говоря о взаимоотношениях креативных людей и государства, Глава Башкирии признался, что двигаться вперёд мотивирует задача, которую поставил Президент страны – довести долю креативной экономики в ВВП до 6%. При этом формируются новые формы поддержки отрасли. В завершение он пригласил участников форума в Уфу на фестиваль «Российская креативная неделя – Евразия», который пройдёт со 2 по 4 ноября.
В рамках форума состоялась торжественная передача Башкортостану прав на показ якутского фильма – семейной драмы «Там, где танцуют стерхи», дублированного на башкирский язык. В мероприятии приняли участие главы двух республик. На церемонии Радий Хабиров сказал, что Башкортостан передаст для показа в Якутии фильм «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима.
В начале прошедшей недели из Башкирии в зону СВО по поручению Главы республики Радия Хабирова доставили 190-й гуманитарный конвой. Помощь получили наши военнослужащие, выполняющие боевые задачи на передовой в 25 воинских подразделениях.
«Важно обеспечить наших земляков на передовой всем необходимым. Прежде всего это техническое оснащение и средства защиты. Каждые две недели из республики должен уходить на фронт гуманитарный конвой», – отметил Радий Хабиров 27 октября на заседании Госсобрания.
Срок действия единовременных региональных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, Глава продлил по 30 ноября 2026 года. Выплата составляет 1 млн рублей.
Завершилась неделя новым поводом для гордости. Нашу республику признали лучшей в России по организации школьного питания. Как сообщил Радий Хабиров, на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2026» в Краснодаре Башкортостан стал абсолютным победителем, завоевав по итогам оценки всей системы школьного питания Гран-при.
«Мы — лучшие в России!» — отметил Радий Хабиров.
Еще в номинации «Лучшая столовая городской школы» победила школа № 8 Белорецка. Лауреатами конкурса стали Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих и школа № 3 села Бижбуляк.
Глава республики поблагодарил директоров школ, поваров и организаторов питания, «всю большую команду, которая заботится о здоровом и качественном рационе наших детей». Он также сообщил, что в следующем году лучшую школьную столовую будут выбирать в нашей республике. «Ждём участников со всей страны. Для нас это огромная честь и ответственность», — отметил Глава Башкирии.
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