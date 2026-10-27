В Башкирии депутаты утвердили Уполномоченного по правам человека

Решение принято по итогам голосования на заседании республиканского парламента.

Руслан Зайнуллин — доктор юридических наук, профессор, руководит Институтом права Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). При рассмотрении кандидатуры депутаты отметили его высокую профессиональную квалификацию и многолетний опыт в сфере юриспруденции.

В своём выступлении Руслан Зайнуллин отметил, что основное внимание в работе будет уделено поддержке ветеранов специальной военной операции, их адаптации и социализации. Также он видит в приоритете правовое просвещение граждан. Руслан Зайнуллин подчеркнул, что правовое просвещение является одним из ключевых в деятельности уполномоченных по правам человека.

«Данная деятельность должна выполняться не эпизодически, а системно. Что касается форм правового просвещения, с учётом цифровизации, надо проводить эту работу с использованием информационно-коммуникационных сетей — соцсети, интернет. И традиционные формы — лекции, встречи», — пояснил Руслан Зайнуллин.

Ранее депутаты Госсобрания Башкирии на 37-м пленарном заседании дали своё согласие на назначение на должность премьер-министра правительства республики Александра Шельдяева.