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18:41 (UTC+5), 30 Октября 2026

Радий Хабиров рассказал о Днях креативной экономики

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Радий Хабиров стоп-кадр видео
Фото: Радий Хабиров | стоп-кадр видео
Сергей Николаев

«Красивейший Думский зал Таврического дворца в Санкт-Петербурге. В 1917 году в нем решалась судьба страны. А сегодня Агентство стратегических инициатив проводит здесь Дни креативной экономики. Благодарю генерального директора АСИ Светлану Витальевну Чупшеву за приглашение участвовать в этом форуме, - написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - И конечно, огромное спасибо нашему старшему товарищу, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за особое, уважительное и теплое отношение к Башкортостану, за поддержку всех наших инициатив.

Мы в Башкортостане уделяем самое серьезное внимание креативным индустриям. И уже видим достойные результаты – количество предпринимателей, которые работают в этой сфере, выросло на 30%. У нас много талантливых людей, которые хотят работать и которым интересны наши меры поддержки. А значит, мы все делаем правильно.

Еще одно приятное событие – Глава братской для нас Республики Якутия Айсен Сергеевич Николаев передал Башкортостану права на замечательный фильм «Там, где танцуют стерхи», дублированный на башкирский язык. В свою очередь в качестве ответного подарка тоже передадим коллегам один из наших художествен­ных фильмов.

С хорошим настроением возвращаюсь домой – впереди много работы. На следующей неделе мы принимаем в Уфе Российскую креативную неделю. Ждем всех у нас в Башкортостане».

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