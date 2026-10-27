В Уфе создатели рассказали о белорусском концерте-реквиеме «Каждый третий»

Замначальника главного управления — начальник управления государственных специальных культурных мероприятий минкультуры Беларуси Инна Адамович отметила, что концерт-реквием уже увидели зрители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. После Уфы проект отправится в Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск. Ни один из зрителей после просмотра концерта-реквиема не остается равнодушным.

— Благодаря этому проекту я вспоминаю про своего деда, который тоже дошёл до Берлина и получил медаль «За взятие Берлина», и я этим очень горжусь. К сожалению, мне не удалось с ним увидеться, познакомиться, я родилась спустя 10 лет после его смерти. Вот так и каждый гражданин Республики Беларусь и Российской Федерации находит отклик в увиденном, и никогда не останется равнодушным после просмотра концерта-реквиема. Этот проект — призыв к миру на всей земле, это то, что мы должны передать нашим внукам, детям, потомкам, наследникам Великой Победы, которые должны стать достойными этого гордого звания, — говорит Инна Адамович.

Первая часть концерта посвящена трагедии белорусской земли. Зрителям представлены уточненные данные об уничтоженных деревнях и свидетельства геноцида мирного населения. Вторая часть затрагивает тему ответственности современников перед памятью предков. В концерте звучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые произведения современных белорусских и российских авторов. На сцену выходят более 100 артистов от 6 до 70 лет.

Художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Драматический театр Белорусской Армии», артист театра и кино Артём Пинчук играет роль человека, который отвечает за наше время, который хочет, чтобы никто не забыл об истории. Артист подчеркнул, что проект – настоящий полноценный спектакль:

– Спектакль, который мы играем в разных городах, каждый раз обрастает чем-то новым, живёт, развивается эмоционально, и мы находим что-то новое, когда в разных городах реагируют по-разному, эмоционально подключаются. В этом действительно есть единение, очень важное для нас. Важно отстаивать нашу память, нашу историю, всем нам быть вместе. Этим концертом, спектаклем мы всех объединяем. Здесь собрались актёры разных театров – вокалисты, актеры, хореографы. В этот проект вложено много сил и времени.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет поделилась впечатлениями от приезда в Уфу:

– Сегодня для нас знаковый день – мы находимся на Урале, для многих из нас это впервые. Я сегодня ходила по улицам города и понимала, что мы все одинаковые. Здесь такие родные люди, родные лица, и есть ощущение, что мы приехали к себе домой. Не просто в гости, а как будто сегодня мы дома. Мы очень, конечно, переживаем и хотим, чтобы концерт-реквием понравился уфимским зрителям.