Глава Башкирии наградил омбудсменов орденом Григория Аксакова

Сегодня на 37-м пленарном заседании Госсобрания Башкортостана седьмого созыва Глава республики Радий Хабиров наградил орденом Григория Аксакова уходящих со своих должностей уполномоченного по правам человека Михаила Закомалдина и детского обмудсмена Ольгу Панчихину. Руководитель республики поблагодарил их за многолетний труд, отметив, что они выполняли очень непростую работу.

Напомним, что сегодня депутаты рассмотрят кандидатуру Руслана Зайнуллина, работавшего до этого директором Института права Уфимского университета науки и технологий, на должность уполномоченного по правам человека в республике. Новым уполномоченным по правам ребенка в Башкирии в случае одобрения ее кандидатуры станет Ирина Сухарева. Она председатель правления Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», председатель наблюдательного совета сообщества семей Республики Башкортостан «Многодеток».