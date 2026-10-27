Ирину Сухареву утвердили Уполномоченным по правам ребёнка в Башкирии

Кандидатуру на рассмотрение парламента внёс Глава Башкирии Радий Хабиров. Решение принято по итогам голосования на заседании республиканского парламента.
Ирина Сухарева отметила, что в своей деятельности будет уделять особое внимание защите от насилия, в том числе буллинга, выявлению признаков травли, а также профилактике безопасного поведения детей в интернете.
«Главная цель деятельности Уполномоченного по правам ребёнка — защита законных прав и интересов детей всеми возможными и доступными способами. Планирую максимально пользоваться своим опытом и опираться на межведомственное взаимодействие», — отметила Ирина Сухарева.
Сразу после утверждения Ирина Сухарева принесла присягу Уполномоченного по правам ребёнка.
Ирина Сухарева является депутатом горсовета Уфы, исполняет обязанности директора Учебного центра государственной службы занятости населения. В общественной деятельности она возглавляет наблюдательный совет сообщества семей Республики Башкортостан «Многодеток».
Ранее депутаты Госсобрания Башкирии на 37-м пленарном заседании утвердили в должности уполномоченного по правам человека в республике Руслана Зайнуллина.
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