Глава Башкирии рассказал об особенностях труда аграриев республики

Сегодня после церемонии вручения ключей от легковых автомобилей победителям конкурса за достижение наивысших результатов в уборке урожая 2026 года Глава Башкортостана в интервью корреспонденту «Башинформа» рассказал, что труд аграриев непростой и их работа заслуживает огромного уважения.

«Руки им жмёшь, у них такие крепкие руки, мозолистые. Труд тяжёлый очень, тяжелая, непростая работа. Новая техника приходит, они работают на тракторах, которые 80 млн рублей стоят. Конечно, каждого хочется обнять. Я немного переживаю. Завтра торжественное собрание ко Дню работников АПК. Но в Санкт-Петербурге начинается Форум креативной экономики, и меня попросили выступить, поэтому я сегодня вылетаю в Санкт-Петербург и завтра не смогу быть, поэтому мои поздравления, пожелания всем аграриям.

В этом году урожай неплохой собрали. Я всё-таки ориентирую — что мы независимо от разных причин, от погодных условий — 4 миллиона тонн зерна должны собирать. Для этого нужна механизация, удобрения, агрономия хорошая, умная. Селекция обязательно важна, весь технологический цикл, если сделать по уму, то вполне 4 млн тонн можем собирать.

Но беда, знаете, в чём? Постоянно пляшут цены. Мы же все зависим от мировой конъюнктуры. Мне говорят, что по сути чуть ли не ниже себестоимости иногда бывают цены. Для сельского хозяйства мер государственной поддержки очень много. Мы достаточно большие деньги берём с Минсельхоза России. Федеральная поддержка мощная есть. Наша поддержка есть. Хотя ещё раз говорю, это не бизнес, это тяжёлый, очень тяжёлый труд», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона рассказал, что с комбайнерами и механизаторами во время общения обсудил не только то, на чем они работают, но и состояние дорог в их районах.

«Видели же, хайбуллинский парень был. Я у него спрашиваю: Сибай — Акъяр дорогу сделали, нет? Я-то знаю, в каком она состоянии, сколько ещё осталось, мы затянули немножко. Я думал, года за два сделать, а видите, почти на три с половиной года затянулось. Ну ничего, в этом году закончим.

Дороги-то мы делаем, а большегрузы их разбивают. Мы даже целую программу приняли, чтобы дороги не убивали. И убиваются дороги не только в Зауралье, они убиваются и под Уфой, когда начинают песок вывозить и гравий, поэтому тут есть чем заниматься», — сказал Глава региона.