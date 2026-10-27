Депутаты Башкирии одобрили кандидатуру Шельдяева на должность премьера

«Правительство – это главный инструмент позитивных изменений, мозговой и организационный центр реализации задач по дальнейшему развитию республики. И оно должно работать слаженно, эффективно, обеспечивать нужный результат. И организовать работу правительства на достойном уровне должен человек, который уже встроен в эту систему. Прошел все ступени роста, имеет управленческий опыт и компетенции. Человек, который амбициозен, при этом имеет высочайший уровень ответственности. Который стремится и разделяет наши убеждения сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей. Именно такими качествами, на мой взгляд, обладает Александр Николаевич Шельдяев», – отметил Глава республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что все знают его результаты работы на посту министра промышленности. В условиях ограниченных ресурсов и высоких рисков наша промышленность не только удержала стабильные показатели, но и продолжает развиваться темпами, превышающими среднероссийские. Что отмечено во многих федеральных рейтингах.

«Не буду много хвалить Александра Николаевича, поскольку он переходит на новый уровень. А у нас в республике, вы знаете, все наши прежние заслуги, можно сказать, ежедневно обнуляются. Но, уважаемые депутаты, скажу о важном показателе. Вы знаете, что одним из самых серьезных вызовов для республики стали удары по нашим предприятиям. И вот здесь я особо хочу поблагодарить Александра Николаевича, Ирека Хайривариевича Сагитова, Валерия Станиславовича Олейника, руководителей силовых структур, Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан за эффективную организацию и координацию работы по противодействию этим атакам. Благодарю руководителей предприятий, которые проделали огромный объем работ по обеспечению пассивной и активной защиты. Более полутора тысяч бойцов отряда «БАРС» с оружием в руках охраняют небо над республикой. Есть серьезное вооружение, налажена система раннего оповещения, тесное взаимодействие всех служб. И я хочу вас за это, уважаемые товарищи, публично поблагодарить», – сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана выразил уверенность, что деятельность правительства под руководством Александра Шельдяева и впредь будет направлена на повышение качества жизни людей, достижение национальных целей страны, эффективно способствовать укреплению экономики и социальной сферы, инфраструктурному развитию республики, благоустройству городов и сёл.