Радий Хабиров вручил героям жатвы-2026 ключи от новых автомобилей

«Я поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства, благодарю за ваш тяжёлый труд. Сегодня у нас приятное событие: лучшим механизаторам мы вручаем автомобили "Лада". Это наш рәхмәт, это наше спасибо за ваше профессиональное мастерство. Уборка завершается. Этот год, при всех его достаточно сложных вызовах и сложностях, достаточно успешный – 3,4 млн тонн зерна собрали, много масличной культуры, свёкла на полях ещё, поэтому у нас есть чем заниматься. Ещё раз поздравляю вас всех и благодарю за ваш труд», – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана пообщался с комбайнерами и механизаторами, спросил, на какой технике они работают, как в этом году прошла уборка. Вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов пояснил, что благодаря федеральной поддержке и поддержке руководства республики закупается много новой сельскохозяйственной современной техники. Это позволяет убирать урожай в короткие сроки. Радий Хабиров также осмотрел один из автомобилей. Все они оснащены современными системами, которые обеспечивают безопасное и комфортное вождение. В них электроусилитель рулевого управления, подушка безопасности водителя, обогрев наружных зеркал, кондиционер. Сразу закуплен и комплект зимних шин.

В номинации «Лучший оператор зерноуборочного комбайна» в различных категориях по группам комбайнов победителями признаны: Раиль Исанбитов, механизатор ООО «АП им. Калинина» Стерлитамакского района, намолотивший на комбайне Claas Tucano 4497 тонн зерна; Азамат Закиров, механизатор ИП главы К(Ф)Х Урала Закирова Хайбуллинского района, намолотивший на комбайне «Акрос-595» 4500 тонн зерна; Василий Федоров, механизатор ООО СП «Урожай» Аургазинского района, намолотивший на комбайне «Акрос-595» 3902 тонны зерна; Расим Зарипов, механизатор ООО ПЗ «Ленина», Дюртюлинского района, намолотивший на комбайне Claas Trion 3578 тонн зерна; Рамзиль Хаматдинов, механизатор ООО «Юлдаш» Чекмагушевского района, намолотивший на комбайне «Акрос-550» 3376 тонн зерна; Сабирьян Шарафиев, механизатор ООО СП «Актау» Мечетлинского района, намолотивший на комбайне «КЗС-1218» 2303 тонны зерна; Денис Шакиров, механизатор ИП главы К(Ф)Х Динарика Шакирова Бураевского района, намолотивший на комбайне «КЗС-10К» 2231 тонну зерна; Алик Яппаров, механизатор ООО «Мичуринский» Балтачевского района, намолотивший за период уборки на комбайне «Вектор-410» 1090 тонн зерна.

В номинации «Лучший оператор самоходной косилки» победителем признан Ильнар Хамзин, механизатор ООО СП «Крупской» Татышлинского района, скосивший на самоходной косилке «КСУ-1» зерновые и зернобобовые культуры на площади 4853 га.

В номинации «Лучший оператор свеклоуборочного комбайна» победителем признан Дмитрий Шевченко, механизатор ООО «Лентерра» Благоварского района, накопавший на свеклоуборочном комбайне Grimme Rexor 620 сахарную свеклу на общей площади 1185 га.

Справка

По состоянию на 27 октября 2026 года скошено зерновых и зернобобовых культур на 98,2% площадей или 1 234,8 тыс. га, обмолочено 1233,8 тыс. га. Намолочено 3,3 млн тонн, средняя урожайность – 27,3 ц/га. Масличные культуры обмолочены на площади 709 тыс. га (95%), намолочено 1 214,2 тыс. тонн, средняя урожайность 17,1 ц/га. Сахарная свёкла – выкопано 39,9 тыс. га (99,1%), накопано 1 млн 599,9 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 400,5 ц/га.