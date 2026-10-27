Радий Хабиров посетил концерт-реквием «Каждый третий»

Сегодня Башкортостан принимает уникальный белорусский проект – концерт-реквием «Каждый третий». Он посвящён памяти жертв и героев Великой Отечественной войны. Об этом сегодня перед началом мероприятия в своем выступлении сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы все знаем, что Беларусь первая приняла удар фашистской Германии. И в названии вы видите: зачёркнуто «каждый четвёртый», написано «каждый третий». Это даёт нам понять, какое огромное количество людей – белорусов, жителей Беларуси – погибло в той страшной войне. И это, конечно, история, которую необходимо нам помнить.

Башкортостан также внёс достойный вклад в разгром врага. Более 700 тысяч наших земляков ушли на фронт, 380 тысяч не вернулось. В эти дни непростых лет нашей жизни, когда фашизм и нацизм поднимают свою голову, мы видим, что белорусы сегодня вместе с нами. Это наши верные соратники, наши товарищи, это наши братья. И сегодня я хочу особые слова благодарности сказать белорусскому народу за память, за нежное, тёплое сохранение всего, что связано с Великой Отечественной войной.

Сегодня мы узнали очень интересный факт, который я не знал, хотя достаточно серьёзно изучаю историю Великой Отечественной войны и участие жителей Башкортостана в ней. Более 1 тысячи жителей Башкортостана участвовали в войне в партизанских отрядах на территории Белоруссии. Огромная цифра. И позвольте мне сегодня поблагодарить руководство Беларуси, постоянный комитет Союзного государства за этот замечательный проект. В зале очень много молодёжи, и я считаю, что для молодёжи, да и для нас всех взрослых это будет очень яркое, значимое событие. Это концерт-память об очень тяжёлых годах, об очень тяжёлых испытаниях, которые выпали на долю наших предков, наших родных людей», – отметил Радий Хабиров.

Зрителей также поприветствовал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

«Это национальный белорусский проект, который объединил лучшие творческие коллективы и исполнителей нашей страны. И вобрал в себя всю боль и всё мужество белорусов, которые прожили страшные четыре года оккупации, но не склонились, не сдались врагу, а организовали поистине всенародное сопротивление захватчикам — как, впрочем, это было и во многие другие годы нашей общей совместной истории.

Концерт «Реквием» — это не просто художественное представление. Это наша попытка художественными средствами донести до каждого сердца основную мысль, которая заложена в этом концерте: ни одна жизнь не является забытой, особенно та жизнь, которая отдана борьбе за правое дело, на своей земле, в борьбе с завоевателями.

Радий Фаритович сказал об участниках партизанского движения из Башкортостана, Белоруссии... На самом деле нас в этот период, в эту эпоху связывают очень прочные связи. Все знают, много говорят о помощи Башкортостана эвакуированным из Беларуси семьям партизан, гражданским лицам. Огромное количество раненых воинов вылечили на башкирской земле в госпиталях. Большое количество предприятий, в том числе эвакуированных с территории Беларуси, давали фронту всё, что нужно. Но, к сожалению, многие сыны Башкирской АССР в то время сложили головы на нашей земле. Недавно, буквально два года назад, вышла книга «Сыны Башкортостана в боях за Белоруссию», где увековечено 558 имён уроженцев Башкирии, которые навсегда остались в Беларуси. Но справедливости ради надо сказать, что эта цифра далеко не полная.

Буквально несколько недель назад в Витебской области поисковики обнаружили останки ещё одного бойца-командира пулемётной роты. И на груди у него был орден Боевого Красного Знамени. По номеру ордена установили, что это командир пулеметной роты, уроженец башкирского города Туймазы. Ещё один уроженец Башкирии вернулся домой. Все эти годы он оставался в статусе пропавшего без вести.

Почему это важно для нас? Для нас это исторический щит, это щит памяти, это наша прививка от всего того, что сейчас пытаются нам навязать, чтобы лишить права самоопределения своего пути развития. И это не просто пассивное созерцание истории. Только помнить мало. Надо бороться с такими явлениями. Я очень рассчитываю, что наш концерт станет важным шагом в этом направлении и дойдёт до сердца каждого. Если так случится, будем очень рады, значит, наша задумка реализовалась», – отметил Роман Головченко.