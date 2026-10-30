Радий Хабиров рассказал о Днях креативной экономики

«Красивейший Думский зал Таврического дворца в Санкт-Петербурге. В 1917 году в нем решалась судьба страны. А сегодня Агентство стратегических инициатив проводит здесь Дни креативной экономики. Благодарю генерального директора АСИ Светлану Витальевну Чупшеву за приглашение участвовать в этом форуме, - написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - И конечно, огромное спасибо нашему старшему товарищу, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за особое, уважительное и теплое отношение к Башкортостану, за поддержку всех наших инициатив.
Мы в Башкортостане уделяем самое серьезное внимание креативным индустриям. И уже видим достойные результаты – количество предпринимателей, которые работают в этой сфере, выросло на 30%. У нас много талантливых людей, которые хотят работать и которым интересны наши меры поддержки. А значит, мы все делаем правильно.
Еще одно приятное событие – Глава братской для нас Республики Якутия Айсен Сергеевич Николаев передал Башкортостану права на замечательный фильм «Там, где танцуют стерхи», дублированный на башкирский язык. В свою очередь в качестве ответного подарка тоже передадим коллегам один из наших художественных фильмов.
С хорошим настроением возвращаюсь домой – впереди много работы. На следующей неделе мы принимаем в Уфе Российскую креативную неделю. Ждем всех у нас в Башкортостане».
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