В Уфе создатели рассказали о белорусском концерте-реквиеме «Каждый третий»

Проект реализуется при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры и обороны России и Беларуси, а также правительства Республики Башкортостан. Главная миссия постановки — сохранение исторической правды без искажений.
Режиссер-постановщик и автор сценария проекта Владислава Артюковская рассказала, как возникла идея проекта:
— Мы живём в очень непростое время. Сейчас в порядке вещей, когда переписывают историю, фальсифицируются исторические данные. И поэтому на нас всех, включая и вас, и нас, организаторов, артистов, лежит огромная ответственность по сохранению исторической правды. Мы делали этот проект с пониманием того, что нужно эту правду нести, рассказывать о ней, рассказывать о своей беде, потому что она касается каждой семьи. Каждый, кто участвует в этом проекте, он рассказывает не просто про нашу историю белорусской земли, он рассказывает про свою семью, про своих героических прадедов, дедов, про жертвы, которые были в каждой семье. Это самая страшная трагедия, которая может быть на земле. И поэтому, наверное, с такой болью мы говорим об этом, и такое проникновенное действие у нас получается.
Проект имеет под собой абсолютно документальную основу. На экранах показываются настоящие фотографии и документы из специального архива министерства обороны, порой очень шокирующие. Основой проекта стала поэма «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Во времена Советского Союза существовали данные, что в Белоруссии погиб каждый четвертый. Но новые расследования прокуратуры, обнаруженные захоронения подтвердили данные, что в Белоруссии погиб каждый третий – поэтому концерт-реквием и получил такое название.
Замначальника главного управления — начальник управления государственных специальных культурных мероприятий минкультуры Беларуси Инна Адамович отметила, что концерт-реквием уже увидели зрители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. После Уфы проект отправится в Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск. Ни один из зрителей после просмотра концерта-реквиема не остается равнодушным.
— Благодаря этому проекту я вспоминаю про своего деда, который тоже дошёл до Берлина и получил медаль «За взятие Берлина», и я этим очень горжусь. К сожалению, мне не удалось с ним увидеться, познакомиться, я родилась спустя 10 лет после его смерти. Вот так и каждый гражданин Республики Беларусь и Российской Федерации находит отклик в увиденном, и никогда не останется равнодушным после просмотра концерта-реквиема. Этот проект — призыв к миру на всей земле, это то, что мы должны передать нашим внукам, детям, потомкам, наследникам Великой Победы, которые должны стать достойными этого гордого звания, — говорит Инна Адамович.
Первая часть концерта посвящена трагедии белорусской земли. Зрителям представлены уточненные данные об уничтоженных деревнях и свидетельства геноцида мирного населения. Вторая часть затрагивает тему ответственности современников перед памятью предков. В концерте звучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые произведения современных белорусских и российских авторов. На сцену выходят более 100 артистов от 6 до 70 лет.
Художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Драматический театр Белорусской Армии», артист театра и кино Артём Пинчук играет роль человека, который отвечает за наше время, который хочет, чтобы никто не забыл об истории. Артист подчеркнул, что проект – настоящий полноценный спектакль:
– Спектакль, который мы играем в разных городах, каждый раз обрастает чем-то новым, живёт, развивается эмоционально, и мы находим что-то новое, когда в разных городах реагируют по-разному, эмоционально подключаются. В этом действительно есть единение, очень важное для нас. Важно отстаивать нашу память, нашу историю, всем нам быть вместе. Этим концертом, спектаклем мы всех объединяем. Здесь собрались актёры разных театров – вокалисты, актеры, хореографы. В этот проект вложено много сил и времени.
Заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет поделилась впечатлениями от приезда в Уфу:
– Сегодня для нас знаковый день – мы находимся на Урале, для многих из нас это впервые. Я сегодня ходила по улицам города и понимала, что мы все одинаковые. Здесь такие родные люди, родные лица, и есть ощущение, что мы приехали к себе домой. Не просто в гости, а как будто сегодня мы дома. Мы очень, конечно, переживаем и хотим, чтобы концерт-реквием понравился уфимским зрителям.
Генеральный продюсер проекта «Каждый третий» Анна Селук поделилась, что создатели проекта очень тщательно работали с материалами, с документами, чтобы не ошибиться и ни в чем не исказить ни один факт, максимально раскрыть тематику и охватить весь период Великой Отечественной войны.
— В концерте используются хроника, фото и видео документы, начиная с 1941 года, заканчивая 1970-1980-ми годами, то есть советским периодом. И это не только современные раскопки, которые проводятся на территории Республики Беларусь, и акции «Бессмертный полк» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь — то есть огромный массив фактов, данных и материалов. Мы тщательно отбирали материалы для того, чтобы они были понятны и доступны практически любой категории зрителей. Мы понимаем, что у нашего концерта есть возрастное ограничение, потому что ряд материалов, ряд фотографий, которые мы показываем, он достаточно жёсткий и жестокий. С другой стороны, тот контент, который дети сегодня смотрят, в интернете порою бывает более жестоким, чем кадры, которые мы демонстрируем. Каждый зритель делает свои выводы и уходит с нашего проекта со своими собственными ощущениями, оценками произошедшего когда-то более 80 лет назад. Молодёжь видела историю Великой Отечественной войны только в фильмах, и эта молодёжь ровно так же плачет, как и взрослое поколение, значит, это трогает сердца людей, значит, это то, что надо рассказывать, – считает продюсер проекта.
В дни проведения концерта в фойе развернулись знаковые экспозиции. На выставке-дегустации «Хлеб — невидимая сила Победы» можно было попробовать воссозданный «хлеб войны» (из опилок и свеклы, которым питались в концлагерях). Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» представила личные письма и архивные снимки участников войны. В экспозиции «Партизаны Беларуси» зрители увидели архивные наградные листы, личные дела партизан. Также можно было увидеть выставки Национального музея Республики Башкортостан и Республиканского музея Боевой Славы: «Боевые формирования Башкортостана в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Уфа — город трудовой доблести» и другие.
И. о. министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов рассказал, что подготовка к совместному проекту велась с прошлого года.
— Благодаря совместным усилиям получилась возможность организовать такой масштабный проект. Мы благодарим всех организаторов — это министерство культуры и министерство обороны Белоруссии и, конечно же, министерство культуры Российской Федерации, — отметил и. о. министра. — Весной у нас проходила конференция «Мир без нацизма», где участвовали наши белорусские коллеги и тоже рассказывали про подвиги уроженцев Белоруссии. Сегодня здесь у нас на площадке работают три выставки от Республики Башкортостан и три выставки Республики Беларусь. Мы здесь представляем, как наши воины освобождали территорию Белоруссии, как воевали партизаны в тылу врага. Мы должны быть благодарны всем нашим дедам и прадедам. В республике нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. А в Белоруссии, к сожалению, погиб каждый третий, это недавно стало известно. Наш священный долг всегда помнить о них. Герои не умирают, пока мы о них помним. И наша обязанность передавать эту память нашему молодому поколению.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.